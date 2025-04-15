Avrupa bölgesi cirosunu 500 milyon euroya taşıdı
Son yıllarda attığı adımlarla, ihracat odaklı bir çimento şirketinden küresel bir yapı malzemeleri şirketine dönüşen Çimsa, dünyanın en gelişmiş pazarları olan ABD ve Avrupa’da ayak izini güçlendirmeyi sürdürüyor. Avrupa’daki ilk genişleme adımını 2021 yılında İspanya’nın önde gelen fabrikalarından Bunol’ü satın alarak atan Çimsa, böylece dünyanın en büyük ikinci beyaz çimento üreticisi haline geldi. Ardından 2023 yılında Münih’te kapılarını açan Sabancı Teknoloji Merkezi ile üretimdeki gücünü inovasyona taşıyan Çimsa, Türkiye dışında bir ülkede Ar-Ge merkezi açan ilk Türk çimento şirketi unvanının sahibi oldu. Son olarak da, geçtiğimiz yılın Ekim ayında tamamlanan satın almayla, Birleşik Krallık’ın kendi alanındaki en önemli şirketlerinden Mannok’u bünyesine katan Çimsa, aynı zamanda bir Türk şirketinin 2024 yılındaki en büyük yurt dışı satın almasına da imza attı. Çimsa CEO’su Umut Zenar, “Mannok satın alımıyla kıtanın en önemli yapı malzemeleri oyuncularından biri haline geldik. Şirketimizin İngiltere dahil Avrupa bölgesinden sağladığı ciro yaklaşık 500 milyon Euro. Bu rakam, konsolidegelirlerimizin %48’ini oluşturuyor” dedi.
“Kalsiyum alüminat çimentoda Mersin, dünyanın başkenti olacak"
Çimsa’nın isim sponsoru olduğu Çimsa ÇBK Mersin Kadın Basketbol takımının Zaragoza’daki maçı öncesinde biraraya geldiğimiz Umut Zenar, “Bugün İspanya’da beyaz çimento sektörünün lideriyiz. Beyaz çimentoda dünya ikincisi, CAC’da ise dünyada üçüncü sıradayız” dedi. Zenar, sözlerine şöyle devam etti: “ABD ve Mannok adımlarını atarken, Türkiye’de de önemli yatırım kararları alıyoruz. Afyon’daki güneş enerjisi santralı yatırımımız Ağustos 2023’te faaliyet geçti. 2024 yılında Mersin’de tamamladığımız yaklaşık 45 milyon dolar CAC yatırımımızla, bu alanda dünyanın en büyük üçüncü üreticisi olduk. Burada daha da büyümek istiyoruz. CAC aslında adında çimento olsa da bir yapı kimyasalı. Çimentodan yapı malzemelerine geçişte bir köprü görevi görüyor. Yaklaşık 32 milyon USD bütçe ayrılan ilave bir yatırımla, bu alandaki kapasitemizi daha da artıracağız. Bu yatırımı da 2026’nın ilk yarısında tamamlamak istiyoruz. Bununla birlikte Mersin’i, CAC’ındünya başkentlerinden biri yapacağız. Diğer yandan, Eskişehir tesisimizdeki atık ısı yatırımlarımızda sona geldik. Güneş enerji santralımız tamamlandı. Biz küresel bir şirketiz ama Türkiye bizim evimiz. Burada güçlü olmadan, küresel şirket pozisyonumuzu güçlendirmemiz mümkün değil.”
“Liderliğin kıstası küresel ölçekteki etki gücünüz”
Sabancı Holding Malzeme Teknolojileri Grubu Başkanı Burak Orhun, “Sabancı Topluluğu şirketleri, faaliyet gösterdikleri her alanda her zaman liderliği hedeflemiştir. Özellikle bugünün dünyasında, liderlik artık sadece üretim kapasitenizle, ürün gamınızla açıklayabileceğiniz bir durum değil. Artık liderliğin en önemli kıstası, sizin küresel ölçekteki etki gücünüz. Bunun birçok unsuru var. Kalite anlayışınız, teknolojiniz, inovasyon kabiliyetiniz, sürdürülebilirlik başarılarınız ve tabii ki sosyal etkiniz” dedi.
“Çimento spor gibi birleştirici güç”
Sosyal şirket vizyonu kapsamında, geçtiğimiz yıl sonunda Türkiye ve Avrupa kadın basketbolunun zirvesindeki takımlardan Çimsa ÇBK Mersin’in isim sponsorluğunu üstlenen Çimsa, yapı malzemelerindeki liderliğini, sporla daha da pekiştirmiş oldu. Çimsa’nınisim sponsoru olduğu Çimsa ÇBK Mersin Kadın Basketbol takımı da Zaragoza’da düzenlenen Kadınlar EuroLeague Altılı Finali'nde ikinci olarak tarihi bir başarının sahibi oldu. Çimsa CEO’su Umut Zenar, geçtiğimiz yıl imza attıkları anlaşmayla, kadın basketbolunun ilham verici takımlarından Mersin Çukurova Basketbol Spor Kulübü’nün isim sponsoru olduklarını hatırlattı. Zenar, “Çimento, farklı malzemeleri, büyük yapıları bir arada tutma işlevi gören bir malzeme. Bir birleştirici, güçlendirici... Biz sporu da aynı bu şekilde görüyoruz. Sporun, ülkemizi ve insanımızı bir arada tutan çok önemli bir değer olduğuna inanıyoruz. Çimsa ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımımız, önce ING Kadınlar Türkiye Kupası 2025’te şampiyon oldu. Şimdi de Kadınlar EuroLeague Altılı Final’de ülkemizi en iyi şekilde temsil etti. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Onların açtığı yoldan, daha birçok genç kadın sporcumuz ilerleyecek. Türkiye’yi hep birlikte bir adım ileri taşıyacaklar” dedi. Zenar, uzun vadeli destek stratejisi kapsamında, ortaokul ve liselerde kız çocuklarını basketbola özendirecek kapsamlı bir sosyal sorumluluk projesi üzerinde de çalıştıklarını söyledi.