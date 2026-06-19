Babalar için seçilen değil, düşünülen hediyeler

Mustafa YALÇIN

mustafaylc@gmail.com

Babalar Günü yaklaşırken çoğu­muzun aklına ilk olarak alına­cak hediyeler geliyor. Oysa bir ba­bayı mutlu eden şey çoğu zaman hediyenin maddi değeri değil, o he­diyenin arkasındaki düşünce ve emektir. Çünkü babalar, çoğu za­man sevgilerini yüksek sesle dile getirmeseler de çocuklarının ken­dilerini ne kadar tanıdığını, ne ka­dar dikkatle gözlemlediğini ve ne kadar önemsediğini hissetmek isterler. Bu nedenle Babalar Gü­nü’nde verilecek en anlamlı hedi­ye, onun kişiliğine, alışkanlıkları­na ve hayatına dokunan bir seçim olacaktır.

Bir hediye seçerken aslında şu soruyu sormak gerekir: “Babamı gerçekten ne kadar tanıyorum?” Belki yıllardır aynı kahveyi içiyor­dur, belki boş zamanlarında kitap okumayı seviyordur ya da uzun yü­rüyüşlerden keyif alıyordur. Onun ilgi alanlarını dikkate alarak seçi­len küçük bir armağan bile, pahalı ve gösterişli seçeneklerden çok da­ha değerli olabilir. Çünkü bu seçim, “Seni görüyorum, seni dinliyorum ve seni önemsiyorum” mesajını taşır. İnsanların en temel ihtiyaç­larından biri anlaşılmak ve değer gördüğünü hissetmektir; babalar da bunun istisnası değildir.

Bazı hediyeler sevgide saklıdır

Günlük hayatın koşuşturması içinde çoğu zaman babalarımızın emeklerini, fedakârlıklarını ve ses­sizce üstlendikleri sorumlulukları fark etmekte geç kalabiliyoruz. Ba­balar Günü ise bunun için güzel bir fırsat sunuyor. Bir hediye, birlikte geçirilen birkaç saat, samimi bir te­şekkür ya da içten yazılmış birkaç cümle bile yıllarca unutulmayacak bir hatıraya dönüşebilir. Çünkü ba­zı hediyeler paketlerin içinde değil, gösterilen ilgi ve sevgide saklıdır.

Bu Babalar Günü’nde amaç sade­ce bir eşya vermek değil, bir duygu vermek olmalı. Babanıza onun si­zin için ne kadar değerli olduğunu hissettirecek bir seçim yapın. Çün­kü en özel hediyeler, fiyat etiketiyle değil; sevgi, dikkat ve özenle anlam kazanır. Bazen bir babanın ihtiyaç duyduğu en kıymetli şey, çocuğu­nun ona dönüp içtenlikle “İyi ki varsın” demesidir.

Babalar Günü yaklaşırken, baba­nıza onu ne kadar önemsediğinizi hissettirecek bir hediye arayışın­daysanız, size ilham verebileceği­ni düşündüğüm favori parçalarımı seçtim. Belki içlerinden biri, bu özel günde ona vereceğiniz en an­lamlı sürprizin parçası olur.