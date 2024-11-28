  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Osman ARIOĞLU
  4. Aralık ayında faiz indirimi olacak mı?

Aralık ayında faiz indirimi olacak mı?

Osman ARIOĞLU
Osman ARIOĞLU BENİM PENCEREMDEN [email protected]

Uzun bir ara­dan sonra ey­lül ayından itiba­ren enflasyon ra­kamları politika faizinin altında geldi. O zamandan itibaren en önem­li gündem konula­rından biri Mer­kez Bankası’nın faiz indirimlerine ne zaman başlayacağı oldu.

Ko­nuya ilişkin her yazımızda ifa­de ettiğimiz üzere; enflasyon, toplumsal ahlakı ve toplum­daki bütün dengeleri olum­suz yönde etkiler. Bu nedenle önemli olan, enflasyonun ma­kul bir şekilde ve katılaşma ol­maksızın indirilmekte olduğu inancının korunmasıdır.

Politika faizi, TÜFE

Aşağıdaki grafikte de görü­leceği üzere, eylül ayından iti­baren enflasyon oranı politika faizinin altına geldi. Kasım ayı enflasyon rakamlarının açık­lanmasıyla birlikte muhteme­len politika faiziyle TÜFE ra­kamı arasında 4-5 puan ara­lığında bir fark olabilecektir. Bu da politika faizinde indiri­me gidilebilmesi için küçük de olsa bir alan açmış olacaktır. Politika faizindeki indirim, pi­yasaya mesaj verme anlamın­da önemlidir. 100 ya da 250 baz puanlık bir indirim makul karşılanabilir. Merkez banka­sının bunu yaparken ne kadar bir reel faiz vermeyi göze aldı­ğını belki de kamuoyu ile pay­laşması iyi olacaktır.

Bunun üzerinde yapılacak bir politika faizi indirimi farklı algılara ve mesaja neden olacaktır. Ocak ayında asgari ücret ve bazı ka­mu zamları yapılacağından bu ayda bir faiz indirimi normal şartlarda doğru olmayacaktır. Esasen, geçen yıl ocak ayında gerçekleşmiş olan %6,7 oranın çıkacak olması, enflasyon ora­nında aylık ve yıllık rakamlar­da düşüş olması beklenir.

Faiz indiriminin başladık­tan sonra kesintisiz bir şekil­de devam etmesi gibi bir mec­buriyet yoktur. Merkez Banka­sı politika faizinin belirleyicisi olarak şartlar neyi gerektiri­yorsa onu yapmaktan geri dur­mamalıdır. Her politika uygu­lamasının destekleyenleri ol­duğu gibi eleştirenler de illaki olacaktır. Önemli olan politi­ka yapıcı konumunda olanla­rın ellerindeki verilere ve ge­lecek beklentilerine bakarak en doğru hareketi yapmaları ve piyasadan etkilenen değil, yön­lendiren konumda olmalarıdır. Merkez Bankası’nın kendini aralık ayında bir faiz indirimi­ne mecbur hissettiğini düşün­müyoruz.

Kaldı ki, 2023 Ara­lık ayında gerçekleşen aylık enflasyon 2,93 olduğu dikkate alındığında ve aralık ayında da en iyi ihtimalle 1,5-2 civarın­da bir enflasyon gerçekleşme­si beklenir olduğundan yöneti­len ve yönlendirilen fiyat geliş­melerine de bakarak tercihte bulunmalıdır. Geçtiğimiz gün­lerde özellikle yüksek tüketi­mi olan ve mesken tüketici sa­yısının %5’i civarında konutlar için kamunun desteğinin çe­kilmesi ve bu tüketicilerin pi­yasa fiyatlarından elektrik fa­turaları ile karşılaşmalarının enflasyon rakamları üzerinde ilave bir etkisi olmayacak, ka­munun sübvansiyon yükü belli ölçüde aşağı çekilmiş olacaktır.

Çekirdek enflasyon, büyüme ve işsizlik gelişmeleri

Merkez Bankası ne yapmalı konusunda birkaç göstergenin daha altını çizmek istiyoruz.

-Çekirdek enflasyon geliş­melerinde en son açıklanan ka­sım ayı %2,79 olarak gerçekleş­tiği dikkate alınarak az da olsa bir gerileme olduğunu söyleye­biliriz.

-Son açıklanan ikinci çey­rek büyüme rakamı yıllık baz­da %2,5 olarak gerçekleşmiş­tir. Büyümeye ihracatın katkısı pozitif olmamıştır. Büyüme ta­mamen tüketim harcamaların­da kaynaklanmıştır. 29 Kasım günü üçüncü çeyrek büyüme rakamları da açıklanacak. Bek­lenti, üçüncü çeyrekte de çey­rek bazında binde 2 civarında bir daralma olsa da yıllık %2,5 büyümesi.

-Sanayi üretim endeksin­de açıklanan son veri olan ey­lül gerçekleşmesinde, ağustosa göre kısmi bir iyileşme olsa da negatif büyüme devam ediyor. Takip eden birkaç ay daha ben­zer şekilde gerçekleşme nor­mal olacaktır.

-İşsizlik oranında bir iyi­leşme ve istihdama katılım­da bir artış görülse de ekono­mideki yavaşlamanın çok da hızlı olmadığı zaten bilinmek­tedir. Hızlı bir yavaşlama çok da tercih edilen bir politika olarak uygulanmadığını göz­lemliyoruz. Burada kritik ko­nu; enflasyondaki düşüş tren­dinin kalıcı bir şekilde de­vam etmesidir. Bu nedenle Trump geldi, yeni kabine hazır gibi söylemlerden hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem de ekonomi yönetiminin etkilen­meyecek kadar tecrübeye sa­hip olduğuna şüphe yoktur.

Kaynak: Bloomberg.

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Enflasyon düzeltmesinde kıdem tazminatı ve dava gider karşılıkları 14 Kasım 2024
Ekim ayı enflasyon rakamı ve önemi 31 Ekim 2024
Yatırım döneminde enflasyon düzeltmesi 17 Ekim 2024
İhracatçıya kefalet sağlayan iki şirket 03 Ekim 2024
Ağustos ayı bütçe gerçekleşmeleri 19 Eylül 2024
Büyüme verilerinin söylediği 05 Eylül 2024
 Tünelden önce son çıkış 22 Ağustos 2024
Bir kaşık suda fırtına mı koparıldı? 08 Ağustos 2024
Rating notları ve geleceğe bakış 25 Temmuz 2024
Maliyeden idari yapıda tasarruf adımı 11 Temmuz 2024