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Bakkaldan peynir almak “ayıp” olsaydı…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

İtalya’da… Yüzbinlerce turist ağırlayan, yüksek gelirli Sardunya Adası’nda… Bir market sahibinin söyledikleri hala aklımda, “Ekmek yok, peynir yok, yumurta yok, hatta makarna da yok…”

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 Sebebini şöyle açıklamıştı:

“Geleneksel olarak üretilebilecek ürünleri, marketten alanı ayıplıyoruz!”

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Devam etmişti:

“Turistler için ilerde sabit pazar var… Belediye, ürünlerini satmak isteyen kooperatiflere/halka ücretsiz yer veriyor… Orada bin çeşit peynir, ekmek, zeytinyağı, şarap, tereyağı bulabilirsiniz…”

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Benzer olayı Gürcistan’da da yaşamıştım…

Orada da bir şarap evi sahibi, “Yerli halktan biri marketten şarap almak isterse, dalga geçeriz onunla, “Beceriksiz!” diye…” demişti…

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Bu bir kültür tabi… “Küçük bir gayret, az bir zaman ayırarak yetenek geliştirebilme, sağlıklı kalabilme, tasarruf edebilme, hatta fazlayı da turiste satarak ülke ekonomisine katkıda bulunabilme çabası; devletin de bu düşüncede olanlara teşvik/destek mekanizması…”

VELHASIL

Bakkaldan peynir, şarap, zeytin alanı ayıplayan; Bakkaldan peynir, şarap, zeytin alanla dalga geçen bir kültür…

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Köyde dönümlerce bahçesi olanın ekmeği, yumurtayı dahi marketten aldığı… Apartmanlar arasında kendi yumurtasını üretmek isteyenin, “koku oluyor”, “ilkel” diye ayıplanıp/suçlandığı…

Üretenin kazanamadığı, üretmeyene göre az maaş/az itibar kazandığı… Emeklilikte dahi işçinin ikinci planda bırakıldığı bir kültür…

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Sizce… Hangi şartlarda üretildiği belli olmayan peynirin kilosunun 500 TL olmasını eleştirip/üreteni-başkasını suçlayıp sağlığından/refahından olanın edindiği kültür hangisidir?

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