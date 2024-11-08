Baş ağrısını giderirken, bağırsağı tüketen ilaç!
Dünyadaki savaşların tamamında taraf ve/veya içinde olan ABD’nin, aldığı bu kararlarda kimler etkili?
Birincisi:
İstihdamdan i h r a c a t a “ e konomiye yön veren”, “siyasete de finansal destek sağlayan” güçlü savunma sanayi…
İkincisi:
Beyaz saray…
Diğeri:
ABD Silahlı Kuvvetleri (Ordu) ve Savunma Bakanlığı’nın yönetildiği Pentagon…
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Bu 3 yapıdan 2’sinin aldığı ortak karar, ABD’nin politikasını oluşturuyor…
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“Gücünü” yaptığı üretim ve iç/dış ticaretle elde eden/edecek bir savunma sanayi, savaşlar ve/veya savaş ihtimalleri olmazsa “gücünü”, “dünyadaki, yaptırımlı etkinliğini” sürdürebilir mi?
Tüccar (Siyaset/devlet/ diplomasi kültürü olmayan) Başkan ve siyasetçiler ile Pentagon’un da durumu benzer değil mi?
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Örneğin…
Rusya’dan AB’ye gaz taşıyan “kuzeydeki boru hattı” savaş nedeniyle kullanılamaz halde…
AB’ye gaz satıyor ABD, bu sayede…
Üstüne:
Savaştan önce 1 birime sattığını, bugün, 2 birime veriyor; o da indirimle!...
VELHASIL
ABD’den başka bir şeyi umursamadığını; kendisine bağlı pazarlar istediğini (gizlemeden) haykıran biri… ABD ekonomisine “maksimum fayda” sağlayan bu politikalardan vazgeçebilir mi?
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Trump’ın yaptıkları ortada:
Söylediği gibi “savaşları 1 saatte bitirebilir” ama olasılıkları her zaman diri tutacak…Kutuplaşmayı artıracak…
“İyi şeyler oluyor” dedirten politikalar ise: “Baş ağrımı geçiriyor” denilip alınan ama hissettirmeden bağırsağı/ kası/eklemi tüketen ilaçlar gibi olacak…
Ve…
Tabi ki şahsi ilişkisi olanlar fırsatlardan; ters düşenler ise ‘anında’ tehditlerden pay alacak…