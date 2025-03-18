AJet, 2025’te 23 milyon yolcu taşıyacak
Bir yılda 20 milyondan fazla yolcu taşıyan Ajet, büyümeye devam ediyor. Bu ay sonunda birinci yıldönümünü kutlayacak olan şirket, hedeflerini büyüttü. AJet Genel Müdür Kerem Sarp, “Bu yıl sonunda 23 milyonun üzerinde yolcu taşımayı hedefliyoruz. Bir yılda 14 yeni hat açtık, bu yıl 6 yeni hat daha açacağız” diye konuştu.
Türkiye’nin genç hava yolu AJet, birinci yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor. 31 Mart 2024’teki dönüşüm sürecinin ardından birinci yılını doldurmak üzere olan AJet, bir yılda 14 milyonu iç hat, 6 milyonu dış hat olmak üzere 20 milyondan fazla yolcu taşıdı, 14 hat açılışı yaptı.
Şirketin birinci yılını değerlendiren AJet Genel Müdür Kerem Sarp, bir yıllık süreçte genişleyen uçuş ağı, büyüyen filosu ve operasyonel performansıyla AJet’in başarılı bir ivme yakaladığını ifade etti. Kerem Sarp, 2025’in ilk iki ayında 5 milyon yolcuya ulaştıklarını, 2025 yılı sonunda ise 15 milyonu iç hat, 8 milyonu dış hat olmak üzere 23 milyonun üzerinde yolcu taşımayı hedeflediklerini dile getirdi.
Kerem Sarp, uçuş ağını her geçen gün genişlettiklerine dikkat çekerek, “İlk uçuşumuzu yaptığımız 31 Mart 2024’ten bu yana 14 yeni hat açtık. 2025 yılı sonuna kadar 6 yeni hat daha eklemeyi planlıyoruz. 2025 yılında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Cezayir, Moskova ve St. Petersburg hatlarına ek olarak; Bişkek, Stokholm, Nahçıvan/Gence, Mostar hatlarının açılışını yapacağız. Almati ve Niş hatları ise planlanıyor.
Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan haziran başında Kahire ve Cezayir’e, Antalya’dan Cezayir’e hat açılışları olacak” diye konuştu. Kerem Sarp, 2026 yılında ise Atina’dan Barselona’ya, Beyrut’tan Kasablanka’ya, Manchester’dan Venedik’e uzanan 20 yeni hat ile küresel ölçekte büyümeye devam edeceklerinin altını çizdi.
Filoyu yenileyeceğiz, 208 uçağa çıkacağız
Hâlihazırda 92 uçaklık bir filoya sahip olduklarını belirten Kerem Sarp, “2027’de filonun tamamına yakınını, yeni nesil uçaklardan oluşturma hedefimiz var. Bu hedefe ulaşmada Boeing ve Airbus’ların performansı etkili olacak. 2028 yılında 150 uçak, 2033 yılında ise 208 uçaklık bir kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. Kerem Sarp, Türksat ile imzalanan anlaşma ile Türksat uyduları üzerinden uçakta yüksek hızda internete kesintisiz erişim imkanı sunulacağını da sözlerine ekledi.
Zamanında kalkış performansı yüzde 85
Yolcularının konforlu ve erişilebilir fiyatlarla seyahat etmesini sağlamak için filosunu güçlendirmeyi ve operasyonel verimliliği artırmayı hedeflediklerini söyleyen Kerem Sarp, zamanında kalkış ve varış performanslarımızla önemli bir başarı yakaladıklarının altını çizdi. Eurocontrol bölgesinin üzerinde bir performans sergilediklerini belirten Kerem Sarp, AJet olarak 2025’in ilk çeyreğinde zamanında kalkış performansı yüzde 85, zamanında varış performansı ise yüzde 86 seviyesinde gerçekleştirdiklerini söyledi.
İstanbul- St. Petersburg hattını açtı
Yurt dışı uçuş ağını hızla genişleten AJet’in Rusya’da, Moskova’dan sonra; ikinci hattı St. Petersburg oldu. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan St. Petersburg Pulkovo Havalimanı’na ilk sefer, 15 Mart Cumartesi günü törenle yapıldı.
İki tarihi kent arasında; mart ayında haftada 4 gün olarak başlayan karşılıklı seferler, nisan ayından itibaren her gün olacak. AJet’in İstanbul’dan St. Petersburg’a ilk seferi öncesinde, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda tören düzenlendi. Törene, AJet yöneticileri ve Sabiha Gökçen Havalimanı üst yönetimi katıldı.
3 saat 50 dakika süren ilk uçuşun ardından AJet yolcularını taşıyan uçak, St. Petersburg Pulkovo Havalimanı’nda törenle karşılandı. Pulkovo Havalimanı’nda yapılan karşılama törenine; Türkiye Cumhuriyeti St. Petersburg Başkonsolosu Özgün Talu, Pulkovo Havalimanı Genel Müdürü Leonid Sergeev, AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, Türk basınının önemli temsilcileri ile AJet ve havalimanı yöneticileri katıldı.
AJet’in İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ile St. Petersburg Pulkovo Havalimanı arasındaki direkt seferleri mart ayında haftada 4 gün olacak. Yaz tarifesinin başladığı, nisan ayı başından itibaren ise her gün karşılıklı sefer olarak düzenlenecek.
Rakamlarla AJET’in bir yılı
AJet seferlerini, İstanbul Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa merkezli olarak düzenliyor. Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya, Kuzey Afrika’da büyüyor. 32 ülke ve 98 noktaya sefer yapıyor. Bu seferlerin 57’si dış hat, 41’i ise iç hat. İstanbul’dan 28 ülkeye, Ankara’dan 20 ülkeye sefer yapıyor. Dış hatlarda en fazla Avrupa’ya uçuş yapıyor. Londra’dan Milano’ya, Paris’ten Viyana’ya birçok noktaya İstanbul ve Ankara’dan seferleri mevcut.
Almanya’da 6 kente sefer düzenliyor ve buradaki kent sayısını artırmayı planlıyor. Kutsal toprakların yer aldığı Suudi Arabistan’da tam 4 noktaya Ankara ve İstanbul’dan seferleri bulunuyor. Geçen yıl Mısır’da 3 hat açtı. Başkent Kahire başta olmak üzere, turistik yerler Şarm el Şeyh ile Hurgada’ya seferleri başladı. 2025 yılı başında yine Kuzey Afrika’da Cezayir’e yeni hat açılışı yapıldı. Bosna- Hersek’te Saraybosna ve Tuzla’ya seferleri var. Haziran başında Mostar’a sefer başlatacak.