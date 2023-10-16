Almanya’da da ciddi şekilde tartışılıyor: Almanya “hasta adam” mı?

Net bir şey var… Almanya’da da ekonomi, seçkinlere ve oy oranı yüksek seçmene kazandıran, çalışanı ikinci plana alan bir yapıya doğru ilerliyor…

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Bu nedenle, özellikle siyaset yapısında ve hukukta “yapısal reform” gerekliliği yüksek sesle dillendiriliyor…

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Şanslılar ama… Öyle bir eğitim/kültürel/sosyal/ekonomik sistem kurulmuş ki 60-70 yıl önce, her türlü sarsıntıda, taşıyıcı kolonlar sağlam kalıyor…

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Daha öncede yazmıştım: Düsseldorf ’ta taksi şoförüne, Hamburg’da süt üreticisine, Frankfurt’un göbeğindeki Türk manava sormuştum: “İlanla milletvekili, belediye başkan adayı aranıyor; neden aday olmuyorsunuz?” diye… Yanıtların ortak noktası: “Siyasetçiden çok daha fazla kazanıyorum, neden olayım?”

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Bu yanıtlar… Almanya ekonomisinin kıskanılacak seviyede olmasının nedenini özetliyor…

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Bizde mi? Sanayi, otel çalışanlarında “yabancı genç” sayısı, tarihteki en üst seviyede… Bizim gençler mi?

Kamuya kapağı atmak için “tanıdık siyasetçi” peşinde! Dahası mı? Çalışana/üretene/çalışmak isteyene destek alt seviyede; üretmeyene/biatçıya/ geliştirmeyene yardımlar ve ikramiye…

VELHASIL

Bürokraside, teknik ve rasyonel düşünenler hâlâ ağırlığı oluşturuyor… Ama… Aldığınız/alacağınız kararların siyasete etkisini; “siyaset yaptığımızı da unutmayın” telkinleriyle, acil alması ve uygulaması gereken kararı, onlarca kez teraziden geçirmek zorunda kalıyor…

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Bu zorunluluk uygulamaları geciktiriyor… Geciken uygulamalar yeni sorunlar doğuruyor… Bu kısır döngü, bugün, en gelişmiş ülkelerde dahi kendini hissettiriyor ve Almanya gibi dev ekonomileri/ sistemleri dahi kilitleyebiliyor…