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Akbank, kriptoya Ak Yatırım’la girdi

Kerim ÜLKER
Kerim ÜLKER Perde Arkası kerim.ulker@dunya.com

Türkiye’de hızla büyüyen kripto para platformlarına bir dev daha katılıyor. Akbank’ın yüzde 100 iştiraki olan Ak Yatırım, kripto platformu Stablex’in ana hissedarı olmak için resmi kurumlara başvurdu.

Yatırımcıların son yıllardaki gözdesi kripto paraya bir dev daha adım attı. Akbank’ın yüzde 100 hisselerinin sahibi olan iştiraklerinden Ak Yatırım, Türkiye’nin son dönemde hızlı büyüyen kripto para alım-satım platformlarından Stablex’e ortak olmak için resmi adımı attı.

Geçen yıldan bu yana görüşmeler yürüten taraflar anlaşırsa ve resmi onaylar çıkarsa Ak Yatırım Menkul Değerler, Stablex Bilişim Teknoloji A.Ş.'nin çoğunluk hisselerini devralacak ve ana kontrolü yönetecek. 2020 Mayıs ayında Jihad Shannak tarafından kurulan ve sermayesi 7.6 milyon TL olan İstanbul merkezli Stablex, Türk Lirası’yla kripto para alım satım işlemlerine aracılık ediyor.

Şirketin kurucusu Jihad Shannak, Dubai merkezli Orion Investment’in Türkiye iştiraki Orion Investment Menkul Değerler A.Ş. ve Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş’de üst düzey yöneticilik yapmıştı.

Blockchain ve kripto para analiz şirketi Chainalysis “2022 Kripto paranın Coğrafyası” raporuna göre Türkiye bu alanda dünyanın en güçlü ülkelerin den biri. Bazı kaynaklara göre ilk 5’te yer alan Türkiye, Chainalysis’in Küresel Kripto Uyarlama Endeksi’ne göre 154 ülke arasında 12’nci sırada bulunuyor.

Chainalysis raporuna göre, Türkiye'de ortalama günlük kripto para işlem hacmi 533 milyon dolar. Stablex ve Akbank ilk kez geçen yıl Ağustos ayında görüşmeye başlamıştı. Stablex’in CEO’luk koltuğunda oturan Turgut Güney, Akbank’ta 2011 ve 2017 yılları arasında Akbank Teknoloji ve Operasyon Genel Müdür Yardımcılığı (COO) görevini üstlenmişti.

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