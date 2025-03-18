AJet, 2025’te 23 milyon yolcu taşıyacak

Bir yılda 20 milyondan fazla yolcu taşıyan Ajet, büyümeye devam ediyor. Bu ay sonunda birinci yıldönümünü kutlayacak olan şirket, hedeflerini büyüttü. AJet Genel Müdür Kerem Sarp, “Bu yıl sonunda 23 milyonun üzerinde yolcu taşımayı hedefliyoruz. Bir yılda 14 yeni hat açtık, bu yıl 6 yeni hat daha açacağız” diye konuştu.

Türkiye’nin genç hava yolu AJet, birinci yıl dö­nümünü kutlamaya ha­zırlanıyor. 31 Mart 2024’teki dönüşüm sürecinin ardından birinci yılını doldurmak üzere olan AJet, bir yılda 14 milyonu iç hat, 6 milyonu dış hat olmak üzere 20 milyondan fazla yolcu taşıdı, 14 hat açılışı yaptı.

Şir­ketin birinci yılını değerlendi­ren AJet Genel Müdür Kerem Sarp, bir yıllık süreçte genişle­yen uçuş ağı, büyüyen filosu ve operasyonel performansıyla AJet’in başarılı bir ivme yaka­ladığını ifade etti. Kerem Sarp, 2025’in ilk iki ayında 5 milyon yolcuya ulaştıklarını, 2025 yılı sonunda ise 15 milyonu iç hat, 8 milyonu dış hat olmak üze­re 23 milyonun üzerinde yolcu taşımayı hedeflediklerini dile getirdi.

Kerem Sarp, uçuş ağını her geçen gün genişlettiklerine dikkat çekerek, “İlk uçuşumu­zu yaptığımız 31 Mart 2024’ten bu yana 14 yeni hat açtık. 2025 yılı sonuna kadar 6 yeni hat da­ha eklemeyi planlıyoruz. 2025 yılında İstanbul Sabiha Gök­çen Havalimanı’ndan Ceza­yir, Moskova ve St. Petersburg hatlarına ek olarak; Bişkek, Stokholm, Nahçıvan/Gence, Mostar hatlarının açılışını ya­pacağız. Almati ve Niş hatları ise planlanıyor.

Ankara Esen­boğa Havalimanı’ndan hazi­ran başında Kahire ve Ceza­yir’e, Antalya’dan Cezayir’e hat açılışları olacak” diye konuştu. Kerem Sarp, 2026 yılında ise Atina’dan Barselona’ya, Bey­rut’tan Kasablanka’ya, Manc­hester’dan Venedik’e uzanan 20 yeni hat ile küresel ölçekte büyümeye devam edecekleri­nin altını çizdi.

Filoyu yenileyeceğiz, 208 uçağa çıkacağız

Hâlihazırda 92 uçaklık bir fi­loya sahip olduklarını belirten Kerem Sarp, “2027’de filonun tamamına yakınını, yeni nesil uçaklardan oluşturma hede­fimiz var. Bu hedefe ulaşma­da Boeing ve Airbus’ların per­formansı etkili olacak. 2028 yılında 150 uçak, 2033 yılında ise 208 uçaklık bir kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. Kerem Sarp, Türksat ile imza­lanan anlaşma ile Türksat uy­duları üzerinden uçakta yük­sek hızda internete kesintisiz erişim imkanı sunulacağını da sözlerine ekledi.

Zamanında kalkış performansı yüzde 85

Yolcularının konforlu ve eri­şilebilir fiyatlarla seyahat et­mesini sağlamak için filosunu güçlendirmeyi ve operasyonel verimliliği artırmayı hedefle­diklerini söyleyen Kerem Sarp, zamanında kalkış ve varış per­formanslarımızla önemli bir başarı yakaladıklarının altı­nı çizdi. Eurocontrol bölgesi­nin üzerinde bir performans sergilediklerini belirten Ke­rem Sarp, AJet olarak 2025’in ilk çeyreğinde zamanında kal­kış performansı yüzde 85, za­manında varış performansı ise yüzde 86 seviyesinde gerçek­leştirdiklerini söyledi.

İstanbul- St. Petersburg hattını açtı

Yurt dışı uçuş ağını hızla genişleten AJet’in Rusya’da, Moskova’dan sonra; ikinci hattı St. Petersburg oldu. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan St. Petersburg Pulkovo Havalimanı’na ilk sefer, 15 Mart Cumartesi günü törenle yapıldı.

İki tarihi kent arasında; mart ayında haftada 4 gün olarak başlayan karşılıklı seferler, nisan ayından itibaren her gün olacak. AJet’in İstanbul’dan St. Petersburg’a ilk seferi öncesinde, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda tören düzenlendi. Törene, AJet yöneticileri ve Sabiha Gökçen Havalimanı üst yönetimi katıldı.

3 saat 50 dakika süren ilk uçuşun ardından AJet yolcularını taşıyan uçak, St. Petersburg Pulkovo Havalimanı’nda törenle karşılandı. Pulkovo Havalimanı’nda yapılan karşılama törenine; Türkiye Cumhuriyeti St. Petersburg Başkonsolosu Özgün Talu, Pulkovo Havalimanı Genel Müdürü Leonid Sergeev, AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, Türk basınının önemli temsilcileri ile AJet ve havalimanı yöneticileri katıldı.

AJet’in İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ile St. Petersburg Pulkovo Havalimanı arasındaki direkt seferleri mart ayında haftada 4 gün olacak. Yaz tarifesinin başladığı, nisan ayı başından itibaren ise her gün karşılıklı sefer olarak düzenlenecek.

Rakamlarla AJET’in bir yılı

AJet seferlerini, İstanbul Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa merkezli olarak düzenliyor. Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya, Kuzey Afrika’da büyüyor. 32 ülke ve 98 noktaya sefer yapıyor. Bu seferlerin 57’si dış hat, 41’i ise iç hat. İstanbul’dan 28 ülkeye, Ankara’dan 20 ülkeye sefer yapıyor. Dış hatlarda en fazla Avrupa’ya uçuş yapıyor. Londra’dan Milano’ya, Paris’ten Viyana’ya birçok noktaya İstanbul ve Ankara’dan seferleri mevcut.

Almanya’da 6 kente sefer düzenliyor ve buradaki kent sayısını artırmayı planlıyor. Kutsal toprakların yer aldığı Suudi Arabistan’da tam 4 noktaya Ankara ve İstanbul’dan seferleri bulunuyor. Geçen yıl Mısır’da 3 hat açtı. Başkent Kahire başta olmak üzere, turistik yerler Şarm el Şeyh ile Hurgada’ya seferleri başladı. 2025 yılı başında yine Kuzey Afrika’da Cezayir’e yeni hat açılışı yapıldı. Bosna- Hersek’te Saraybosna ve Tuzla’ya seferleri var. Haziran başında Mostar’a sefer başlatacak.