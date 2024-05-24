Avrupa’da konkordato… Türkiye’de konkordato…
“Kredi aldım, ödeyemiyorum…
Bankaların üzerime gelmemesi için konkordato ilan etmeliyim.” diye düşünebilen herkes, konkordato ilan edebiliyor…
Bu nedenle konkordato ilanları artıyor…
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Bu iş Avrupa’da nasıl oluyor?
Devlet, konkordato ilan eden fabrika/iş sahibinin tüm mal varlığına el koyuyor… Kendisine ise asgari ücret bağlıyor…
Ve piyasaya olan bütün borçlarını üstlenip, ödüyor…
Sonra: El koyduğu fabrika, ofis, araba, gayrimenkul gibi varlıkları satmaya ve/veya çalıştırmaya odaklanıyor…
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Bu yöntemle…
Ekonominin çarklarını durdurmamış oluyor…
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Bizdeki sistem mi?
Konkordato ilan eden, son model otomobiliyle yazlığına gidebiliyor… Oradan, ardında bıraktığı ‘batma olasılığı yüksek alacaklılarını’ ve ‘güveni kaybetmiş piyasayı” seyredebiliyor!
VELHASIL
Konkordato sistemimiz:
İşini düzgün yapan alacaklı firmaların varlığını da tehlikeye düşürüyor…
İşini düzgün yapan, verimli firmaların sayısının artmasına ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde…
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Konkordato sistemi alacaklıları gözetecek şekilde yeniden düzenlenmeli… Alacaklıların ödemesi, tenzilat yapılmaksızın yasal güvence altına alınmalı…
Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran’ın 6 yıl önce yaptığımız sohbetteki “Borçları gününde ödeyecek bir fon oluşturulmalı” önerisi, en azından bugün dikkate alınmalı…
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Tersi durumda bir firma iflastan korunurken, onlarca firma iflas etmeye devam edecek…