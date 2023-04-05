Avrupa Dayanışma Fonu’na başvuru

Avrupa Birliği’nin “Bağışçılar Konferansı”nda toplanan 6.1 milyar euronun Türkiye’ye ulaşma süreci belli oldu.

AB’nin Türkiye’ye verdiği 6.1 milyar euronun yanısıra 1 milyar euroluk yeni bir fon olan Avrupa Dayanışma Fonu’na da başvuracak.

AB ile müzakerelere başlamış aday bir ülke olarak Türkiye’nin “Avrupa Dayanışma Fonu”ndan da yararlanmak için başvurusunu hazırladı.

Avrupa Dayanışma Fonu, deprem, sel gibi bir ülkeyi önemli ölçüde etkileyen doğal felaketler sonrası AB üyesi ve AB aday ülkelere ayrılan bir yardım fonu. Elbette bunun bir süreci var, çok hızlı bir süreç olmamakla birlikte Türkiye, Avrupa Dayanışma Fonu’na başvurmaya hak kazandı.

Avrupa Dayanışma Fonu, yıllık bütçesi 1 milyar euro olan ve Avrupa Birliği üye ve aday ülkelerde yaşanacak doğal afetler için rezerv tutulan bir fon.

Türkiye’nin bu fondan yararlanmak için hazırladığı dosyanın önümüzdeki günlerde AB’ye vermesi bekleniyor.

Dünyayı saran COVID-19 pandemisi ve Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaşın ciddi mali yükü ile karşı karşıya kalan AB’nin bu toparlanma sürecindeki koşullarda sağlanan 6.1 milyar euronun aslında çok yüksek bir meblağ olduğu konuşuluyor Brüksel’de.

AB üyesi devletlerde yükselen enflasyon ve tasarruf tedbirleri nedeniyle aslında istenilen rakama ulaşılamadığı ancak yine de kısa ve orta vadede Türkiye’nin yaralarını sarmakta önemli bir rakam olarak değerlendiriliyor.

1.8 milyar hibe 4.3 milyar euro kredi

6.1 milyar eurodan Türkiye’ye en hızlı şekilde ulaşacak meblağ 1.8 milyar euroluk hibeler olacak.

Avrupa Birliği’nin mali yardım kanalları kullanılarak 1.8 milyar euro, Türkiye’ye en hızlı şekilde aktarılacak.

Avrupa mali kuruluşlarının Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve diğer mali kurum ve kuruluşların sağlayacakları 4.3 milyar euro ise uzun vadeli ve avantajlı krediler.

Tarım ve Kırsal Kalkınma Fonu

AB tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı’na (Instrument for Pre-Accession Assistance-IPA) 220 milyon euro ayrılıyor.

AB’nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal Kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika geliştirilmesini desteklemeyi amaçlayan IPARD “tarım ve kırsal kalkınma”ya verilen fon.

Bu rakam depremle ve depremin yaralarını sarmak ile ilgili projeler kanalıyla aktarılacak. Yeniden yapılanmaya ve yeniden toparlanmaya yönelik projeler, deprem bölgesindeki tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik çabalara aktarılacak.

Sivil Toplum Diyaloğu adı altında AB’nin Türkiye’deki STK’lara yine depremin yararlarını sarma ve yeniden yapılanmaya yönelik araştırma çalışmalarına gitmesi söz konusu.

“İnsani Yardım”a 80 milyon euro

İnsani Yardım konusunda AB’nin 80 milyon euroluk hibesinin AB Sivil Koruma Mekanizması şimdiye kadar yaklaşık 30 milyon euroluk yardım yaptı. Bundan sonraki katkıların Sivil Koruma Mekanizması değil Avrupa Birliği’nde başka bir kalem olan “İnsani Yardım” kaleminden yapılacak.

İnsani Yardım kaleminde konteyner kentler kurmak, sahra hastanelerinin kurulması, mobil sağlık hizmetlerinin verilmesi ve evlerinden olmuş vatandaşların günlük harcamalarının karşılanmasına yönelik destekler bu kaleme giriyor.

En kısa zamanda ve en hızlı şekilde Türkiye’ye ulaşması beklenen kalemin bu olması bekleniyor.

Ayrıca, Avrupa Yatırım Bankası’nın Türkiye’ye 500 milyon euroluk kredi taahhüdü var. Bu kredi taahhüdünün önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Avrupa Yatırım Bankası ile yapacağı müzakereler sonucu, Türkiye’nin öncelikli gördüğü deprem sonrası yeniden toparlanmaya ve yeniden inşaya yönelik stratejik projelere aktarılacak.

Türkiye, AB’nin programlarına da katılıyor. Türkiye, Erasmus, Avrupa Dayanışma Programı, Ufuk Avrupa ve Yaratıcı Avrupa gibi AB yardım programlarında da Türkiye’ye deprem felaketi nedeniyle bazı esneklikler sağlanmasını talep etti.