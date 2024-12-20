AB'nin 'gurbetçi paraları' kimi ne kadar besliyor?
“Kendi insanlarımız geliri az diye gurbete çalışmaya gidiyor, biz Asya’dan göçmen taşıyoruz. Bunu ‘maliyet hesabı’ ile açıklıyoruz. Oysa bir Hırvat kendi ülkesinde kalsa, kazancının tamamını burada harcar, o para yerel ekonomiyi çevirir. Oysa Asya’dan gelenler kazandığını memleketine yolluyor.
Faydaları ekonomik açıdan kısa vadeli. Bir de göçmenlerin Batı Avrupa’da olduğu gibi, zamanla yaratacağı sosyal sorunları düşünün. Uzun vadede bu kadar göçmen işçi iyi mi, kötü mü siz karar verin!”
Bu değerlendirmeyi Hırvat devlet TV’sinde bir uzman yapıyor. Ama siz Hırvatistan geçen yerlere başka birçok ülkenin adını yazabilirsiniz ve özünde bir şey değişmez. Kavimler göçü tarihte kaldı ama işgücü göçü her daim güncel.
Avrupa’da, gurbette ekmek peşinde koşanların memleketlerine yaptıkları katkı hesaplandığında, ortaya hayli etkileyici rakamlar çıkıyor. Son Eurostat verilerine göre, AB’de çalışanlar geçen yıl kendi ülkelerine 51 milyar euro göndermiş. Bu, bir önceki yıla göre %8’lik bir artış demek. Hırvatistan, Yunanistan, İspanya ve Polonya’dan yapılan transferlerin %90’dan fazlası AB dışındaki ülkelere gerçekleştirilmiş.
Diğer yandan kendi ülkesine en çok para yollayanlar listenin başında gurbetçi Hırvatlar var: Bu transferler ülkenin GSYİH’sinin %7,2’sine tekabül ediyor; yaklaşık 5,6 milyar euro. Sırasıyla en çok Almanya, İrlanda, Hollanda, Avusturya ve Slovenya'dan Hırvatistan’a para yollanmış. Bir yoruma göre, yeni nesil göçmenler, memleketleriyle güçlü bağlarını sürdürerek ailelerini cömertçe desteklemeye devam ediyorlar.
Bu arada İsviçre, Avrupa vatandaşlarının istihdamında “cazibe merkezi”. İsviçre’de çalışanlar geçen yıl Fransa'ya 20,3 milyar, Almanya'ya 7,3 milyar, İtalya'ya 6,5 milyar, Portekiz'e 1,1 milyar ve Avusturya'ya 900 milyon euro yollamış.
AB üyesi olmayan eski Yugoslavya cumhuriyetlerinde, özellikle AB’de çalışanlardan gelen para ekonomiye “can suyu” vermeye devam ediyor. Bu transferlerin GSYİH içindeki paylarına bakıldığında Kosova % 17,5, Karadağ ve Bosa Hersek %10, Sırbistan % 7,2 ile ilk sıralarda.
Para hareketi tek taraflı değil. Dediğim gibi, son birkaç yıldır yoğun göçmen işçi alan Hırvatistan’dan dışarı transferler de hızlanıyor. Geçen yıl 3,8 milyon nüfuslu bu ülkeden 1,4 milyar euroyu işçiler evlerine yollamış. 2022 yılında bu rakam sadece 330 milyon euroydu. Hırvatistan’da en aktif yabancılar Bosna-Hersek, Sırbistan, Nepal, Kuzey Makedonya, Hindistan ve Filipinler’den.
Dengesiz bir dönemdeyiz. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde işgücü açığı kronik hal almaya başladı. Nüfus azalıyor, büyüyen ekonomilere işçi yetişmiyor, "işgücü ithalatı” kaçınılmaz hale geliyor. Avrupa’dan Rusya’ya herkes yabancı işçi peşinde. Ama Türkiye bu kadar yüksek genç işsizliğine rağmen potaya giremiyor. Çünkü ya kalifiye eleman aranıyor, ya da kurye, garsonluk vb. gibi uzmanlık istemeyen işlerde en azından İngilizce isteniyor. Bizde ikisi de hak getire.
Bol bol diplomalı genç var. Ama neyin ne kadar “uzmanı” oldukları muamma. Dil derseniz, zaten yabancı dil bilen nesle pek aşina değiliz… 'Medeni' dünya işçinin işgücü talebi, bizim işsizlik derdimize derman olamıyor. Sadece "daha iyi hayat" için ülkeden kaçma derdindeki "beyaz yakalı"ları ayartmaya yarıyor.