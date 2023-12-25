Aracı kurumların 2024 yılı stratejileri

Piyasalar açısından 2023 yılı tarihe geçecek bir yıldı. İlk yarısı ve ikinci yarısı tamamen farklıydı. Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bırakmaya hazırlanırken aracı kurumlar da gelecek yıla ilişkin strateji raporlarını açıklıyor.

İşte 2024 yılına ilişkin aracı kurumların dolar, faiz ve borsa beklentileri… 2023 yılı piyasalar açısından oldukça hareketli geçti. Yılın ilk yarısı ile ikinci yarısı birbirinden tamamen farklıydı. İlk yarıya mayıs ayındaki seçimlere yönelik belirsizlikle geçiren piyasalarda, dövizde kontrollü yatay, borsada ise satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Seçimlerden sonra ise ekonomi yönetiminin değişmesi ve ‘rasyonel’ politikalara dönüş yönünde adımlar atması borsada ralli başlatırken kurlarda da sert yukarı yönlü hareketler yaşandı. Politika faizinde yapılan artırımların mevduat faizlerini yüzde 45-50 aralığına çekmesi, Filistin-İsrail savaşı ve kredi faizlerindeki tırmanış yılın son çeyreğinde piyasaları ‘dar band’ içerisine itti.

Gelecek yılın gündemi yoğun

Acısıyla tatlısıyla bir yıl geride bırakılmaya hazırlanılırken gelecek yıla ilişkin stratejiler de oluşturuluyor. Yeni yılda da gündem yoğun. Mart ayında yapılacak yerel seçimler, ekonomi yönetiminin atacağı adımlar, jeopolitik gelişmeler ve ABD-Avrupa gibi büyük merkez bankalarının faiz kararları öne çıkan gündem maddeleri olarak sıralanıyor. Türkiye özelinde kredi derecelendirme kuruluşlarının beklenen not artışı kararları da yine piyasalar tarafından yakından izlenecek. Gedik Yatırım gelecek yıla ilişkin hazırladığı strateji raporunda, doların yılı 40 TL seviyesinden kapatacağı tahmininde bulundu.

Bankacılık sektörü endeksi yenebilir

Gedik Yatırım, dolar/TL projeksiyonlarını şekillendirirken, yılın ilk döneminde mevcut trendin sürdüğü, yıl içinde yüzde 10-15 bir yükselişin yaşandığı, ancak yılın son döneminde sermaye girişlerinin yardımıyla TL’de reel değerlenmenin devam ettiği bir çerçeveyi baz alıyor. Kuruma göre mevduat faizlerinde son dönemdeki artış, tasarrufu teşvik ederek talebi öne çekme eğilimini kısabilecek önemli bir gelişme.

Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 42.5-45.0 seviyelerine getirdikten sonra izleme dönemine geçeceğini öngören Gedir Yatırım, Merkez Bankası’nın 2024’ün ancak son çeyreğinden itibaren 250 baz puanlık adımlarla faiz indirimlere başlayarak, politika faizini 2024 sonunda yüzde 37,50 seviyesine getirebileceğini düşünüyor. 2024 yıl sonunda enflasyonun yüzde 42 olmasını bekleyen kurumun, BIST-100 Endeks hedefi yüzde 30’luk yükselme potansiyeliyle 10 bin 300 puan. Gedik Yatırım’ın bankacılık sektöründeki yükselme beklentisi yüzde 40, sanayii sektörlerindeki ise yüzde 25.

Halk Yatırım’ın endeks beklentisi: 11.300

İnfo Yatırım politika faizinin gelecek yıl sonunda yüzde 30-35 seviyesine inmesini ve enflasyonun yüzde 40 ile yılı tamamlamasını bekliyor. BIST 100 Endeksi için 2024 yılında 11 bin 300 puan hedefi belirleyen Halk Yatırım’a göre iç talep ağırlıklı geleneksel büyüme modeli korunacak. Kuruma göre bu yıl ekonomi yüzde 4.4, gelecek yıl ise yüzde 4 oranında büyüyecek. Politika faizinin gelecek yıl sonu yüzde 34.5’e ineceğini öngören Halk Yatırım’ın yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 39.5, yılsonu dolar kuru beklentisi 42.85 TL seviyesinde. Bu vesileyle gelecek yılın sağlıklı, huzurlu ve bereketli geçmesini diliyorum…

Gelecek yılın fırsatları ve riskleri

2024 yılına ilişkin strateji raporu açıklayan bir diğer kurum ise İnfo Yatırım. Kuruma göre gelecek yıl borsa için riskler şöyle sıralanıyor: Öne çekilen tüketim harcamaları sebebiyle düşen iç talep, risksiz getirilerin enflasyonu yenmesi, ihracatın beklenen kadar olamaması, zayıf seyreden dış talep (yeni gelişmeler ışığında beklenen kadar negatif etki etmesi beklenmemektedir), kredi musluklarının kapanmaya devam etmesi, düşen sabit sermaye oluşumu, artan cari açık ve bütçe açığı sebebiyle kamu destek ve teşviklerinde kesinti.

Borsa için yeni yılda öne çıkan fırsatların başında not artışı geliyor. Tedarik zinciri aksamaları sebebiyle Türkiye’nin küresel üretim merkezi olma olasılığı, enerji dağıtım merkezi projesi ve Rusya’ya uygulanan yaptırımlar kaynaklı alternatif pazar konumu, 2024 yılı ikinci yarıdan sonra küresel para politikalarının gevşeme olasılığı, dolarizasyonun azalarak yabancı para fon ya da getirilere olabilecek vergi düzenlemeleri ve ihracat artışı diğer fırsatlar olarak görülüyor.