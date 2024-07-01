Bakan/Teknik Direktör ve sistem…

Almanya Milli Takımı…

Deneyimsiz teknik direktöre rağ­men;

Disiplin/teknik-bilim ve verimlilik üze­rine kurulu “sistem” sayesinde Danimar­ka’yı da yendi…

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Aynı sistem…

Eğitimi de saat gibi işletiyor…

Ekonomiyi, sanayiyi, tarımı da…

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Pandemi ve krizlerde:

Disiplinsiz/verimsiz/israf sembolü ül­kelerin zararını bölüşmeleri, Alman va­tandaşlarına sistemi sorgulatmaya başlat­sa da…

Verimlilikleri sayesinde biriken tasar­rufların; verimsizlere pay edilmesine kız­salar da

Bu nedenle bazı disiplinlerden uzaklaş­maları hızlansa da…

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Bu sıkıntıları üst üste yaşayıp, sorgular­ken…

Dünya Kupası’nda, “geleneklere bağ­lı, çok daha disiplinli sistemi”, 8 senedir futbolda da uygulayan Japonya sayesinde gruptan çıkamamıştı Almanya…

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Danimarka’ya da farklı YENİLEBİLİRDİ…

Ama…

Sistem sayesinde kazanılan özgüvenin, disiplin/verimlilik gibi “alış­kanlık” olduğunu…

Birkaç yanlış politikanın/uygulamanın sistemi bozamayacağını…

Ve sistemin ayrıca, rakiplere özgüven kaybı yaşattığını da kanıtladı Danimarka maçı…

VELHASIL

Bizde mi?

“Sistemi gençlerle inşa edece­ğim” diyen ‘direktör’, ikinci maçın­da eski oyunculara el açıyor...

Ve milyonlar bu direktörleri alkışlı­yor/büyütüyor…

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O milyonlar sonra:

“Türkiye’de yetişen/oynayan oyun­cular neden koşamıyor?” diye üstünü yırtıyor!

Ve 6 yediğinde de 2 attığında da “her şeyi 1-2 kişiye bağlayıp”; son­raki maçlara bakıyor!!!

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Kişilerde değil; kişilere odaklayan, özgüven kaybettiren, kurtarıcı aratan sistemdedir sorun…

Kişiye bağlı olsa eğitim/tarım/sağ­lık gibi alanlarda onlarca kez bakan değişti; sorunlar, bir dönem de olsa, biraz olsun hafiflemez miydi?