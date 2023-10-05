Altında umutlar 2024 yılına kaldı

Türkiye’de en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan altında son günlerde sert fiyat hareketleri yaşanıyor. 20 Eylül’de 1.970 dolar sınırından işlem gören altının ons fiyatı iki haftada yüzde 7 değer kaybederek 1.831 dolara kadar indi. Aynı dönemde gram altının fiyatı da 1.690 TL’den 1.615 TL’ye geriledi.

Gram altın fiyatlarının onsa göre daha az düşmesinin nedeni, bu dönemde dolar kurunun 26.75 TL’den 27.55 TL’nin üzerine doğru yaptığı yüzde 3’e yakın yükseliş hareketi. Peki altının ons fiyatı bir anda neden yönünü aşağıya çevirdi? Bu sert düşüşte özellikle ABD tahvil faizlerinde yaşanan hızlı yükseliş baş role sahip.

Fonlar satışa geçti

Hem tahvil faizlerinin yüzde 5’e hareket etmesi hem dolar endeksindeki artış 1.900-2.000 dolar aralığında yeni para girişinin olmadığı altının onsuna satış olarak yansıdı. Faizlerdeki artış nedeniyle tahvil değerlerinde yaşanan gerileme ve dolar endeksinin 107 puan seviyesinin üzerine çıkmasıyla portföylerindeki emtiaları satmaya başlayan hedge fonlar, altındaki satışlarda başı çekti.

Geldiğimiz seviye itibarıyla altın yatırımcıları fiyatlarda yaşanan düşüşün devam etmeyeceğini soruyor. Bu noktada şunu hatırlatmakta yarar var. Türkiye’de altın fiyatları ons değeri ile dolar kurunun çarpılması sonucu belirleniyor. Yani gram altının değerini iki değişken etkiliyor. Yani ons fiyatı sabit kaldığı ancak dolar kurunun artığı bir durumda, gram altın fiyatları kur kadar yukarı gidiyor.

Raconu Fed kesecek!

Bu iki değişkenden dolar kuru ile ilgili beklentiler sert bir yükseliş hareketinden ziyade kademeli ve yavaş bir şekilde olacağı yönünde yoğunlaşıyor. Öyle ki Orta Vadeli Program’da (OVP) yapılan hesaplamalarda 2024 yılı için ortalama kuru 36.78 TL olarak belirlendi.

Gelelim ons tarafına… Burada tabir yerindeyse ‘raconu’ ABD Merkez Bankası (Fed) kesecek. Piyasalarda genel beklenti Fed’in faiz artırım sürecinin sonuna geldiği yönünde. Uzun yıllar altın piyasalarıyla ilgili isabetli tahminlerde bulunan Stratejist Haluk Mutlu, Fed’in faiz politikasında ‘bekle-gör’ moduna geçeceğini düşünüyor. Mutlu’ya göre bu yıl Fed’den yeni bir faiz artırımı kararı gelmeyecek.

Dalgalı seyre devam

ABD’de politika faizinin şu an TÜFE’nin üzerinde olduğuna dikkat çeken Mutlu, “Ancak çekirdek enflasyonda katılık devam ediyor. Burada bir gevşeme olmadan ABD’de faiz indirimlerinin konuşulmaya başlanması zor. Bu ancak 2024 yılının ilk çeyreğinden sonra olabilir. Bu yılın sonuna doğru piyasalarda dalgalı seyrin sürmesini bekliyorum. Yılbaşı yaklaştıkça bazı fonlar kar realizasyonu yapmak ve pozisyon kapatmak isteyecektir. Dolayısıyla altının ons fiyatına olumlu bir yansıma aralık sonuna doğru olur” diyor.

2024 daha iyi olur ama sert artış olmaz

Altının ons fiyatının iki önemli destek noktasında tutunamadığına dikkat çeken Haluk Mutlu, “Altında 1.920 dolar seviyesi önemli bir destek noktasıydı. Bunu kırınca 1.870-1.880 dolar aralığındaki ikinci destek noktasına gelindi. Burası da çok hızlı geçilince stop-loss’lar (kaybı durdurma) devreye girdi. Şimdi 1.812-1.820 dolar aralığı önemli bir destek seviyesi. Kısa vadede 1.800 doların altına sarkmalar görebiliriz ama orta vadeli düşünenler için bu seviyeler kademeli alımların ilk basamağı olabilir. Gelecek yıl altın fiyatları için daha iyi bir yıl olabilir. Bu altında fiyatlarda sert bir yükseliş olacak demek değil. Bana göre 2.200- 2.250 dolar seviyeleri onsta tepe noktalar” yorumunu yaptı.