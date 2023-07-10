Acı reçetenin ipuçları

Evet ödediğiniz vergiden bir tane daha ödemekten bahsediyorum. Yıllık taşıt vergisi MTV’nin üstüne KDV’deki zam da otomotiv sektörünün cumasını karaya çaldı. Tüm bayiler, son dakika KDV’siz fatura kesebilmek için canla başla çalıştı, müşteriler son dakika paraları yatırmak için koşturdu.

Bilmediğim bir şeyi de öğrenmiş oldum bu hafta. Eskiden bankalardan belirli oranlarda para çekmek için önceden bilgi verilirdi, artık para yatırmak için de bankalara önceden bilgi geçmek gerekiyormuş. Venezüella’daki kilolarca paralar geldi aklıma. Şu anda maalesef en yüksek banknotumuz olan 200 TL alım gücünde 8-9 dolar civarında.

Ortalama herhangi bir otomobilin de 1 milyon TL bandını çoktan aştığını düşündüğünüzde eğer ‘yastıkaltıcı’ysanız artık bir yastığa değil bazaya ihtiyacınız olacak, çünkü bir çanta dolusu parayla B segmenti otomobil bile alınmıyor. Hayaldi gerçek oldu. Öte yandan markaların birkaç ay içerisinde yaptığı zamları geçen hafta içinde gazetemizdeki özel haberde iletmiştik. Yüzde 10-25 bandında zamlarla birlikte artık otomobiller resmen milyoner taşıtı.

Zaten hükümet de matrah artışı yapmayarak dolaylı bir ÖTV artışı yaparak bütçedeki devasa açığı otomobil alanların vergileriyle kısmi olarak kapatmaya çalışıyor. Yani seçim öncesi verilen vaatlerin, sabit tutulan dövizin, sabit tutulması için verilen çabanın sonuçlarını hep birlikte yaşıyoruz. Euro zaten 30 TL bantlarında kendine yer bulmuş durumda, bir aksilik durumunda topu alıp kaçacak arkadaş gibi. KDV artışının da otomobil fiyatlarına yansımasını Pazartesi göreceksiniz.

Ortalama 2 milyon TL’lik otomobillerde 32.000 TL gibi bir rakama tekabül ediyor. Yani biz zaten çok pahalıya aldığımız otomobilleri daha da pahalıya almaya devam edeceğiz, tasarruf yerine vergi yöntemi seçildiğine göre yakın dönemde de başka tanıdığımız ya da tanımadığımız vergilerin gelmesi, olanların artması kimseyi şaşırtmayacaktır. Bu sayfalarda keyifli otomobillerin sürüş izlenimlerini yazmak isterdim ama maalesef pek tadımız yok.