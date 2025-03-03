Arsan, büyümede gaza bastı 5 yıl için 3 hedef belirledi
Sakarya Ferizli'de kauçuk ürünleri üretimi yapan; köprü, otoyol gibi altyapı ve üst yapı projelerinde yer alan Arsan Kauçuk, 5 yıllık büyüme hedeflerini; şirket satın alma, yabancı evlilik ve halka arz olarak açıkladı.
Düdüklü tencere contası üretimi ile faaliyete başlayan, bugün CTP boru contasında dünyanın en önemli şirketleri arasına Arsan, kurumsallaşma ve büyümede gaza bastı. Önümüzdeki 5 yılda yurt içi ve yurt dışında şirket satın almayı ve yabancı ortaklık konusunda hedefler koyan şirket, ardından belli bir büyüklüğe ulaştığında halka açılmayı hedefliyor.
Şirketin 1957 yılında düdüklü tencere contası üretimiyle üretime başladığını belirten Arsan Kauçuk Plastik Makine Sanayi ve Ticaret AŞ İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mehmet Ürek, şirketin aradan geçen zamanda kauçuk ürünleri üretiminde dünyada söz sahibi haline geldiğini belirterek, "30 milyon euro ciro yapıyoruz. 450 çalışanımız var.
Üretimimizin yüzde 65'ini, 60'tan fazla ülkeye ihraç ediyoruz. CTP boru (cam-elyaf karışımı boru) contasında dünyanın en büyüğü olduk. 50-100 yıllık garantiler veriyoruz. Hem altyapıda sızdırmazlık ürünlerini hem de halk dilinde mesnet, damper ve amortisör ürünlerini aynı anda üretebilen başka bir kauçuk şirketi yok, sadece Türkiye değil kendi alanında Avrupa'da en büyük entegre tesisiz. Bizim tüm ürün gruplarımıza hakim olan rakibiz yok" diye konuştu.
Ürek, önümüzdeki 5 yılda 4 hedef pazar belirlediklerini bunların ABD, Romanya, Almanya ve Suudi Arabistan olduğunu kaydederek şunları söyledi: "ABD'de hem ofis hem depo kuracağız ve ileride orada üretime geçeceğiz. Sızdırmazlık çözümleriyle önümüzdeki 4 yıl içinde üretim yapmaya başlayacağız. Akabinde Romanya'da depo ve ofis kuracağız. Almanya’da da şirket satın alıp üretim tesisi kuracağız. Arsan'ı global bir marka haline getirmeye çalışıyoruz. Bu arada hem yeşil hem dijital dönüşüme ciddi yatırım yapıyoruz. Dijitalleşmeye 1 milyon dolar yatırım yaptık.”
“Neom projesi için görüşmeler yapıyoruz”
En büyük pazarlarının Avrupa Birliği ve özellikle oe Almanya olduğunu, sızdırmazlık ürünlerinde ise ABD'nin en büyük pazarları olduğunu ifade eden Ürek, hem sızdırmazlık hem endüstriyel çözümlerde hem de yapı ürünleri ürettiklerini dile getirerek, örnek olarak Kuzey Marmara Otoyolu, viyadükler, köprülerde ürünlerinin kullanıldığını, üstyapı ve altyapı alanlarında birçok projeye ürün verdiklerini veya ürünlerinin kullanıldığını belirtti. Ürek, Almanya ve Danimarka arasında yapımı süren dünyanın en büyük denizaltı tünelinde sızdırmazlık ürünleri ve mesnetlerinin kullanıldığını kaydederek, yaklaşık 400 milyar dolarlık bir yatırımla süper lüks ve teknolojiyle donatılmış bir şehir olması planlanan Suudi Arabistan'ın Neom projesinde yer almaları için görüşmeler yapmaya başladıklarını söyledi.
“Sanayici kârından feragat ederek üretim yapıyor”
Kurun son bir yılda enflasyonun altında kalması nedeniyle diğer ihracatçı şirketlerde olduğu gibi kârlarını tüketerek ihraç pazarlarında var olmaya devam ettiklerini ifade eden Ürek, "Biz henüz halka açık değiliz ama halka açık şirketlerin açıkladığı bilanço yapısına biz de sahibiz. Sanayici kârından feragat ederek gönülden çalışarak üretim yapıyor" dedi.
Son 5 yılda 30 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını dile getiren Ürek, sadece bu yıl 2,1 milyon dolarlık yatırım bütçeleri olduğunu belirterek, şunları söyledi: "İhracatımızı, verimliliğimizi ve artırmak istiyoruz. 2024'ü euro bazında yüzde 4 büyüyerek kapattık. Borçluluk oranımız çok düşük, özsermaye ile yatırım yapıyoruz. Rakiplerimiz global ve büyük şirketler. Bütün işlerimizi kendimiz yapıyoruz. Burası aynı zamanda bir Ar-Ge merkezi. 30 Ar-Ge mühendisimiz çalışıyor. Mümkün olduğu kadar özkaynaklarımız ile çalışıyoruz. Sakarya'daki üretim tesisi kurulurken kredi kullanılmış ancak kredi borcu şu anda ödenmiş durumda."
“Ürün çeşitlendirmesi yapacağız”
Arsan Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Burak Öztimur, Arsan'ın ana işinin altyapı ve üstyapılar için kauçuk ürünleri üretimi olduğunu belirterek, özellikle toprağın altında olan boru ve tünellerin sızdırmazlık contaları üst yapıda da yol ve köprü çözümleri ile köprü mesnetleri ürettiklerini söyledi. Öztimur, sadece kauçuk değil metal ürünleri üretimi yaptıklarını da kaydederek, önümüzdeki yıllarda farklı ürünlerin üretimini de hedeflediklerini dile getirdi.