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“Arz talep dengesi” de, “dengesizliği” de planlanabilir…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

Arz talep den­gesizliğini her alanda yaşıyoruz…

Bu dengesizliğin tarımdan sanayiye, eğitimden ticarete her alanda zarar ver­diğini/vereceğini de biliyoruz…

***

Üstelik, planlama da yapıyoruz…

Ama…

Anlaşılmaz bir biçimde, planlarımızı, “dengesizliği geliştirme yönünde” kurgu­luyoruz…

***

Örnek mi?

“Ekonomi bilimi” okutan onlarca (bazılarına, beledi­ye otobüsü dahi gitmeyen) iktisat fakültesi…

Getirisi:

100 binlerce “işsiz ekono­mi bilimci!”

Ve…

Vasıflı işgücü eksiği nede­niyle değerlendiremeyip/atıl bıraktığımız yüzlerce üretim alanı/alternatifi…

***

Soru şu:

2.6 milyonun üzerinde ikti­sat/işletme (ekonomi) mezu­nu olan bir ülkede “Nasıl ol­malıydı ekonomi?”(!)…

***

Yanıt alakasız ama konuy­la ilgili(!):

“İktisat bölümü” kurmak (-veya dükkanı açmak) için, 9 okulun daha devam ediyor başvuru süreci…

VELHASIL

Eğitim sistemi ve kültürel yapı sayesin­de kazandığımız alış­kanlıklarımız sayesin­de “sorun” üretiyoruz…

Verimsizliğe, dola­yısıyla enflasyon/faiz/ istihdam/ücretler gibi alanlarda olumsuzluk­lara, dolayısıyla açıkla­ra, dolayısıyla borçlan­maya (gibi sorunlara) davetiye çıkarıyoruz…

***

Sonra…

İktisat bölümü kuran (dükkanı açan), kurulmasına izin veren, bölümü tercih eden/tercih ettirenler olarak birleşip, “Na­sıl düzelecek bu ekono­mi?”, “Kim düzeltecek bu ekonomiyi?”, “Şun­lar yapılmalı hocam!”, “Şu şöyle olmalı sevgi­li okuyucularım/takip­çilerim” diye (hariçten laflar edip) suçlu ara­yıp/yargılıyoruz…

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