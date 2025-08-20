Artık kartlar da ‘açık’ hale geliyor
2019 yılında yürürlüğe giren ‘Açık Bankacılık’ düzenlemesinin sektörde yarattığı değişim önümüzdeki dönemde devreye alınacak yeni uygulamalarla sürecek. Bugün Açık Bankacılık kapsamında tüm hesaplarını tek bir banka üzerinden takip edebilen müşteri 1 Mart 2026’da yürürlüğe girmesi beklenen düzenleme ile kredi kartlarını tek bankadan izleyebilecek.
Bankacılık sektörü, köklü değişimlerin eşiğinde. Geleneksel bankacılık anlayışının yerini teknoloji odaklı, yenilikçi çözümler alıyor. Artık bankacılık işlemleri şubeler, çağrı merkezleri, ATM’ler ve internet bankacılığı ile sınırlı değil. Gelişen finansal teknolojiler (fintek), sektörün oyun alanını genişleterek, zaman ve mekandan bağımsız bankacılık deneyimini mümkün kılıyor. Akıllı telefonlar ve diğer mobil kanallar sayesinde, banka şubesine fiziki olarak gitmeye gerek kalmadan tüm bankacılık işlemleri gerçekleştirebiliyor. Bu dönüşüm, sektörün gelecekte çok daha dinamik ve teknolojiyle iç içe bir yapıya bürüneceğinin sinyallerini veriyor.
Dijitalleşmenin kalbinde: Açık Bankacılık
Bu dijitalleşme dalgasının en önemli ayaklarından biri ise Açık Bankacılık. Geleneksel bankacılık, her bankanın kendi içinde kapalı bir sistemle çalışmasını dayatırken, Açık Bankacılık bu duvarları yıkarak finansal verilerin müşteri onayıyla paylaşılmasını sağlıyor. Artık müşteri verisinin sahibi müşterinin ta kendisi oluyor. Açık bankacılık, bankaların müşterilerinin finansal verilerini, müşterinin onayıyla, üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarla (lisanslı fintekler ve bankalar ile) güvenli bir şekilde paylaşmasına olanak tanıyor. Bu ne demek? Artık sadece tek bir bankanın uygulamasına takılıp kalmıyoruz. Örneğin, birden fazla bankada hesabınız varsa, tek bir bankacılık uygulaması üzerinden diğer bankalardaki hesap bilgilerinizi, bakiyelerinizi ve işlem geçmişlerinizi görüntüleyebiliyorsunuz. Hatta bu uygulamalar üzerinden farklı bankalardaki hesaplarınız arasında para transferi bile yapabiliyorsunuz.
Açık Bankacılık, sadece hesap bilgilerini görüntülemekle kalmıyor, aynı zamanda kullanıcı deneyimini de kökten değiştiriyor. Finansal uygulamalar artık bize özel, daha akıllı ve entegre çözümler sunabiliyor. Bu da hem işlemlerimizi kolaylaştırıyor hem de finansal yönetimimizi daha verimli hale getiriyor.
Kredi kartlarında yeni dönem
Son olarak Açık Bankacılık uygulamaları kapsamında, 1 Mart 2026 tarihinden itibaren kredi kartları da sistemin bir parçası haline gelecek. Bu gelişmeyle birlikte tüketiciler, farklı lisanslı fintekler (lisanslı üçüncü taraf
hizmet sağlayıcılar) ve bankalar müşterinin diğer bankalardaki kredi kartı hareketlerini, limitlerini ve borçlarını tek bir ekranda görüntüleyebilecek. DÜNYA’nın edindiği bilgiye göre, “Ödeme Hizmetleri Veri Paylaşım Servisleri” adı altında yürütülen bu genişleme, tüketicilerin finansal hareketlerinin yönetimini kolaylaştırmayı hedefliyor.
Mevcut açık bankacılık sistemi, müşterilerin rızasıyla farklı bankalardaki vadesiz hesap bilgilerini ve hesap hareketlerini tek bir platformda görmesine olanak tanıyor. Örneğin, bir bankanın müşterisi, diğer bankalardaki hesaplarını da tek bir bankacılık uygulaması üzerinden takip edebiliyor ve hatta para transferi yapabiliyor. 1 Mart 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni düzenleme ile bu kapsama kredi kartları da dahil edilecek. Bu sayede vatandaşlar, farklı bankalardaki kredi kartlarının harcama detaylarını, güncel limitlerini, son ödeme tarihlerini ve borç bilgilerini tek bir ekrandan görüntüleyebilecek. Ayrıca, borç ödeme işlemleri de bu tek uygulama üzerinden daha pratik hale gelecek.
Uygulamanın hayata geçmesiyle birlikte, tüm kredi kartı harcamalarınızı tek bir noktadan takip edebilecek. Böylece bankalar, müşterilerinin farklı bankalardaki kredi kartı harcamalarını toplayarak detaylı bir analiz yapabilecek. Bu sayede, kartınızla yaptığınız, gıda, yemek, benzin harcamalarınıza tek bir uygulama üzerinden ulaşabileceksiniz. Bu özelliğin, kişisel finans yönetimini çok daha pratik ve şeffaf hale getirmesi beklenirken açık bankacılık kapsamında birinci aşama olan ‘ödemeden’ sonra ikinci aşama olan ‘harcama’ boyutu da sisteme eklenmiş olacak. Dünya örneklerine bakıldığında bundan sonraki adımın ise ‘tasarruf’ tarafında atılması bekleniyor.
Bankalar yeni ürünler geliştirecek
Sektör uzmanları, bu adımın tüketicilerin kişisel finans yönetimini (Personal Finance Management - PFM) önemli ölçüde kolaylaştıracağını belirtiyor. Birden fazla bankada hesabı veya kredi kartı olan kişiler, her bankanın mobil uygulamasına ayrı ayrı giriş yapmak yerine, tüm finansal bilgilerine tek bir bankacılık uygulamasından ulaşabilecek. Bu durum, harcama takibi ve bütçeleme konusunda kullanıcılara büyük avantajlar sağlayacak.
Yeni sistem, bankaların müşteri harcama alışkanlıklarını daha bütünsel görebilmesine ve buna bağlı olarak yeni ürünler geliştirmesine zemin hazırlayacak. Gelecekte, müşterilerin finansal verilerine dayalı kişiselleştirilmiş finansal tavsiyeler, daha avantajlı kredi teklifleri gibi hizmetlerin ortaya çıkması bekleniyor.
Mars Kurucu Ortağı Emrah Kaya: Yerel oyuncular global pazarda rekabet edebilecek
Türkiye’de dijital finansal hizmetler yeni bir döneme giriyor. Bugün kullanıcılar artık klasik bankaların ağır işleyen mobil uygulamalarına, sınırlı altyapılarına ve parçalı müşteri deneyimlerine mahkûm değil. Türkiye’de finansal hizmetlerin dönüşümüne yön veren en önemli gelişmelerden biri, son beş yılda adım adım şekillenen ‘açık bankacılık ve servis modeli bankacılığı regülasyonları’ oldu.
Son olarak, düzenlenen tebliğle birlikte, artık yalnızca vadesiz hesaplar değil, ‘kredi kartı ödemeleri’ de “ödeme başlatma hizmeti” kapsamında açık bankacılık sistemine dahil edildi. Bu, kullanıcıların başka bir platform üzerinden kredi kartı ekstresini görüp ödeme başlatabilmesinin önünü açıyor. Ancak uzmanların beklentisi bu yetkinin kısa vadede ağırlıklı olarak ‘görüntüleme servisleriyle sınırlı kalacağı’ yönünde. Türkiye’deki bu dönüşüm aslında Avrupa Birliği’nin öncülüğünde şekillenen küresel açık bankacılık trendiyle paralel ilerliyor. Türkiye’nin mevcut regülasyon altyapısı, bu yeni nesil Avrupa vizyonuna adaptasyon açısından oldukça elverişli. Bu nedenle, yerel oyuncuların global pazarda da rekabet edebilmesi için önemli bir fırsat dönemine giriyoruz.