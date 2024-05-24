Avrupa’da konkordato… Türkiye’de konkordato…

“Kredi aldım, ödeyemiyorum…

Bankaların üzerime gelmemesi için konkordato ilan etmeliyim.” diye düşünebilen herkes, konkordato ilan edebiliyor…

Bu nedenle konkordato ilanları artıyor…

★ ★ ★

Bu iş Avrupa’da nasıl oluyor?

Devlet, konkordato ilan eden fabrika/iş sahibinin tüm mal varlığına el koyuyor… Kendisine ise asgari ücret bağlıyor…

Ve piyasaya olan bütün borçlarını üstlenip, ödüyor…

Sonra: El koyduğu fabrika, ofis, araba, gayrimenkul gibi varlıkları satmaya ve/veya çalıştırmaya odaklanıyor…

★ ★ ★

Bu yöntemle…

Ekonominin çarklarını durdurmamış oluyor…

★ ★ ★

Bizdeki sistem mi?

Konkordato ilan eden, son model otomobiliyle yazlığına gidebiliyor… Oradan, ardında bıraktığı ‘batma olasılığı yüksek alacaklılarını’ ve ‘güveni kaybetmiş piyasayı” seyredebiliyor!

VELHASIL

Konkordato sistemimiz:

İşini düzgün yapan alacaklı firmaların varlığını da tehlikeye düşürüyor…

İşini düzgün yapan, verimli firmaların sayısının artmasına ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde…

★ ★ ★

Konkordato sistemi alacaklıları gözetecek şekilde yeniden düzenlenmeli… Alacaklıların ödemesi, tenzilat yapılmaksızın yasal güvence altına alınmalı…

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran’ın 6 yıl önce yaptığımız sohbetteki “Borçları gününde ödeyecek bir fon oluşturulmalı” önerisi, en azından bugün dikkate alınmalı…

★ ★ ★

Tersi durumda bir firma iflastan korunurken, onlarca firma iflas etmeye devam edecek…