Arsan, büyümede gaza bastı 5 yıl için 3 hedef belirledi

Sakarya Ferizli'de kauçuk ürünleri üretimi yapan; köprü, otoyol gibi altyapı ve üst yapı projelerinde yer alan Arsan Kauçuk, 5 yıllık büyüme hedeflerini; şirket satın alma, yabancı evlilik ve halka arz olarak açıkladı.

Düdüklü tencere contası üretimi ile faaliyete başla­yan, bugün CTP boru con­tasında dünyanın en önemli şirket­leri arasına Arsan, kurumsallaşma ve büyümede gaza bastı. Önümüz­deki 5 yılda yurt içi ve yurt dışında şirket satın almayı ve yabancı or­taklık konusunda hedefler koyan şirket, ardından belli bir büyüklü­ğe ulaştığında halka açılmayı he­defliyor.

Şirketin 1957 yılında düdüklü tencere contası üretimiyle üretime başladığını belirten Arsan Kauçuk Plastik Makine Sanayi ve Ticaret AŞ İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mehmet Ürek, şirketin aradan geçen zamanda kauçuk ürünleri üretiminde dünyada söz sahibi haline geldiğini belirterek, "30 milyon euro ciro yapıyoruz. 450 çalışanımız var.

Üretimimizin yüzde 65'ini, 60'tan fazla ülkeye ih­raç ediyoruz. CTP boru (cam-elyaf karışımı boru) contasında dünya­nın en büyüğü olduk. 50-100 yıllık garantiler veriyoruz. Hem altya­pıda sızdırmazlık ürünlerini hem de halk dilinde mesnet, damper ve amortisör ürünlerini aynı anda üretebilen başka bir kauçuk şirke­ti yok, sadece Türkiye değil kendi alanında Avrupa'da en büyük en­tegre tesisiz. Bizim tüm ürün grup­larımıza hakim olan rakibiz yok" diye konuştu.

Ürek, önümüzdeki 5 yılda 4 he­def pazar belirlediklerini bunların ABD, Romanya, Almanya ve Suu­di Arabistan olduğunu kaydederek şunları söyledi: "ABD'de hem ofis hem depo kuracağız ve ileride orada üretime geçeceğiz. Sızdırmazlık çö­zümleriyle önümüzdeki 4 yıl içinde üretim yapmaya başlayacağız. Aka­binde Romanya'da depo ve ofis ku­racağız. Almanya’da da şirket satın alıp üretim tesisi kuracağız. Arsan'ı global bir marka haline getirmeye çalışıyoruz. Bu arada hem yeşil hem dijital dönüşüme ciddi yatırım ya­pıyoruz. Dijitalleşmeye 1 milyon dolar yatırım yaptık.”

“Neom projesi için görüşmeler yapıyoruz”

En büyük pazarlarının Avrupa Birliği ve özellikle oe Almanya ol­duğunu, sızdırmazlık ürünlerinde ise ABD'nin en büyük pazarları ol­duğunu ifade eden Ürek, hem sız­dırmazlık hem endüstriyel çözüm­lerde hem de yapı ürünleri ürettik­lerini dile getirerek, örnek olarak Kuzey Marmara Otoyolu, viyadük­ler, köprülerde ürünlerinin kulla­nıldığını, üstyapı ve altyapı alanla­rında birçok projeye ürün verdikle­rini veya ürünlerinin kullanıldığını belirtti. Ürek, Almanya ve Dani­marka arasında yapımı süren dün­yanın en büyük denizaltı tünelinde sızdırmazlık ürünleri ve mesnet­lerinin kullanıldığını kaydederek, yaklaşık 400 milyar dolarlık bir ya­tırımla süper lüks ve teknolojiyle donatılmış bir şehir olması planla­nan Suudi Arabistan'ın Neom pro­jesinde yer almaları için görüşme­ler yapmaya başladıklarını söyledi.

“Sanayici kârından feragat ederek üretim yapıyor”

Kurun son bir yılda enflasyonun altında kalması nedeniyle diğer ih­racatçı şirketlerde olduğu gibi kâr­larını tüketerek ihraç pazarlarında var olmaya devam ettiklerini ifade eden Ürek, "Biz henüz halka açık değiliz ama halka açık şirketlerin açıkladığı bilanço yapısına biz de sahibiz. Sanayici kârından feragat ederek gönülden çalışarak üretim yapıyor" dedi.

Son 5 yılda 30 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını dile getiren Ürek, sadece bu yıl 2,1 milyon do­larlık yatırım bütçeleri olduğunu belirterek, şunları söyledi: "İhraca­tımızı, verimliliğimizi ve artırmak istiyoruz. 2024'ü euro bazında yüz­de 4 büyüyerek kapattık. Borçlu­luk oranımız çok düşük, özsermaye ile yatırım yapıyoruz. Rakiplerimiz global ve büyük şirketler. Bütün iş­lerimizi kendimiz yapıyoruz. Bura­sı aynı zamanda bir Ar-Ge merkezi. 30 Ar-Ge mühendisimiz çalışıyor. Mümkün olduğu kadar özkaynak­larımız ile çalışıyoruz. Sakarya'da­ki üretim tesisi kurulurken kredi kullanılmış ancak kredi borcu şu anda ödenmiş durumda."

“Ürün çeşitlendirmesi yapacağız”

Arsan Yönetim Kuru­lu Üyesi Ayhan Burak Öztimur, Arsan'ın ana işi­nin altyapı ve üstyapılar için kauçuk ürünleri üretimi ol­duğunu belirterek, özellikle toprağın altında olan boru ve tünellerin sızdırmazlık conta­ları üst yapıda da yol ve köprü çözümleri ile köprü mesnetleri ürettiklerini söyledi. Öztimur, sadece kauçuk değil metal ürünleri üretimi yaptıklarını da kaydederek, önümüzdeki yıl­larda farklı ürünlerin üretimini de hedeflediklerini dile getirdi.