Avrupa bölgesi cirosunu 500 milyon euroya taşıdı

Son yıllarda attığı adımlar­la, ihracat odaklı bir çimen­to şirketinden küresel bir ya­pı malzemeleri şirketine dönüşen Çimsa, dünyanın en gelişmiş pa­zarları olan ABD ve Avrupa’da ayak izini güçlendirmeyi sürdürüyor. Avrupa’daki ilk genişleme adımını 2021 yılında İspanya’nın önde ge­len fabrikalarından Bunol’ü satın alarak atan Çimsa, böylece dünya­nın en büyük ikinci beyaz çimen­to üreticisi haline geldi. Ardından 2023 yılında Münih’te kapılarını açan Sabancı Teknoloji Merkezi ile üretimdeki gücünü inovasyona ta­şıyan Çimsa, Türkiye dışında bir ül­kede Ar-Ge merkezi açan ilk Türk çimento şirketi unvanının sahibi oldu. Son olarak da, geçtiğimiz yılın Ekim ayında tamamlanan satın al­mayla, Birleşik Krallık’ın kendi ala­nındaki en önemli şirketlerinden Mannok’u bünyesine katan Çimsa, aynı zamanda bir Türk şirketinin 2024 yılındaki en büyük yurt dışı satın almasına da imza attı. Çimsa CEO’su Umut Zenar, “Mannok sa­tın alımıyla kıtanın en önemli yapı malzemeleri oyuncularından biri haline geldik. Şirketimizin İngilte­re dahil Avrupa bölgesinden sağla­dığı ciro yaklaşık 500 milyon Euro. Bu rakam, konsolidegelirlerimizin %48’ini oluşturuyor” dedi.

“Kalsiyum alüminat çimentoda Mersin, dünyanın başkenti olacak"

Çimsa’nın isim sponsoru olduğu Çimsa ÇBK Mersin Kadın Basket­bol takımının Zaragoza’daki ma­çı öncesinde biraraya geldiğimiz Umut Zenar, “Bugün İspanya’da be­yaz çimento sektörünün lideriyiz. Beyaz çimentoda dünya ikincisi, CAC’da ise dünyada üçüncü sıra­dayız” dedi. Zenar, sözlerine şöyle devam etti: “ABD ve Mannok adım­larını atarken, Türkiye’de de önem­li yatırım kararları alıyoruz. Af­yon’daki güneş enerjisi santralı ya­tırımımız Ağustos 2023’te faaliyet geçti. 2024 yılında Mersin’de ta­mamladığımız yaklaşık 45 milyon dolar CAC yatırımımızla, bu alan­da dünyanın en büyük üçüncü üre­ticisi olduk. Burada daha da büyü­mek istiyoruz. CAC aslında adında çimento olsa da bir yapı kimyasa­lı. Çimentodan yapı malzemeleri­ne geçişte bir köprü görevi görüyor. Yaklaşık 32 milyon USD bütçe ayrı­lan ilave bir yatırımla, bu alandaki kapasitemizi daha da artıracağız. Bu yatırımı da 2026’nın ilk yarısın­da tamamlamak istiyoruz. Bunun­la birlikte Mersin’i, CAC’ındünya başkentlerinden biri yapacağız. Di­ğer yandan, Eskişehir tesisimiz­deki atık ısı yatırımlarımızda so­na geldik. Güneş enerji santralımız tamamlandı. Biz küresel bir şirke­tiz ama Türkiye bizim evimiz. Bu­rada güçlü olmadan, küresel şirket pozisyonumuzu güçlendirmemiz mümkün değil.”

“Liderliğin kıstası küresel ölçekteki etki gücünüz”

Sabancı Holding Malzeme Teknolojileri Grubu Başkanı Burak Orhun, “Sabancı Topluluğu şirketleri, faaliyet gösterdikleri her alanda her zaman liderliği hedeflemiştir. Özellikle bugünün dünyasında, liderlik artık sadece üretim kapasitenizle, ürün gamınızla açıklayabileceğiniz bir durum değil. Artık liderliğin en önemli kıstası, sizin küresel ölçekteki etki gücünüz. Bunun birçok unsuru var. Kalite anlayışınız, teknolojiniz, inovasyon kabiliyetiniz, sürdürülebilirlik başarılarınız ve tabii ki sosyal etkiniz” dedi.

“Çimento spor gibi birleştirici güç”

Sosyal şirket vizyonu kapsamında, geçtiğimiz yıl sonunda Türkiye ve Avrupa kadın basketbolunun zirvesindeki takımlardan Çimsa ÇBK Mersin’in isim sponsorluğunu üstlenen Çimsa, yapı malzemelerindeki liderliğini, sporla daha da pekiştirmiş oldu. Çimsa’nınisim sponsoru olduğu Çimsa ÇBK Mersin Kadın Basketbol takımı da Zaragoza’da düzenlenen Kadınlar EuroLeague Altılı Finali'nde ikinci olarak tarihi bir başarının sahibi oldu. Çimsa CEO’su Umut Zenar, geçtiğimiz yıl imza attıkları anlaşmayla, kadın basketbolunun ilham verici takımlarından Mersin Çukurova Basketbol Spor Kulübü’nün isim sponsoru olduklarını hatırlattı. Zenar, “Çimento, farklı malzemeleri, büyük yapıları bir arada tutma işlevi gören bir malzeme. Bir birleştirici, güçlendirici... Biz sporu da aynı bu şekilde görüyoruz. Sporun, ülkemizi ve insanımızı bir arada tutan çok önemli bir değer olduğuna inanıyoruz. Çimsa ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımımız, önce ING Kadınlar Türkiye Kupası 2025’te şampiyon oldu. Şimdi de Kadınlar EuroLeague Altılı Final’de ülkemizi en iyi şekilde temsil etti. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Onların açtığı yoldan, daha birçok genç kadın sporcumuz ilerleyecek. Türkiye’yi hep birlikte bir adım ileri taşıyacaklar” dedi. Zenar, uzun vadeli destek stratejisi kapsamında, ortaokul ve liselerde kız çocuklarını basketbola özendirecek kapsamlı bir sosyal sorumluluk projesi üzerinde de çalıştıklarını söyledi.