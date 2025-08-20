Artık kartlar da ‘açık’ hale geliyor

2019 yılında yürürlüğe giren ‘Açık Bankacılık’ düzenlemesinin sektörde yarattığı değişim önümüzdeki dönemde devreye alınacak yeni uygulamalarla sürecek. Bugün Açık Bankacılık kapsamında tüm hesaplarını tek bir banka üzerinden takip edebilen müşteri 1 Mart 2026’da yürürlüğe girmesi beklenen düzenleme ile kredi kartlarını tek bankadan izleyebilecek.

Bankacılık sektörü, kök­lü değişimlerin eşiğinde. Geleneksel bankacılık an­layışının yerini teknoloji odak­lı, yenilikçi çözümler alıyor. Ar­tık bankacılık işlemleri şubeler, çağrı merkezleri, ATM’ler ve in­ternet bankacılığı ile sınırlı de­ğil. Gelişen finansal teknolojiler (fintek), sektörün oyun alanını genişleterek, zaman ve mekan­dan bağımsız bankacılık deneyi­mini mümkün kılıyor. Akıllı te­lefonlar ve diğer mobil kanallar sayesinde, banka şubesine fiziki olarak gitmeye gerek kalmadan tüm bankacılık işlemleri gerçek­leştirebiliyor. Bu dönüşüm, sek­törün gelecekte çok daha dina­mik ve teknolojiyle iç içe bir ya­pıya bürüneceğinin sinyallerini veriyor.

Dijitalleşmenin kalbinde: Açık Bankacılık

Bu dijitalleşme dalgasının en önemli ayaklarından biri ise Açık Bankacılık. Geleneksel bankacı­lık, her bankanın kendi içinde ka­palı bir sistemle çalışmasını da­yatırken, Açık Bankacılık bu du­varları yıkarak finansal verilerin müşteri onayıyla paylaşılmasını sağlıyor. Artık müşteri verisinin sahibi müşterinin ta kendisi olu­yor. Açık bankacılık, bankaların müşterilerinin finansal verile­rini, müşterinin onayıyla, üçün­cü taraf hizmet sağlayıcılarla (li­sanslı fintekler ve bankalar ile) güvenli bir şekilde paylaşmasına olanak tanıyor. Bu ne demek? Ar­tık sadece tek bir bankanın uy­gulamasına takılıp kalmıyoruz. Örneğin, birden fazla bankada hesabınız varsa, tek bir bankacı­lık uygulaması üzerinden diğer bankalardaki hesap bilgilerinizi, bakiyelerinizi ve işlem geçmişle­rinizi görüntüleyebiliyorsunuz. Hatta bu uygulamalar üzerinden farklı bankalardaki hesaplarınız arasında para transferi bile yapa­biliyorsunuz.

Açık Bankacılık, sadece hesap bilgilerini görüntülemekle kal­mıyor, aynı zamanda kullanıcı deneyimini de kökten değiştiri­yor. Finansal uygulamalar artık bize özel, daha akıllı ve entegre çözümler sunabiliyor. Bu da hem işlemlerimizi kolaylaştırıyor hem de finansal yönetimimizi daha verimli hale getiriyor.

Kredi kartlarında yeni dönem

Son olarak Açık Bankacılık uy­gulamaları kapsamında, 1 Mart 2026 tarihinden itibaren kre­di kartları da sistemin bir parça­sı haline gelecek. Bu gelişmeyle birlikte tüketiciler, farklı lisans­lı fintekler (lisanslı üçüncü taraf

hizmet sağlayıcılar) ve bankalar müşterinin diğer bankalardaki kredi kartı hareketlerini, limitle­rini ve borçlarını tek bir ekranda görüntüleyebilecek. DÜNYA’nın edindiği bilgiye göre, “Ödeme Hizmetleri Veri Paylaşım Ser­visleri” adı altında yürütülen bu genişleme, tüketicilerin finansal hareketlerinin yönetimini kolay­laştırmayı hedefliyor.

Mevcut açık bankacılık sistemi, müşterilerin rızasıyla farklı ban­kalardaki vadesiz hesap bilgileri­ni ve hesap hareketlerini tek bir platformda görmesine olanak ta­nıyor. Örneğin, bir bankanın müş­terisi, diğer bankalardaki hesap­larını da tek bir bankacılık uygu­laması üzerinden takip edebiliyor ve hatta para transferi yapabili­yor. 1 Mart 2026 itibarıyla yürür­lüğe girecek yeni düzenleme ile bu kapsama kredi kartları da dahil edilecek. Bu sayede vatandaşlar, farklı bankalardaki kredi kartla­rının harcama detaylarını, güncel limitlerini, son ödeme tarihlerini ve borç bilgilerini tek bir ekran­dan görüntüleyebilecek. Ayrıca, borç ödeme işlemleri de bu tek uy­gulama üzerinden daha pratik ha­le gelecek.

Uygulamanın hayata geçme­siyle birlikte, tüm kredi kartı har­camalarınızı tek bir noktadan ta­kip edebilecek. Böylece bankalar, müşterilerinin farklı bankalar­daki kredi kartı harcamalarını toplayarak detaylı bir analiz ya­pabilecek. Bu sayede, kartınızla yaptığınız, gıda, yemek, benzin harcamalarınıza tek bir uygula­ma üzerinden ulaşabileceksiniz. Bu özelliğin, kişisel finans yöneti­mini çok daha pratik ve şeffaf hale getirmesi beklenirken açık ban­kacılık kapsamında birinci aşa­ma olan ‘ödemeden’ sonra ikinci aşama olan ‘harcama’ boyutu da sisteme eklenmiş olacak. Dünya örneklerine bakıldığında bundan sonraki adımın ise ‘tasarruf’ tara­fında atılması bekleniyor.

Bankalar yeni ürünler geliştirecek

Sektör uzmanları, bu adımın tüketicilerin kişisel finans yö­netimini (Personal Finance Management - PFM) önemli öl­çüde kolaylaştıracağını belirti­yor. Birden fazla bankada hesa­bı veya kredi kartı olan kişiler, her bankanın mobil uygulama­sına ayrı ayrı giriş yapmak yeri­ne, tüm finansal bilgilerine tek bir bankacılık uygulamasından ulaşabilecek. Bu durum, harca­ma takibi ve bütçeleme konu­sunda kullanıcılara büyük avan­tajlar sağlayacak.

Yeni sistem, bankaların müş­teri harcama alışkanlıklarını daha bütünsel görebilmesine ve buna bağlı olarak yeni ürünler geliştirmesine zemin hazırlaya­cak. Gelecekte, müşterilerin fi­nansal verilerine dayalı kişisel­leştirilmiş finansal tavsiyeler, daha avantajlı kredi teklifleri gibi hizmetlerin ortaya çıkması bekleniyor.

Mars Kurucu Ortağı Emrah Kaya: Yerel oyuncular global pazarda rekabet edebilecek

Türkiye’de dijital finansal hizmetler yeni bir döneme giriyor. Bugün kullanıcılar artık klasik bankaların ağır işleyen mobil uygulamalarına, sınırlı altyapılarına ve parçalı müşteri deneyimlerine mahkûm değil. Türkiye’de finansal hizmetlerin dönüşümüne yön veren en önemli gelişmelerden biri, son beş yılda adım adım şekillenen ‘açık bankacılık ve servis modeli bankacılığı regülasyonları’ oldu.

Son olarak, düzenlenen tebliğle birlikte, artık yalnızca vadesiz hesaplar değil, ‘kredi kartı ödemeleri’ de “ödeme başlatma hizmeti” kapsamında açık bankacılık sistemine dahil edildi. Bu, kullanıcıların başka bir platform üzerinden kredi kartı ekstresini görüp ödeme başlatabilmesinin önünü açıyor. Ancak uzmanların beklentisi bu yetkinin kısa vadede ağırlıklı olarak ‘görüntüleme servisleriyle sınırlı kalacağı’ yönünde. Türkiye’deki bu dönüşüm aslında Avrupa Birliği’nin öncülüğünde şekillenen küresel açık bankacılık trendiyle paralel ilerliyor. Türkiye’nin mevcut regülasyon altyapısı, bu yeni nesil Avrupa vizyonuna adaptasyon açısından oldukça elverişli. Bu nedenle, yerel oyuncuların global pazarda da rekabet edebilmesi için önemli bir fırsat dönemine giriyoruz.