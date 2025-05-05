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Asya’da yeni hedef: Elektrikli araç süper gücü olmak

Koray ÖZTOPÇU
Koray ÖZTOPÇU Mobilitiye Doğru [email protected]

Otomotivde 2024’e global bakış

2024 yılında küresel araç satışla­rı 2023’e kıyasla %2,5 artışla 74,6 mil­yon adede ulaştı. AB’nin araç pazarı 2024 yılında %0,8 büyüdü ve toplam satışlar 10,6 milyon adede ulaştı. Kuzey Ameri­ka’daki araç satışları 2024 yılında diren­cini koruyarak %3,8 büyüme kaydetti. Japonya’daki araç satışları 2024 yılında %7 düşerken, Güney Kore’de %5,1’lik bir gerileme görüldü. 2024’ün son çeyreğin­de yaşanan güçlü toparlanmayla Çin’de­ki araç satışları yaklaşık 23 milyon adede ulaşarak küresel araç satışlarının %31’ini oluşturdu.

2024 yılında küresel otomobil üretimi toplam 75,5 milyon adede ulaştı. AB’de otomobil üretimi, endüstri güveninin di­ğer Avrupa üretim sektörlerine kıyas­la belirgin şekilde daha zayıf kalmasıyla %6,2 oranında düştü. Kuzey Amerika’da üretim %3,2 azaldı ve geçen yıl 11,4 mil­yon otomobil üretildi. 2024 yılında Güney Amerika’da otomobil üretimi, %6,3’lük artışla yaklaşık 1,9 milyon otomobil üre­ten Brezilya’nın etkisiyle, 2023’e kıyasla %1,7 arttı. %5,2’lik güçlü bir artış göste­ren Çin, %35,4’lük pazar payıyla dünya­nın en büyük otomobil üreticisi konumu­nu sağlamlaştırdı. Japonya ve Güney Ko­re’deki üretim ise, sırasıyla %8,6 ve %1,2 azaldı.

2024’te Çin’de otomobil üretimi ve pazarı

2024 yılı genelinde Çin, 31,3 milyon araç (+%3,7) üretirken, toplam yeni araç pazarı da Ocak-Aralık döneminde %4,5 artarak 31,44 milyonu buldu. Çin’de elektrikli araç üretimi ise 2024’te %34,4 artarak yaklaşık 12,9 milyon adede çık­tı. Böylelikle elektrikli araç üretiminde süregelen liderliğini 10’uncu yılında da devam ettirmiş oldu. Hibrit ve elektrikli araçlarda Çin, 2024’te %9’luk bir artışla %41 pazar payına ulaştı.

Elektrikli araçlar bu pastada %60, plug-in hibritler ise %40 paya sahip oldu. 2024’te Çin’de satılan Çin üretimi otomo­bil sayısı %23,1 artarak yaklaşık 18 mil­yon adede ulaştı; bu da toplam pazarın ne­redeyse üçte ikisini oluşturdu.

2024’te Çin otomobil ihracatı

2024 yılında Çin’in araç ihracatı %19,3 artarak 5,86 milyon adede ulaştı. Bu ih­racatın 4,96 milyon binek otomobil, 900.000 adedi ise ticari araç oldu. Böy­lelikle Çinli otomotiv üreticileri, global ölçekte en büyük otomotiv ihracatçıları arasına katıldı.

2024’te Çin’in toplam araç ihracatı­nın yaklaşık 1,3 milyonu plug-in hibrit ve elektrikli araçlardan oluştu; bunların 987.000’i tamamen elektrikli otomobil­di .Son dönemde elektrikli araç ihracatı %10 gerilerken bu durum, Avrupa’nın pa­zar koşullarındaki değişikliğin yanı sıra ABD, Kanada ve AB’de Çin elektrikli oto­mobil ihracatına karşı alınan ticari ön­lemleri yansıtıyordu.

Çin'in elektrikli hakimiyeti, Batı’nın meydan okumasıyla karşı karşıya

Çin’in küresel elektrikli araç pazarın­da lider konuma gelmesinin arkasındaki gerekçeler konuşulup tartışılıyor. Elekt­rikli araç alıcılarına yönelik sübvansi­yonlardan elektrikli araç ve batarya tek­nolojisine yatırım için sağlanan vergi indirimlerine kadar uzanan 20 yıllık hü­kümet politikaları ve finansman destek­leri sayesinde büyüdüğü değerlendirili­yor. Öte yandan, Çin ABD’li rakibini geçe­rek dünyanın en büyük elektrikli üreticisi olurken, üç Çinli şirket birlikte elektrik­li batarya için dünya pazarının %60’a ya­kınını kontrol ediyor.

Asya devi ayrıca elektrikli araç bataryalarının üretimin­de kullanılan önemli bileşenlerden olan ve lityum gibi kritik minerallerin işlen­mesinde yararlanılan grafitin dünyadaki en büyük üreticisi konumunda. Bu hâkim pozisyon, Asya’nın “elektrikli araç süper gücü olma” hedefiyle örtüşüyor. Gelecek­te bu durumun tarifelerle nasıl şekillene­ceğini ve yerinde üretim stratejisi ile han­gi boyutlara ulaşacağını 2025’teki geliş­meler belirleyecek.

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