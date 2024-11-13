Art arda dört ay cari fazla
Türkiye ekonomisi eylülde 2 milyar 988 milyon dolarlık cari işlemler “fazla”sı verdi. Cari dengede art arda fazla verilen dönem, ilk kez dört aya ulaştı. Altın ve enerji hariç cari dengede ise aylık 7,3 milyar dolar fazla oluştu. İlk dokuz aydaki cari açık yüzde 85 dolayında küçülme ile 5 milyar dolar dolayına gerilerken, yıllık bazda cari açık 10 milyar doların altında gerçekleşti.
Cari dengede devam eden iyileşmede; parasal sıkılaştırmanın da etkisiyle ekonominin özellikle üretim ayağında frene basılması paralelinde enerji başta ithal girdi kullanımının azalması ile alınan kısıtlayıcı önlemlerle altın ithalatındaki sert düşüşün dış ticaret açığını küçültmesi ve özellikle yaz dönemi turizm gelirleri diğer alanlarda hizmet ihracatındaki artışlar etkili oldu.
Kümülatif açıkta rekor kapanma
Merkez Bankası’nın açıkladığı ödemeler dengesi verilerine göre, son dört ayda verilen fazla ile kümülatif bazda cari işlemler açığı, rekor düzeyde küçüldü. Geçen yıl ilk dokuz ayda 36 milyar 122 milyon doları bulan cari işlemler açığı, bu yıl aynı dönemde ise yüzde 85,4 küçülerek 5 milyar 271 milyon dolara geriledi. Geçen yıl eylül sonu itibarıyla 46 milyar 915 milyon dolar olan yıllık cari açık da ay sonları itibarıyla hızla küçülerek bu yıl aynı tarihte 9 milyar 652 milyon dolara kadar indi. Yıllıklandırılmış bazda cari işlemler açığında bir yıl önceye göre 37 milyar 263 milyon dolarlık küçülme gerçekleşti.
Dış ticaret açığında küçülme
Dış ticaret açığındaki küçülme cari işlemler dengesindeki iyileşmenin ana sürükleyicisi olmaya devam ediyor. Ödemeler dengesi tanımıyla dış ticaret açığı; eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,9 küçülerek 3 milyar 113 milyon dolara geriledi. Bu kapsamda, içinde enerji ürünlerinin büyük ağırlıkta olduğu genel mal ticaretindeki açık geçen yıla göre yüzde 10,4 küçülerek 2 milyar 114 milyon dolara geriledi. Parasal olmayan altında aylık net ithalatın yüzde 25 azalarak 1 milyar 17 milyon dolar olduğu eylülde, 14 milyon dolarlık da net transit ticaret geliri elde edildi.
Ocak-eylül dönemi itibarıyla dış ticaret açığı geçen yılın eş dönemine göre yüzde 42,7 azalarak 41 milyar 470 milyon dolara geriledi. Dokuz aylık dönemlere göre ihracat yüzde 2,9 artarken, ithalat yüzde 10 azaldı. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre dış ticaret açığını 31 milyar dolara yakın küçülttü.
Net altın ve enerji ithalatında sert düşüş
Geçen yılın eylül sonunda 94 milyar 27 milyon dolar düzeyinde bulunan yıllık dış ticaret açığı, bu yıl aynı tarihte 55 milyar 484 milyon dolara geriledi. Bu dönemde, önceki bir yıllık döneme göre net altın ithalatının (ithalat-ihracat) alınan kısıtlayıcı önlemlerin de etkisiyle 18 milyar 48 milyon dolar ve ekonomideki yavaşlamaya bağlı olarak net enerji ithalatının 11 milyar 761 milyon dolar azalması dış ticaret açığındaki bu küçülmede etkili oldu. Son bir yılda net enerji ve altın ithalatının toplam faturası, önceki bir yıllık döneme göre 29 milyar 809 milyon dolar azaldı.
Net hizmet gelirlerinde artış
Taşımacılık, turizm, yurt dışı müteahhitlik gibi faaliyetleri kapsayan “hizmetler dengesi” kapsamında aylık toplam gelir eylülde yüzde 3,3 artışla 11 milyar 870 milyon, bu alanlardaki giderler yüzde 3,7 artışla 4 milyar 480 milyon dolar ve böylece net hizmet geliri yüzde 3,1 artışla 7 milyar 390 milyon dolar oldu.
İlk dokuz ayda yüzde 7,1 artışla 47 milyar 718 milyon dolarla dış ticaretteki açığın üzerinde gerçekleşen net hizmet geliri, cari açığı önemli oranda küçülttü. Geçen ilk dokuz ayda dış ticaret açığının ancak yüzde 61,6’sını kapayabilen net hizmet gelirleri, bu yıl söz konusu açığın yüzde 115,1’i düzeyine ulaştı. Ocak-eylül döneminde hizmetler alanındaki net gelirin 37 milyar 763 milyon dolarla büyük bölümü “seyahat” (turizm) kaleminden elde edildi.
Son bir yıldaki hizmet geliri 112 milyar dolara ulaşırken, bu alandaki giderler 52 milyar 140 milyon dolar ve böylece yıllık net hizmet geliri 59 milyar 863 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Öte yandan ilk dokuz ayda, doğrudan yatırımlar ve portföy yatırımları kapsamındaki gelir-giderler ile faiz gelir giderlerini kapsayan “birincil gelir dengesi”nde 11 milyar 521 milyon dolar net çıkış; işçi dövizi, kişisel transferler gibi kalemleri kapsayan “ikincil gelir dengesi”nde ise 2 milyon dolarlık bir net giriş yaşandı. Son bir yılda birincil gelir dengesinde net çıkış 14 milyar 108 milyon dolara ulaştı, ikincil gelir dengesinde net 77 milyon dolarlık giriş oldu.
Finansman daha çok portföy girişleri ile
Cari açığın finansmanına bakıldığında, doğrudan yatırımlarda eylülde net 649 milyon, ilk dokuz ay itibarıyla da geçen yılın eş dönemine göre yüzde 24,2 daha fazla olmak üzere toplam 3 milyar 443 milyon dolar net giriş oldu. Portföy yatırımlarında ise eylüldeki 370 milyon dolarlık net girişle ilk dokuz ay itibarıyla kümülatif bazda toplam net giriş 15 milyar 568 milyon dolara ulaştı. Dokuz aylık net giriş, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 796 arttı.
Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, genel hükümet, bankalar ve reel sektörün yurt dışından sağladığı kredileri kapsayan “diğer yatırımlar” kaleminde eylül ayındaki 1 milyar 519 milyon, ilk dokuz ay itibarıyla 2 milyar 956 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.
“Net hata noksan” kaleminde izlenen kayıt dışı çıkışlar eylüldeki 6 milyar 239 milyon dolarla birlikte, ilk dokuz ay itibarıyla 20 milyar 723 milyon dolara ulaştı. Resmi rezervler ise eylülde 719 milyon ve ilk dokuz ay itibarıyla 4 milyar 138 milyon dolar azaldı. Buna rağmen rezervler bir yıl önceki düzeyinin 4 milyar 793 milyon dolar üzerinde.
Enerji ve altın hariç yıllık 50,3 milyar dolar fazla
Altın ve enerji hariç cari işlemler dengesi eylül ayında 7 milyar 734 milyon dolar fazla verdi. Revize verilere göre söz konusu dengede bu yıl ocakta 3 milyar 469 milyon, şubatta 1 milyar 954 milyon, martta 1 milyar 234 milyon dolar fazla, nisanda ise 76 milyon dolarlık açık verildi. İzleyen aylarda bu bazda verilen fazla giderek büyüdü. Mayısta 3 milyar 846 milyon, haziranda 4 milyon 901 milyon ve temmuzda 5 milyar 767 milyon dolar olan aylık fazla ağustosta 9 milyar 551 milyon dolara çıktı.
Böylece altın ve enerji hariç dengedeki fazla dokuz aylık dönemler itibarıyla oluşan fazla 38 milyar 679 milyon dolara ulaştı. Bu bazda eylül sonu itibarıyla son bir yılda elde edilen fazla ise 50 milyar 292 milyon dolara ulaştı. Bu gelişmede önceki bir yıllık döneme göre net altın ithalatının yüzde 59,7 azalarak 30,2 milyar dolardan 12,2 milyar dolara ve net enerji ithalatının yüzde 19,8 azalarak 59,5 milyar dolardan 47,8 milyar dolara gerilemesi etkili oldu.