AB’nin sosyal medya kuralları

Bizim için “Avrupa Birliği” veya “Brüksel,” 60 yıldır sadece “üye olduk, oluyoruz” anlamına gelir. Oysa, AB siyasetin ve hayatın her alanında yeni ufuklar, yeni düzenlemeler, yeni kurallar üzerinde de çalışır. AB, son olarak günün 24 saat elimizden düşürmediğimiz, bir anlamda bağımlısı olduğumuz “sosyal medya”ya yeni ve katı kurallar getirdi.

AB’nin “Dijital Hizmetler Yasası” bu hafta yürürlüğe girdi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni yasayı, “şeffaflık ve sorumluluğa ilişkin katı kurallar içeren Dijital Hizmetler Yasamız, çocuklarımızı, toplumlarımızı ve demokrasilerimizi korumayı amaçlıyor” sözleriyle duyurdu.

AB’nin Dijital Hizmetler Yasası (DSA), Avrupa’da 45 milyondan fazla kullanıcısı olan yeni medya olarak da tanımlanan sosyal medyayı, dijital platformları, arama motorlarını ve alışveriş sitelerini denetleyecek. Facebook, Instagram, X (Twitter), Linkedin, YouTube,TikTok, Snapchat, Bing, Google, Google Maps, Google Shopping, Google Play, AppStore, Pinterest, Wikipedia, Amazon, Booking, Zalando ve Alibaba artık daha sıkı denetlenecek ve AB kurallarına uymak zorunda kalacak.

Büyük dijital platformların, dezenformasyonu sınırlama, yasa dışı içeriği hızla kaldırma, reşit olmayanları internet ortamında daha fazla koruma ve dış denetime tabi tutulma gibi ilave yükümlülükler getiren AB Dijital Hizmetler Yasası’na uymayanlar, küresel cirolarının yüzde 6'sına kadar para cezasına çarptırılabilecek. Yeni yasa kurallarına uymayan dijital platformların AB ülkelerindeki faaliyetleri sonlandırılabilecek.

Amaç Avrupa değerlerini korumak

Yeni “sosyal medya kuralları”nı resmi sosyal medya X üzerinden yaptığı paylaşımla duyuran AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, “Avrupa değerlerimizi dijital dünyaya taşıyoruz. Şeffaflık ve sorumluluğa ilişkin katı kurallar içeren Dijital Hizmetler Yasamız, çocuklarımızı, toplumlarımızı ve demokrasilerimizi korumayı amaçlıyor” açıklaması yaptı.

“AB’nin kendi kurallarını belirlemesinin zamanı gelmişti” ifadesini kullanan AB Komisyonu Üyesi Thierry Breton, dijital platformların günlük yaşamda çok önemli rol oynadığını anımsatarak, amacın AB ülkelerinde yaşayan herkese daha güvenli bir internet ortamı sağlamak olduğunu belirtti.

Yeni yasanın getirdikleri…

AB ülkelerinde yaşayan yaklaşık 500 milyon vatandaşı ilgilendiren Dijital Hizmetler Yasası ile bu haftadan itibaren dijital platform kullanıcıları, profil oluşturmaya dayalı öneri sistemlerinden çıkabilecek. Kullanıcıların etnik kökeni, siyasi görüşü veya cinsel yönelimi gibi çeşitli hassas verilerine dayalı reklam yapılması yasaklandı. Platformlar, kullanıcılara reklamların kimin tarafından verdiği konusunda açık bilgi sağlayacak.

Büyük dijital şirketler uyguladıkları hizmetlerin hüküm ve koşullarını faaliyet gösterdikleri ülkenin dilinde, anlaşılabilir ve sade bir dille kullanıcıya açıklayacak. Çocuklar dijital ortamlarda daha fazla korunacak. Platformların reşit olamayanların güvenliğini sağlamak için ek önlemler alacak ve çocuklara yönelik hedefli reklamlar yapılamayacak. Yasadışı içeriğin yayılmasına karşı ek önlemler alınması şartı getiren yeni yasa ile içerikler daha fazla denetlenip, platformlardaki dezenformasyon azaltılacak.

Dezenformasyonu ve yanlış bilginin yayılmasını önleyecek tedbirler almak zorunda olan dijital şirketler, AB kullanıcılarına yasa dışı içeriği işaretlemesine imkân sağlayacak ve yasa dışı içeriğin hızla kaldırılmasına yönelik mekanizmalar devreye girecek. İnsanlık tarihini değiştiren tekerleğin icadı, yazının ortaya çıkması ve sanayi devrimi kadar önemli olan “internet devrimi” ile yeni bir döneme girildi. Yeni dönemlerde yeni kuralların ortaya çıkması da elbette zaman alıyor…