Babalar için seçilen değil, düşünülen hediyeler
Mustafa YALÇIN
mustafaylc@gmail.com
Babalar Günü yaklaşırken çoğumuzun aklına ilk olarak alınacak hediyeler geliyor. Oysa bir babayı mutlu eden şey çoğu zaman hediyenin maddi değeri değil, o hediyenin arkasındaki düşünce ve emektir. Çünkü babalar, çoğu zaman sevgilerini yüksek sesle dile getirmeseler de çocuklarının kendilerini ne kadar tanıdığını, ne kadar dikkatle gözlemlediğini ve ne kadar önemsediğini hissetmek isterler. Bu nedenle Babalar Günü’nde verilecek en anlamlı hediye, onun kişiliğine, alışkanlıklarına ve hayatına dokunan bir seçim olacaktır.
Bir hediye seçerken aslında şu soruyu sormak gerekir: “Babamı gerçekten ne kadar tanıyorum?” Belki yıllardır aynı kahveyi içiyordur, belki boş zamanlarında kitap okumayı seviyordur ya da uzun yürüyüşlerden keyif alıyordur. Onun ilgi alanlarını dikkate alarak seçilen küçük bir armağan bile, pahalı ve gösterişli seçeneklerden çok daha değerli olabilir. Çünkü bu seçim, “Seni görüyorum, seni dinliyorum ve seni önemsiyorum” mesajını taşır. İnsanların en temel ihtiyaçlarından biri anlaşılmak ve değer gördüğünü hissetmektir; babalar da bunun istisnası değildir.
Bazı hediyeler sevgide saklıdır
Günlük hayatın koşuşturması içinde çoğu zaman babalarımızın emeklerini, fedakârlıklarını ve sessizce üstlendikleri sorumlulukları fark etmekte geç kalabiliyoruz. Babalar Günü ise bunun için güzel bir fırsat sunuyor. Bir hediye, birlikte geçirilen birkaç saat, samimi bir teşekkür ya da içten yazılmış birkaç cümle bile yıllarca unutulmayacak bir hatıraya dönüşebilir. Çünkü bazı hediyeler paketlerin içinde değil, gösterilen ilgi ve sevgide saklıdır.
Bu Babalar Günü’nde amaç sadece bir eşya vermek değil, bir duygu vermek olmalı. Babanıza onun sizin için ne kadar değerli olduğunu hissettirecek bir seçim yapın. Çünkü en özel hediyeler, fiyat etiketiyle değil; sevgi, dikkat ve özenle anlam kazanır. Bazen bir babanın ihtiyaç duyduğu en kıymetli şey, çocuğunun ona dönüp içtenlikle “İyi ki varsın” demesidir.
Babalar Günü yaklaşırken, babanıza onu ne kadar önemsediğinizi hissettirecek bir hediye arayışındaysanız, size ilham verebileceğini düşündüğüm favori parçalarımı seçtim. Belki içlerinden biri, bu özel günde ona vereceğiniz en anlamlı sürprizin parçası olur.
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