 Avrupalı pahalılıktan kaçıyor, Türkler ucuz diye geliyor!

Hayli şaşkınım. Daha Türkiye’de bay­ram tatili başlamadan, ben Zagreb caddelerinde Türk turistlere denk gelmeye başladım. Kafede kulağıma çalınan “Dursun Özbek, Aziz Yıldırım, Ali Koç, Er­dem Timur, enflasyon, Erdoğan, tatil, pahalı, ucuz” gibi kelimelerle anında memleket gün­demine de vakıf oldum.

“Genel hareketlilik” bir yana, bunca yıldır Türkiye’den gelen tanıdık sayısı bir elin par­maklarını zor bulan ben bile, son 10 günde üçüncü ziyaretçilerimi uğurladım. İkisi de bayram tatilinde geldi. Yani trafik çok yoğun.

Bu aralar yurtdışında yan masada oturan Türk turistlere denk gelip, çaktırmadan ku­lak verdiğinizde duyacağınız şeyler aşağı yu­karı standart: “Bu kahveye, yemeğe Türki­ye’de iki katı para verirdik kesin… Ne kadar pahalandı memleket. Alenen kazık yiyoruz. Artık yurtdışında nereye gitsen ucuz geliyor; Avrupa bile!”

Merak edip meşhur Numbeo sitesinde İs­tanbul ile Zagreb’in fiyat kıyaslamasına bak­tım. Gerçi 16 milyonluk dünya metropo­lü İstanbul’u, 700 bini bulmayan nüfusuy­la mütevazı bir Güney Avrupa-Balkan şehri Zagreb ile kıyaslamak pek doğru olmaz. Ama basit bir mantıkla, önce ortalama aylık geli­re sonra birkaç ürünün fiyatına bakmak fikir verebilir.

Numbeo’ya göre, mesela bir fincan capuc­cino Zagreb’de 2 euro, İstanbul’da 2.77 euro hesaplanmış. Toplu taşımada tek yön bilet ikisinde de 50 cent civarı. Ucuz bir resto­randa iki kişinin karnını doyurma maliye­ti İstanbul’da 8.63 euro (300 lira), Zagreb’de 11.50 euro. Fark önemsiz. McDonald’s stan­dart bir mönü fiyatları eşit. Benzinin litresi İstanbul’da 1.15 euro, Zagreb’de 1.49 euro.

Ama aylık ortalama kazanca gelince, İs­tanbul’un takkesi düşüyor, keli görünüyor: Aylık gelir Zagreb için bin 380 euro, İstanbul için 26 bin 340 lira (759 euro) olarak veriyor. Yani, Zagreb’in neredeyse yarısı.

Tabii kahve, yemek, benzin gibi turistleri ilgilendiren kalemleri seçtim öncelikle. Ge­nel yaşam maliyetinde Zagreb, İstanbul’dan yüzde 23 daha pahalı. Pardon ama maaş da 1’e 2… Zagreb’in dünya yaşam maliyeti en­deksinde en pahalı 232’nci şehir olduğunu da hatırlatayım!

Şimdi zurnanın “zırt” dediği yere geli­yorum: Türkiye’den Hırvatistan’a yıllardır denk gelmediğim bir ‘turist akını’ gözlediğim şu günlerde, Avrupa’nın turizm cenneti Hır­vatistan’da ana gündem maddesi şu:

“Hırvatistan son yıllarda çok pahalandığı, fiyat-hizmet kalitesi dengesi bozulduğu için turist sayısı azalıyor. Baharda yüzde 6 dü­şüş kaydedildi. Hırvatlar bile tatil için kendi sahillerine değil Yunanistan, Karadağ hatta İtalya’ya gidiyor. Bu kadar pahalılık katlanı­lır şey değil!”

Velhasıl tarihinin en pahalı günlerini ya­şayan, Avrupalı turistin gelmekte imtina et­tiği Hırvatistan, İstanbul’un pahalılığından kaçıp “makul bütçeli tatil” ayaran Türk tu­ristlerin radarına giriyorsa, sözün bittiği yerde miyiz?