Araç içi tüketici hizmetleri sektörü yeniden şekillendiriyor

Hareketlilik özgürce ve kolayca ilerleme yeteneğimizdir. Hareketlilik, günlük işe gidiş gelişlerden tatil seyahatlerine ve aynı zamanda malların taşınmasına kadar insan­ları, ürünleri ve yerleri küresel ölçekte bir­birine bağlar.

Teknoloji, ulaşımın evriminin arkasındaki itici güç oldu. Arabaların ica­dından bugüne kadar teknoloji, insanların ulaşımın sınırlarını zorlamasına ve toplum olarak hareket etme şeklimizi değiştirmesi­ne olanak tanıdı. Artık otomobil üreticileri­nin, tüketicilerin hangi dijital hizmetlere pa­ra ödemeye istekli olduklarını belirlemeleri ve onları bu hizmetler konusunda yönlendir­meleri gerekiyor.

Bazı otomotiv üreticileri, çok sayıda sürücüden orijinal olarak dona­nımda yerleşik olan özelliklere abone olma zorunluluğundan duydukları memnuniyet­sizliği ifade eden geri bildirimleri aldıktan sonra bu hizmette bazı özellikler sunmaya başladı. Bunlardan biri ‘abonelik hizmetinde ısıtmalı koltuklar’ oldu. Bu hizmetlerin oluş­masındaki en önemli sebeplerden biri de tü­keticilerden gelen, sürüş deneyimlerini daha da geliştiren abonelik seçeneklerini tercih yönündeki istekleriydi.

Katma değerli hizmetler otomotiv sektörü için ek gelir

Araştırmalar kullanıcıların ancak yüzde 30’a yakınının her özellik için araç alımın­da ekstra ödeme yapmaya istekli olduğunu gösteriyor. Ancak alım sırasında katma de­ğerli olduğunu düşündükleri hizmetler için daha da fazla ödeme yapmaya hazır oldukla­rını görebiliyoruz. Yeni dönemde, otomotiv endüstrisinin odağını yankı uyandıran de­ğer odaklı hizmetlere kaydırması için büyük fırsatlar doğarken, araştırmalar da dünyada­ki en değerli 10 şirketten 7’sinin veri taban­lı hizmetlerden milyarlarca dolar kâr elde et­tiğini gösteriyor. Özellikle e-mobilite’de yeni kurulan şirketler, eski büyük otomotiv şir­ketlerine göre yinelenen hizmet olarak tü­ketici yazılımı (SaaS) özelliklerinden önemli miktarda gelir elde ediyor.

IOT (Nesnelerin İnterneti) ve katma değerli hizmetler

Teknoloji ve iletişim altyapılarının ilerle­mesiyle beraber nesnelerin internetinin de artık bir hizmet olarak sunulması, tüm oto­motiv şirketlerine bu anlamda bir fırsat su­nuyor. ABD’de yapılan bir araştırmada, sürü­cülerin yüzde 38’inin daha iyi bağlantı için marka değiştirmeye istekli olduğunu ve bu oranın elektrikli araç pazarında yüzde 51’e yükseldiğini ortaya koydu. Sürücülerin yüz­de 80’i araba seçerken güvenlik özellikleri­ne öncelik vermenin çok önemli olduğunu düşünüyor.

Bu özellikler arasında gelişmiş navigasyon sistemleri ve bilgi-eğlence siste­mi yer alıyor. Abonelikle sağlanacak katma değerli hizmetlerin birçoğu halen araçlarda özellik olarak sunuluyor ve bu da aracın üze­rinde bir maliyet oluşturarak, bazı şirketleri rekabette geriye itiyor. Halen birçok özellik lüks otomobillerde sunulurken, artık abone­lik olarak verilmeye başlanacak. Asya’da baş­layan elektrikli araç fırtınası, lüks otomobil­lerde sunulan katma değerli özellikleri de­ğersiz hale getirdi. Bunun nedeni, yeni nesil araçların zaten yüksek bir fiyat noktasında olması ve Asyalı rakiplerin daha uygun fiyat­lı seçenekler sunabilmesi.

Bakım yerine yazılım güncelleme geliyor

Katma değerli hizmetlerin ötesinde araç­lar, kablosuz güncellemeler biçiminde bü­yük bir avantaj sunarken, artık üreticiler araca bir yazılım güncellemesi göndererek sürücüyü hiçbir şekilde rahatsız etmeden milyonlarca arabayı dakikalar içinde gün­celleyebiliyor.

Akıllı ve yazılım tanımlı araçların sektörde payı artıyor

2030 yılına gelindiğinde yeni satılan ara­baların yüzde 95’inin akıllı araç olacağı ön­görülüyor. Tüketicilerin, otomotiv şirketleri tarafından bilinçlendirmesi ve yönlendiril­mesiyle ödemeye istekli oldukları (ve iste­medikleri) katma değerli hizmetleri belir­lemeleri, araçların bundan sonraki tasarı­mında ve üzerindeki gereksiz maliyetlerden arınmaları açısından çok önemli hale geliyor. Üreticilere de sürücünün kullanıcı deneyi­mini geliştirecek özellikleri araçlarına yer­leştirmeleri, tüketicilere arabalarının nelere sahip olduğunu bildirmek ve ardından onla­rı avantajlar konusunda ikna etmesi kalıyor.