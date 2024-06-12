Aileler gıdadan kıstı kiraya ödedi
Kiraların aşırı yükseldiği 2023 yılında ailelerin tüketim harcamaları içindeki paya göre “konut ve kira” birinci; akaryakıt fiyatlarındaki hızlı yükselişe bağlı olarak da ulaşım giderleri ikinci sıraya yükselirken, önceki dönemlerde hep en büyük paya sahip olan gıda ise üçüncü sıraya kaydı.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ülke genelinde 10 bin 688 örnek ailede gerçekleştirdiği Hane halkı Bütçe Araştırması’nın 2023 yılı sonuçları, reel ekonomik koşulların etkisiyle hane halkı harcamaları ile gelirleri arasındaki dengede bozulma işareti verdi. Ailelerin tüketim harcamalarının kompozisyonu geçen yıl hem gelir grupları arasında hem de harcama alanlarına göre radikal biçimde değişti.
Yeni sıralama: Kira, ulaşım, gıda
TÜİK’in açıkladığı verilere göre geçen yıl Türkiye genelinde hane halklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 23,9 ile konut ve kira aldı. Bu harcama grubunun toplamdaki payı önceki yıla göre 1,5 puan arttı. Toplam tüketim harcamalarındaki payı 0,5 puan artarak yüzde 21,9’a yükselen ulaştırma harcamaları ikinci, payı 2,3 puanlık düşüşle yüzde 22,9’dan yüzde 20,6’ya gerileyen gıda ve alkolsüz içecek harcamaları üçüncü sırayı aldı.
Buna göre ülke genelinde hane halklarının toplam tüketim giderlerinin üçte ikisini kira, ulaşım ve gıda olmak üzere üç alana yapılan harcama oluşturmaya devam etti, ancak sıralama değişti.
Eğitim ve sağlığın payı çok düşük
Toplam hane halkı tüketim harcamaları içinde mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetlerinin 2022’de yüzde 6,4 olan payı 2023’te yüzde 6,5’e, lokanta ve otellerin payı yüzde 5,8’den yüzde 5,9’a, giyim ve ayakkabının payı yüzde 4,9’dan yüzde 5,4’e, bilgi ve iletişimin payı yüzde 3,8’den yüzde 3,9’a, sigorta ve finansal hizmetlerin payı yüzde 0,6’dan yüzde 0,8’e çıktı. Buna karşılık alkollü içecekler ve tütün ürünlerinin toplam tüketim harcamasındaki payı yüzde 3,2’den yüzde 2,8’e, eğitimin payı yüzde 1,4’ten yüzde 1’e, kişisel bakım sosyal koruma ve çeşitli mal ve hizmetlerin payı yüzde 3,3’ten yüzde 3,2’ye geriledi. Toplam tüketim harcaması içinde sağlığın yüzde 2,2, eğlence, spor ve kültürün yüzde 1,9 olan payları ise değişmedi. Buna göre sigorta ve finansal hizmetler, eğitim, eğlence, spor ve kültür ve sağlık, toplam tüketimde en düşük payları alan harcama alanları olmaya devam etti.
Hanelerin tüketim harcamalarını karşılaştırılabilir hale getirmek amacıyla hane halkı büyüklüğü ve kompozisyonunu dikkate alarak eşdeğer fert başına tüketim harcaması hesaplayan TÜİK, aylık ortalama tüketim harcamasını hane halkı başına 24 bin 383 TL ve eşdeğer fert başına harcamayı 12 bin 521 TL olarak tahmin etti.
Tüketimde zengin-yoksul makası açıldı
Toplam tüketim harcamasındaki payına göre en alt ve en üst gelir grupları arasındaki makas biraz daha açıldı. Türkiye’de toplam tüketim harcamaları içinde nüfusun en yoksul yüzde 20’lik kesiminin 2022’de yüzde 6 olan payı 2023’te yüzde 5,6’ya gerilerken, en üst gelir grubunu oluşturan yüzde 20’lik kesimin payı yüzde 47,4’ten yüzde 48,1’e yükseldi.
Gelire göre ikici yüzde 20’lik grubu oluşturan alt-orta kesimin payı yüzde 10,7’den yüzde 10,2’ye gerilerken, üçüncü yüzde 20’yi oluşturan orta grubun yüzde 14,8’lik payı değişmedi, dördüncü yüzde 20 olan orta-üst kesimin payı yüzde 21,2’den yüzde 21,3’e yükseldi.
En üsttekiler eğleniyor
2023 yılındaki toplam gıda harcamalarında en yoksul kesimin payı yüzde 10,6, en varlıklı kesimin payı yüzde 29,2 düzeyinde gerçekleşti. Bu denge alkollü içecek ve sigarada yüzde 7’ye yüzde 31,2, giyimde yüzde 3,7’ye yüzde 47,6, konut ve kirada yüzde 8’e yüzde 33,6, ev eşyasında yüzde 3’e yüzde 53,8, sağlıkta yüzde 3,1’e yüzde 55,5, ulaştırmada yüzde 1,2’ye yüzde 77,8, kültür ve eğlencede yüzde 2’ye yüzde 60,7, eğitimde yüzde 0,3’e yüzde 66,8 oldu.
Buna göre Türkiye’de ulaştırma harcamalarının dörtte üçünü, eğitim alanındaki toplam harcamaların yaklaşık üçte ikisini, sağlık ile ev eşyası harcamalarının yarıdan fazlasını, giyim harcamalarının yaklaşık yarısını nüfusun en varlıklı yüzde 20’lik kesimi yapıyor.
En alttakiler gıdaya daha fazla harcıyor
2023 verilerine göre en alt gelir düzeyindeki yüzde 20’lik kesim toplam tüketim harcamasının yüzde 23,9’la en büyük bölümünü konut ve kiraya, en üst yüzde 20’lik kesim ise yüzde 28,3’le ulaştırmaya yaptı. Ulaştırma giderleri en alt kesimin toplam harcamasında yüzde 21,9’la, konut ve kira ise en üst kesimin harcamalarında yüzde 21’le ikinci büyük paya sahip oldu. Her iki kesimde de gıda, harcamalarda üçüncü büyük payı aldı. En alttaki yüzde 20’nin toplam tüketim harcamasında gıdanın payı yüzde 20,6 olurken, en üst dilimde bu oran yüzde 14,5’te kaldı.
Ülkedeki toplam eğitim harcamasının yüzde 66,8’ini yapan en üst gelir grubunun toplam tüketim harcaması içinde bu alanın payı sadece yüzde 1,7 oldu. Toplam sağlık harcamalarının yüzde 55,5’ini yapan bu dilimdekilerin tüketim harcamasında bu alanın payı da yüzde 2,3. En üst gelir grubu toplam eğlence kültür harcamalarının yüzde 66,7’sini gerçekleştirirken, söz konusu harcamalar bu kesimin toplam tüketim harcamalarının yüzde 2,5’ini oluşturdu.
Gelir kaynağına göre harcama kalıpları değişti
Temel gelir kaynağı maaş, ücret, yevmiye olan ailelerin tüketim harcamaları içinde ulaştırmanın payı 2022’den 2023’e yüzde 22,7’den yüzde 22,8’e, konut ve kiranın payı yüzde 20,8’den yüzde 22,2’ye yükselirken, gıdanın payı yüzde 21,1’den yüzde 18,9’a düştü.
Müteşebbis geliri olan hane halklarının tüketim harcaması içinde ulaştırmanın payı yüzde 27,3 olarak değişmedi, konut ve kiranın payı yüzde 18,5’ten yüzde 19,7’ye yükselirken, gıdanın payı yüzde 23’ten yüzde 19,5’e geriledi.
Emekli ailelerin tüketim harcamaları içinde ulaştırmanın payı yüzde 15,9’dan yüzde 14,4’e gerilerken, konut ve kiranın payı yüzde 28,6’dan yüzde 31,9’a, gıdanın payı da yüzde 28,2’den yüzde 28,4’e yükseldi.