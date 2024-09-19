  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Osman ARIOĞLU
  4. Ağustos ayı bütçe gerçekleşmeleri

Ağustos ayı bütçe gerçekleşmeleri

Osman ARIOĞLU
Osman ARIOĞLU BENİM PENCEREMDEN [email protected]

Ağustos sonu itibari ile açıklanan büt­çe gerçekleşmelerine baktığımızda bir önceki yılın aynı dönemine göre;

-Bütçe giderlerinde %84,1,

-Faiz giderlerinde %91,

-bütçe açığında %154

artış meydana gelmiş.

Faiz hariç giderlerde ağustos sonu itiba­rıyla bütçenin %55,5’ine, faiz giderlerinde ise %60,1’ine ulaşılmış durumda.

Gelirler tarafına baktığımızda, ilk 8 aylık dönemde;

-Bütçe gelirlerinde %75,2

-Vergi gelirlerinde %69.6

artış olmuş.

Bütçe açığında; yıllık 2,65 Trilyon olarak öngörülen tutar ilk 8 aylık dönemde 973 milyar TL olarak gerçekleşmiş.

Faiz hariç 1,4 trilyon TL olarak öngörü­len yıllık bütçe açığının ilk 8 aylık dönem­de 209 milyar TL olmuş.

Faiz giderlerinde uygulanan programın bir gereği olarak bir artış söz konusu ise de bütçe açığı rakamlarında bu gerçekleşme­lere göre hedeflerin içerisinde kalınabile­ceği söylenebilir.

Vergi gelirleri gerçekleşmeleri

Gelir tarafında en önemli fark, geçi­ci gelir ve kurumlar vergisi ödemelerinin ağustos ayından eylül ayına kaydırılma­sı olduğunu görüyoruz. Yaklaşık 400 mil­yar liralık bir vergi ödemesinin eylül ayına kaydığını varsayarsak, bu tutarı da ekledi­ğimizde vergi gelirlerinde %85, genel büt­çe gelirlerinde %90 artış oranı oluyor. Bu haliyle gelirler tarafında da kayda değer bir sıkıntı yok.

İthalatta yavaşlama

Gelirler tarafında en dikkat çekici duru­mun ithalata dayalı vergilerde gözlemleni­yor. Bunu hem cari açık rakamlarında, hem de dış ticaret istatistiklerinde görüyor­duk. Sekiz aylık gerçekleşmelere göre it­halde alınan katma değer vergisi bir önce­ki yılın aynı dönemine göre sadece %56,2, özel tüketim vergisinde de %70 oranında artış olmuş. Hem katma değer vergisi ora­nında hem de bazı özel tüketim vergisi ka­lemlerinde yapılan artışlara rağmen ger­çekleşmenin sınırlı kalması ithaldeki da­ralmanın net göstergesi durumundadır. Aylık olarak baktığımızda, Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre özel tüke­tim vergisinde %23,2, ithalden alınan kat­ma değer vergisinde ise %13,2 oranında ar­tış olduğunu görüyoruz.

İçeride ekonomik gidişatın bir ay geri­den en iyi göstergesi olarak değerlendire­bileceğimiz dahilde alınan KDV bir önceki yılın aynı ayına göre ağustos ayında %71,7 oranında artmış. Temmuz ayında dahil­de alınan KDV de bir önceki yılın aynı ayı­na göre azalış vardı. Bu geçen yıl ekonomik aktivitelerin daha hızlı olması yanında cari yılın haziran ve temmuz aylarında ekono­mideki kısmi yavaşlamayı da doğrular ma­hiyettedir.

Genel değerlendirme

Bütçe gerçekleşmelerini uygulanan enf­lasyonla mücadele programı çerçevesin­de değerlendirdiğimizde; harcamalar ta­rafında 8 aylık dönemle özellikle mal ve hizmet alım giderleri tarafındaki artış ora­nının %66 gibi bir seviyede kalması olum­lu. Toplam bütçe giderleri gerçekleşmele­rinde %84,1 artış olması gelir gider dengesi ve bütçe hedefleri bakımından uyumlu ol­sa da, daha minör kalemler olarak bakıldı­ğında özellikle psikolojik etkisi yükse tem­sil giderleri gibi küçük kalemlerde alınabi­lecek mesafeler olduğunu söylemeliyiz.

Bütçenin genel gerçekleşmeleri itiba­rıyla bütçe hedefleri içerisinde kalınması noktasında temelde bir sorun görünmese de bazı alanlarda bir miktar gevşeme oldu­ğunu söylemek yanlış olmaz. Bütçe rakam­larındaki yüksek artış kalemlerinin per­sonel gibi cari harcamalar tarafında değil, yatırım ve stratejik sektörler destekleri tarafında olması tercih edilir. Bu aynı za­manda uygulanan programın ekonomide­ki yavaşlama etkisinin sektörler bazında doğru yönetildiğine işaret olur. Bu konuya şimdilik sadece dikkat çekmekle yetiniyo­ruz. Onun dışında bütçe gerçekleşmelerine bakarak tek cümle ile söyleyebileceğimiz yıl sonu itibarıyla olağanüstü bir durum ol­madığı taktirde bütçe gerçekleşmeleri ön­görülen rakamlar içerisinde kalabilecektir.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Büyüme verilerinin söylediği 05 Eylül 2024
 Tünelden önce son çıkış 22 Ağustos 2024
Bir kaşık suda fırtına mı koparıldı? 08 Ağustos 2024
Rating notları ve geleceğe bakış 25 Temmuz 2024
Maliyeden idari yapıda tasarruf adımı 11 Temmuz 2024
Vergi paketi tartışılmaya devam ediyor 27 Haziran 2024
Sürdürülebilirliğin finansmanı veya karanlıkta kalmaya hazır mıyız? 13 Haziran 2024
Asgari kurumlar vergisi uygulaması getiriliyor 30 Mayıs 2024
Kamuda tasarruf tedbirleri paketi ne getirecek? 16 Mayıs 2024
Enflasyonda tepe ne zaman görülecek 02 Mayıs 2024