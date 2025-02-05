Ateşkesten arta kalanlar
Donald Trump’ın başkanlığıyla birlikte ABD, Paris İklim Anlaşması’ndan çekildiğini duyurdu. Ancak bugün, ateşkes sürecinde ABD tarafından ikna edilen İsrail, bu anlaşmayı imzalamış bir ülke olarak görülüyor.
Peki, sürdürülebilir bir gelecek vaat eden bu anlaşma, Gazze için de geçerli mi? Birleşmiş Milletler’in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, yoksulluğun sona erdirilmesi, gezegenin korunması ve herkes için barışın sağlanmasını hedefliyor. Ama bu hedeflerin bazılarını bir de Filistin açısından değerlendirelim.
Amaç 1: Yoksulluğa Son
Gazze'deki işsizlik oranı 2023'ün ikinci çeyreğinde yüzde 46,4 iken, Ekim 2023'te başlayan ablukanın ardından yüzde 80'e yükseldi. Ekonomi tamamen durmuş durumda; fabrikalar kapalı, ticaret yolları kesik, üretim yok. Burada insanlar yoksullukla değil, hayatta kalma mücadelesiyle karşı karşıya.
Amaç 2: Açlığa Son
Tarım arazileri tahrip edildi, beyaz fosfor kullanımı toprağı verimsiz hale getirdi. Gıda üretimi durdu, halk tamamen dış yardımlara bağımlı hale geldi. Yardımlar kesildiğinde ne olacak? Açlık, geçici değil, süreklileşen bir tehdit.
Amaç 3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam
Hastaneler yıkıldı, doktorlar öldü, ilaç ve malzeme yok. Temiz suya erişim neredeyse imkânsız. Sağlığın temel şartları bile sağlanamazken, refah ve kalkınmadan nasıl bahsedebiliriz?
Amaç 4: Nitelikli Eğitim
Okullar ya yıkıldı ya da sığınak oldu. Ders materyalleri yok, öğretmenler yerinden edildi. Çocuklar eğitim hakkından mahrum, bir nesil yok olma riskiyle karşı karşıya. Eğitimsiz bir toplumun geleceği olabilir mi?
Amaç 5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Savaş en çok kadınları ve çocukları vurdu. Kadınlar hayatta kalma ve ailelerini koruma mücadelesi veriyor. Haklar ikinci planda, çünkü önce yaşamak gerekiyor. Oysa toplumsal cinsiyet eşitliği, sağlıklı bir toplumun temel taşı değil mi?
Amaç 6: Temiz Su ve Sıhhi Koşullar
Gazze’de temiz suya erişim ciddi bir sorun. Su kaynakları kirlendi, altyapı büyük ölçüde hasar gördü ve bölgenin su ihtiyacı büyük oranda dışa bağımlı hale geldi. Temiz su olmadan sağlık ve hijyen nasıl sağlanabilir?
Amaç 7: Erişilebilir ve Temiz Enerji
Gazze’de enerji altyapısı büyük ölçüde tahrip oldu. Elektrik kesintileri hayatın bir parçası haline geldi. Temiz ve sürekli enerjiye erişim olmadan modern bir yaşam sürdürülebilir mi?
Amaç 8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
Ekonomik büyüme, istihdam ve üretim Gazze’de durma noktasında. Abluka sonrası yeniden inşa süreci bu durumu kaç yılda değiştirebilir?
Amaç 9: Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
Sanayi tesisleri ve altyapı tahrip edildi, ekonomik gelişim için gerekli olan üretim kapasiteleri sıfırlandı. Gazze’de yenilikçilik ve endüstriyel gelişim için ne gibi imkânlar kaldı?
Amaç 10: Eşitsizliklerin Azaltılması
Gazze halkı, küresel eşitsizliklerin en ağır örneklerinden biriyle karşı karşıya. Dünya genelinde refah ve kalkınma artarken, Gazze halkı temel yaşam koşullarından mahrum bırakılıyor.
Amaç 11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Gazze’de şehirleşme ve altyapı çöktü. Yıkılan binalar ve bozulmuş yollar, insanların yaşam alanlarını büyük ölçüde kullanılamaz hale getirdi.
Amaç 12: Sorumlu Tüketim ve Üretim
Yerel üretim durmuş, Gazze tamamen dış yardımlara bağımlı hale gelmiş durumda. Uzun vadede bağımsız bir ekonomi kurmak mümkün değil.
Bir gelecek bırakıldı mı?
Barış ve güvenlik ortamının olmaması ve süregelen çatışmalar; hukukun üstünlüğü ve insan haklarının korunması konularında ciddi zorluklar yaratıyor. Güçlü ve işleyen bir yönetim sistemi olmadan, evrensel adaleti sağlamak gerçekten mümkün mü? Ateşkes, barış anlamına gelmez. Filistin’de yaşam alanları yıkıldı, ekonomik sistem çöktü, tarım yok edildi, eğitim ve sağlık hizmetleri durdu. Bir gelecekten söz etmek çok zor. Bu durumda sürdürülebilir kalkınma bazı toplumlar için bir lüks, hatta bir hayal bile değil mi?