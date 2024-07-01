Bakan/Teknik Direktör ve sistem…
Almanya Milli Takımı…
Deneyimsiz teknik direktöre rağmen;
Disiplin/teknik-bilim ve verimlilik üzerine kurulu “sistem” sayesinde Danimarka’yı da yendi…
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Aynı sistem…
Eğitimi de saat gibi işletiyor…
Ekonomiyi, sanayiyi, tarımı da…
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Pandemi ve krizlerde:
Disiplinsiz/verimsiz/israf sembolü ülkelerin zararını bölüşmeleri, Alman vatandaşlarına sistemi sorgulatmaya başlatsa da…
Verimlilikleri sayesinde biriken tasarrufların; verimsizlere pay edilmesine kızsalar da
Bu nedenle bazı disiplinlerden uzaklaşmaları hızlansa da…
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Bu sıkıntıları üst üste yaşayıp, sorgularken…
Dünya Kupası’nda, “geleneklere bağlı, çok daha disiplinli sistemi”, 8 senedir futbolda da uygulayan Japonya sayesinde gruptan çıkamamıştı Almanya…
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Danimarka’ya da farklı YENİLEBİLİRDİ…
Ama…
Sistem sayesinde kazanılan özgüvenin, disiplin/verimlilik gibi “alışkanlık” olduğunu…
Birkaç yanlış politikanın/uygulamanın sistemi bozamayacağını…
Ve sistemin ayrıca, rakiplere özgüven kaybı yaşattığını da kanıtladı Danimarka maçı…
VELHASIL
Bizde mi?
“Sistemi gençlerle inşa edeceğim” diyen ‘direktör’, ikinci maçında eski oyunculara el açıyor...
Ve milyonlar bu direktörleri alkışlıyor/büyütüyor…
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O milyonlar sonra:
“Türkiye’de yetişen/oynayan oyuncular neden koşamıyor?” diye üstünü yırtıyor!
Ve 6 yediğinde de 2 attığında da “her şeyi 1-2 kişiye bağlayıp”; sonraki maçlara bakıyor!!!
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Kişilerde değil; kişilere odaklayan, özgüven kaybettiren, kurtarıcı aratan sistemdedir sorun…
Kişiye bağlı olsa eğitim/tarım/sağlık gibi alanlarda onlarca kez bakan değişti; sorunlar, bir dönem de olsa, biraz olsun hafiflemez miydi?