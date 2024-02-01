Bankalar son çeyrekte ne kadar kâr açıklayacak?

Borsadaki şirketlerin son çeyrek mali tabloları Garanti Bankası ile açıklanmaya başladı. Borsanın lokomotif sektörü bankacılığa ilişkin son çeyrek tahminleri net karlarda yüzde 15’lik daralmaya işaret ediyor Hisseleri Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin 2023 yılına ait mali tabloları Garanti Bankası ile açıklanmaya başlandı.

Garanti Bankası dördüncü çeyrekte 29.2 milyar TL net kar açıklarken bankanın 12 aylık net karı 86.4 milyar TL oldu. Şirket 2022 yılını 58.3 milyar TL net karla tamamlamıştı.

Enflasyon muhasebesi uygulamasına geçiş nedeniyle, bu yıl için söz konusu uygulamadan muaf finans şirketleri dışındaki firmalara 2023 yıl sonu konsolide finansal tablolarını açıklamaları için belirlenen süre 20 Mayıs 2023 tarihine kadar uzatıldı. Konsolide olmayan bilançolar için ise son tarih 9 Mayıs. Banka gibi finans sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlarının mali tablolarını olağan süre içerisinde açıklamaları bekleniyor.

Faiz artışı etkiledi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) açıkladığı aylık verilere göre bankacılık sektörünün net karı 2023 yılının son çeyreğinin ilk 2 ayında, bir önceki çeyreğin ilk 2 ayına göre yüzde 3.7, bir önceki yılın aynı dönemindeki ilk 2 ayına göre ise yüzde 5.8 artarak 96.7 milyar TL’ye çıktı.

2023 yılında seçimlerin ardından ekonomi yönetimin değişmesi para politikasında da önemli makas ayrımına neden oldu. Merkez Bankası makroihtiyati çerçevenin sadeleştirileceğini ifade ettikten sonra, politika faizini son 8 toplantı artırarak yüzde 8.50’den yüzde 45’e yükseltti. Piyasadaki genel beklenti faiz artışlarının sonuna gelindiği ve ‘bekle-gör’ moduna geçildiği yönünde.

Yüzde 15’lik kâr düşüşü

Politika faizinde yaşanan yükseliş mevduat ve kredi faizlerine de yansıdı. Türk Lirası kredi ile mevduat arasında geçmiş dönemde açılan makas kapanırken enflasyonunda yapılan yukarı yönlü revizyonlar geçmiş dönemde olduğu gibi TÜFE endeksli tahvil getirilerinin pozitif etkisi azalttı. Büyüyen krediler ve ödeme sistemlerinin etkisiyle bankacılık sektöründe net ücret ve komisyon gelirlerinde önemli artışlar oldu.

BDDK verilerine göre yılın son çeyreğinde TL cinsi kredilerde yüzde 8,3, yabancı para kredilerde ise, kur artışının da katkısıyla, yüzde 9.9, toplam kredilerde yüzde 8.8 artış gerçekleşti.

Kamularda düşük büyüme

Kamu mevduat bankalarındaki kredi büyümesi ise özel bankalara göre daha düşük oldu. Aracı kurumlar bankaların dördüncü çeyrekte karlarını yüzde 15 azalmasını bekliyor. Bu arada aralık ayının son haftasında 16 milyar TL girişle takibe dönüşen krediler 191 milyar TL’yi aştı. 2023 yılının dördüncü çeyreğinde TL'ye göre dolar ve euro sırasıyla yüzde 7.4, yüzde 13.5 değer kazandı. Dolayısıyla döviz fazlası olan şirketler bu durumdan olumlu etkilenecek. 2023 yılının üçüncü çeyreğinde, dolar ve euronun TL karşısında son çeyreğe göre daha az oranda değerlenmesi nedeniyle çeyreklik bazda daha yüksek etki yapması bekleniyor.