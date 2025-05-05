Asya’da yeni hedef: Elektrikli araç süper gücü olmak
Otomotivde 2024’e global bakış
2024 yılında küresel araç satışları 2023’e kıyasla %2,5 artışla 74,6 milyon adede ulaştı. AB’nin araç pazarı 2024 yılında %0,8 büyüdü ve toplam satışlar 10,6 milyon adede ulaştı. Kuzey Amerika’daki araç satışları 2024 yılında direncini koruyarak %3,8 büyüme kaydetti. Japonya’daki araç satışları 2024 yılında %7 düşerken, Güney Kore’de %5,1’lik bir gerileme görüldü. 2024’ün son çeyreğinde yaşanan güçlü toparlanmayla Çin’deki araç satışları yaklaşık 23 milyon adede ulaşarak küresel araç satışlarının %31’ini oluşturdu.
2024 yılında küresel otomobil üretimi toplam 75,5 milyon adede ulaştı. AB’de otomobil üretimi, endüstri güveninin diğer Avrupa üretim sektörlerine kıyasla belirgin şekilde daha zayıf kalmasıyla %6,2 oranında düştü. Kuzey Amerika’da üretim %3,2 azaldı ve geçen yıl 11,4 milyon otomobil üretildi. 2024 yılında Güney Amerika’da otomobil üretimi, %6,3’lük artışla yaklaşık 1,9 milyon otomobil üreten Brezilya’nın etkisiyle, 2023’e kıyasla %1,7 arttı. %5,2’lik güçlü bir artış gösteren Çin, %35,4’lük pazar payıyla dünyanın en büyük otomobil üreticisi konumunu sağlamlaştırdı. Japonya ve Güney Kore’deki üretim ise, sırasıyla %8,6 ve %1,2 azaldı.
2024’te Çin’de otomobil üretimi ve pazarı
2024 yılı genelinde Çin, 31,3 milyon araç (+%3,7) üretirken, toplam yeni araç pazarı da Ocak-Aralık döneminde %4,5 artarak 31,44 milyonu buldu. Çin’de elektrikli araç üretimi ise 2024’te %34,4 artarak yaklaşık 12,9 milyon adede çıktı. Böylelikle elektrikli araç üretiminde süregelen liderliğini 10’uncu yılında da devam ettirmiş oldu. Hibrit ve elektrikli araçlarda Çin, 2024’te %9’luk bir artışla %41 pazar payına ulaştı.
Elektrikli araçlar bu pastada %60, plug-in hibritler ise %40 paya sahip oldu. 2024’te Çin’de satılan Çin üretimi otomobil sayısı %23,1 artarak yaklaşık 18 milyon adede ulaştı; bu da toplam pazarın neredeyse üçte ikisini oluşturdu.
2024’te Çin otomobil ihracatı
2024 yılında Çin’in araç ihracatı %19,3 artarak 5,86 milyon adede ulaştı. Bu ihracatın 4,96 milyon binek otomobil, 900.000 adedi ise ticari araç oldu. Böylelikle Çinli otomotiv üreticileri, global ölçekte en büyük otomotiv ihracatçıları arasına katıldı.
2024’te Çin’in toplam araç ihracatının yaklaşık 1,3 milyonu plug-in hibrit ve elektrikli araçlardan oluştu; bunların 987.000’i tamamen elektrikli otomobildi .Son dönemde elektrikli araç ihracatı %10 gerilerken bu durum, Avrupa’nın pazar koşullarındaki değişikliğin yanı sıra ABD, Kanada ve AB’de Çin elektrikli otomobil ihracatına karşı alınan ticari önlemleri yansıtıyordu.
Çin'in elektrikli hakimiyeti, Batı’nın meydan okumasıyla karşı karşıya
Çin’in küresel elektrikli araç pazarında lider konuma gelmesinin arkasındaki gerekçeler konuşulup tartışılıyor. Elektrikli araç alıcılarına yönelik sübvansiyonlardan elektrikli araç ve batarya teknolojisine yatırım için sağlanan vergi indirimlerine kadar uzanan 20 yıllık hükümet politikaları ve finansman destekleri sayesinde büyüdüğü değerlendiriliyor. Öte yandan, Çin ABD’li rakibini geçerek dünyanın en büyük elektrikli üreticisi olurken, üç Çinli şirket birlikte elektrikli batarya için dünya pazarının %60’a yakınını kontrol ediyor.
Asya devi ayrıca elektrikli araç bataryalarının üretiminde kullanılan önemli bileşenlerden olan ve lityum gibi kritik minerallerin işlenmesinde yararlanılan grafitin dünyadaki en büyük üreticisi konumunda. Bu hâkim pozisyon, Asya’nın “elektrikli araç süper gücü olma” hedefiyle örtüşüyor. Gelecekte bu durumun tarifelerle nasıl şekilleneceğini ve yerinde üretim stratejisi ile hangi boyutlara ulaşacağını 2025’teki gelişmeler belirleyecek.