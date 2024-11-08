Asgari ücretli emekli dengesi on yılda tersine döndü
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla aralık ayında toplanacak tespit komisyonunca belirlenecek asgari ücretin kaç TL olması gerektiği ekonomi çevrelerinde tartışılmaya devam ederken, asgari ücret ile ortalama işçi, esnaf ve memur emekli aylıkları arasındaki dengenin özellikle son on yılda, emekliler aleyhine tersine döndüğü dikkati çekiyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) aylık alan işçi (4/a), esnaf (4/b) ve memur (4/c) emeklileri ile hak sahiplerinin 2014 sonunda 10 milyon 921 bin olan toplam sayısı, bu yıl ağustos sonu itibarıyla 16 milyon 483 bin 470’e ulaştı.
SGK’nın 2014’te 134,4 milyar lira olan toplam aylık ödemesi, 2023’te 1 trilyon 408,6 milyar liraya yükseldi, bu yılın ilk sekiz ayında ise 1 trilyon 678,8 milyar lira oldu. SGK tarafından yayımlanan mali istatistiklerde yer alan emekli ve hak sahiplerine yapılan toplam ödeme miktarını toplam emekli ve hak sahibi sayısına bölünmesiyle kişi başına düşen ortalama aylık ödemesinin 2014 yılında 1.025 TL olan tutarı, 2023 yılında 7 bin 323 liraya, bu yılın ilk sekiz ayı itibarıyla da 12 bin 731 liraya geldi.
Nisan 2023 ile Aralık 2023 arasında en düşük emekli aylığı 7 bin 500 TL’ye, bu yılın ocak-haziran döneminde 10 bin, temmuz-aralık döneminde de 12 bin liraya tamamlanırken, ortalama emekli aylığının geçen yıl ve bu yıl “en düşük aylık” düzeyi olarak belirlenen bu tutarlara yakın çıkmasında, dul ve yetim aylıklarının düşüklüğü etkili oldu.
Asgari ücretin üstündeyken altına indi
2014’te 869 TL olan ortalama asgari ücretin neti ise 2024’te 17 bin 2 liraya çıktı. 2014’te asgari ücretin yüzde 118’i düzeyindeki ortalama aylık ödemesi, izleyen dönemde sürekli gerileyerek 2019’da yüzde 94,9’a geriledi. Başka deyişle asgari ücret ilk kez emekli ve hak sahiplerine yapılan ortalama ödemeyi geçti. Emekli aylığı-asgari ücret dengesi izleyen dönemde de emekli aleyhine seyretti. Ödenen ortalama aylığın ortalama asgari ücrete oranı 2023’te yüzde 73,9’a kadar indi. Bu yıl ilk sekiz ayda ise söz konusu oran yüzde 74,9 oldu. Asgari ücret yıllık belirlendiği için ortalamada da aynı olurken, ortalama emekli aylığı ise kalan dört ayda emekli sayısındaki artışa bağlı olarak daha da düşebilecek, bu nedenle oran daha da düşecek.
İşçi ve esnaf emeklisi geride
Emekli aylığı/asgari ücret dengesi, işçi, esnaf ve memur emeklileri bazında farklı tablo oluşturdu. 2014-2024 döneminde ortalama ödeme eski SSK kapsamındaki (4/a) emekli ve hak sahiplerinde 1.029 TL’den 12 bin 330 TL’ye, Bağ-Kur’da (4/b) sahiplerinde 748 TL’den 9 bin 452 liraya, eski Emekli Sandığı kapsamında (4/c) ise 1.362 TL’den 18 bin 284 TL’ye çıktı.
Bu dönemde ortalama aylık ödemesinin asgari ücrete oranı SSK’lılarda yüzde 118,4’ten yüzde 72,5’e, Bağ-Kur’lularda yüzde 86’dan yüzde 55,6’ya indi. Böylece ortalama SSK’lı aylığı asgari ücretin dörtte üçüne, ortalama Bağ-Kur’lu aylığı ise neredeyse yarısına geriledi. Oranı 156,7’den yüzde 107,5’e inen ortalama memur emekli aylığı da asgari ücrete yaklaştı.
2014-2024 döneminde, tüm emeklilere yapılan ortalama aylık ödemesi yüzde 1.141,4 (11,4 kat) artarken, ortalama asgari ücrette yüzde 1.856,5’lik (18,6) katlık bir yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre 2014’ten bu yana tüketici fiyatları (TÜFE) bazında enflasyon ise yüzde 949,1 oldu. Kümülatif enflasyonla indirgendiğinde ortalama asgari ücrette bu dönemde yüzde 86,5, ortalama emekli aylığında ise yüzde 18,3 oranında reel artış var.
Bu dönemde reel artış SSK’lılarda yüzde 14,2, Bağ-Kur’da yüzde 20,5, memur emeklilerinde yüzde 27,9 oldu. Bu yıl sekiz aydaki ortalama aylık, son dört ayda yeni emeklilerle yıllık bazda aşağı inecek, böylece on yıllık cari artış oranı da düşecek. Asgari ücrette ise yıl boyu aynı tutar uygulandığı için kümülatif cari artış aynı kalırken, 2025 başında belli olacak yıllık enflasyona göre her iki bazda da “reel” artış oranları değişecek.
Dolar bazında emekli kayıpta
Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden yıllık ortalama dolar kuruna çevrildiğinde ise tüm emeklilere yapılan ortalama aylık ödemesi 2014- 2024 döneminde 468,5 dolardan 392,3 dolara gerilerken, ortalama asgari ücretin 397,2 dolardan 523,9 dolara yükseldiği belirlendi. Buna göre söz konusu yaklaşık on yıllık dönemde emekliler dolar bazında ortalamada yüzde 16,3 gelir kaybına uğrarken, asgari ücret yüzde 31,9 artış gösterdi. Anılan dönemde 4/a kapsamında aylık alanlar dolar bazında ortalama 19,2, 4/b kapsamındakiler yüzde 14,8, 4’c’li memur emeklileri ise yüzde 9,5 kayba uğradı.
Emeklilerin yılbaşı zammı ne olur?
Emekli aylıklarına 2025 başında yapılacak artışlar, 3 Ocak’ta açıklanacak enflasyon verilerinde bu yılın ikinci yarasındaki orana göre belli olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2025’in ilk yarısı için, TÜFE bazında bu yıl son 6 ayda gerçekleşen enflasyon kadar zam alacak. Memur emeklilerinin zammı ise bu yılın temmuz-aralık dönemi için yapılan yüzde 10’luk zam ile bu dönemde gerçekleşecek enflasyonun farkının 2025’in ilk yarısı için toplu sözleşme ile alınan yüzde 6’lık zammın üstüne eklenmesiyle oluşacak orana göre belirlenecek.
TÜFE’de temmuz-ekim dönemini kapsayan dört aylık enflasyonun yüzde 12,06 olması nedeniyle, kasım ve aralık ayında enflasyon sıfır dahi olsa SSK ve Bağ- Kur emeklileri, son iki ayda eksi enflasyon olmaması durumunda, bu oranda bir artışı şimdiden hak etti. Son iki ayda enflasyon sıfır dahi gelse bu kesimin zam oranı bu düzeyde olacak. Son iki ayda toplam yüzde 5 enflasyon durumunda bu oran yüzde 17,7’ye çıkacak.
Memur emeklileri ise temmuz-ekim döneminde gerçekleşen enflasyona göre, yılbaşı zammının üstüne eklenmek üzere şimdilik yüzde 1,87’lik bir fark elde etti. 2024 ikinci yarı enflasyonu 17,7 olursa, yüzde 7’lik enflasyon farkı oluşacak ve bunun yüzde 6’lık toplu sözleşme zammına eklenmesiyle memur emeklilerinin alacağı zam 13,4 olacak. Buna göre memur emeklilerinin zam oranı diğer emeklilerin altında kalacak.
Yeni asgari ücret ne zaman belli olacak?
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 başında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere aralık ayında toplantılara başlayacak. Komisyonun yeni asgari ücreti aralık ayının son haftası belirlemesi bekleniyor. Enflasyon dolayısıyla yaşam maliyetlerinin artması dolayısıyla işçi kesimi, 2024’te ara zam yapılmayan, yıl boyunca aynı kalan asgari ücrette, 2025 yılı için yüksek bir artış beklerken, işveren tarafı ise işletmeler üzerindeki maliyetlerin aşırı artmaması için dengeli bir artış talep ediyor.
Hükümet tarafının asgari ücrette 2025 yılı hedef enflasyonu kadar olmak üzere yüzde 17,5 artış öngördüğü iddia edilirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın «Geçen yıl aralık ayında izlediğimiz yol neyse, bu yıl da aynı şekilde ilerleyeceğiz. Enflasyona ezdirmeyecek, vatandaşın satın alma gücünü koruyacak bir ücret seviyesinde anlaşmaya varılmasını arzu ediyorum” açıklaması dikkat çekiyor. IMF başta uluslararası kuruluşların zam beklentisinin ise yüzde 25 olduğu belirtiliyor.