Araç içi tüketici hizmetleri sektörü yeniden şekillendiriyor
Hareketlilik özgürce ve kolayca ilerleme yeteneğimizdir. Hareketlilik, günlük işe gidiş gelişlerden tatil seyahatlerine ve aynı zamanda malların taşınmasına kadar insanları, ürünleri ve yerleri küresel ölçekte birbirine bağlar.
Teknoloji, ulaşımın evriminin arkasındaki itici güç oldu. Arabaların icadından bugüne kadar teknoloji, insanların ulaşımın sınırlarını zorlamasına ve toplum olarak hareket etme şeklimizi değiştirmesine olanak tanıdı. Artık otomobil üreticilerinin, tüketicilerin hangi dijital hizmetlere para ödemeye istekli olduklarını belirlemeleri ve onları bu hizmetler konusunda yönlendirmeleri gerekiyor.
Bazı otomotiv üreticileri, çok sayıda sürücüden orijinal olarak donanımda yerleşik olan özelliklere abone olma zorunluluğundan duydukları memnuniyetsizliği ifade eden geri bildirimleri aldıktan sonra bu hizmette bazı özellikler sunmaya başladı. Bunlardan biri ‘abonelik hizmetinde ısıtmalı koltuklar’ oldu. Bu hizmetlerin oluşmasındaki en önemli sebeplerden biri de tüketicilerden gelen, sürüş deneyimlerini daha da geliştiren abonelik seçeneklerini tercih yönündeki istekleriydi.
Katma değerli hizmetler otomotiv sektörü için ek gelir
Araştırmalar kullanıcıların ancak yüzde 30’a yakınının her özellik için araç alımında ekstra ödeme yapmaya istekli olduğunu gösteriyor. Ancak alım sırasında katma değerli olduğunu düşündükleri hizmetler için daha da fazla ödeme yapmaya hazır olduklarını görebiliyoruz. Yeni dönemde, otomotiv endüstrisinin odağını yankı uyandıran değer odaklı hizmetlere kaydırması için büyük fırsatlar doğarken, araştırmalar da dünyadaki en değerli 10 şirketten 7’sinin veri tabanlı hizmetlerden milyarlarca dolar kâr elde ettiğini gösteriyor. Özellikle e-mobilite’de yeni kurulan şirketler, eski büyük otomotiv şirketlerine göre yinelenen hizmet olarak tüketici yazılımı (SaaS) özelliklerinden önemli miktarda gelir elde ediyor.
IOT (Nesnelerin İnterneti) ve katma değerli hizmetler
Teknoloji ve iletişim altyapılarının ilerlemesiyle beraber nesnelerin internetinin de artık bir hizmet olarak sunulması, tüm otomotiv şirketlerine bu anlamda bir fırsat sunuyor. ABD’de yapılan bir araştırmada, sürücülerin yüzde 38’inin daha iyi bağlantı için marka değiştirmeye istekli olduğunu ve bu oranın elektrikli araç pazarında yüzde 51’e yükseldiğini ortaya koydu. Sürücülerin yüzde 80’i araba seçerken güvenlik özelliklerine öncelik vermenin çok önemli olduğunu düşünüyor.
Bu özellikler arasında gelişmiş navigasyon sistemleri ve bilgi-eğlence sistemi yer alıyor. Abonelikle sağlanacak katma değerli hizmetlerin birçoğu halen araçlarda özellik olarak sunuluyor ve bu da aracın üzerinde bir maliyet oluşturarak, bazı şirketleri rekabette geriye itiyor. Halen birçok özellik lüks otomobillerde sunulurken, artık abonelik olarak verilmeye başlanacak. Asya’da başlayan elektrikli araç fırtınası, lüks otomobillerde sunulan katma değerli özellikleri değersiz hale getirdi. Bunun nedeni, yeni nesil araçların zaten yüksek bir fiyat noktasında olması ve Asyalı rakiplerin daha uygun fiyatlı seçenekler sunabilmesi.
Bakım yerine yazılım güncelleme geliyor
Katma değerli hizmetlerin ötesinde araçlar, kablosuz güncellemeler biçiminde büyük bir avantaj sunarken, artık üreticiler araca bir yazılım güncellemesi göndererek sürücüyü hiçbir şekilde rahatsız etmeden milyonlarca arabayı dakikalar içinde güncelleyebiliyor.
Akıllı ve yazılım tanımlı araçların sektörde payı artıyor
2030 yılına gelindiğinde yeni satılan arabaların yüzde 95’inin akıllı araç olacağı öngörülüyor. Tüketicilerin, otomotiv şirketleri tarafından bilinçlendirmesi ve yönlendirilmesiyle ödemeye istekli oldukları (ve istemedikleri) katma değerli hizmetleri belirlemeleri, araçların bundan sonraki tasarımında ve üzerindeki gereksiz maliyetlerden arınmaları açısından çok önemli hale geliyor. Üreticilere de sürücünün kullanıcı deneyimini geliştirecek özellikleri araçlarına yerleştirmeleri, tüketicilere arabalarının nelere sahip olduğunu bildirmek ve ardından onları avantajlar konusunda ikna etmesi kalıyor.