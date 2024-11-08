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Baş ağrısını giderirken, bağırsağı tüketen ilaç!

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

Dünyada­ki savaşla­rın tamamın­da taraf ve/ve­ya içinde olan ABD’nin, aldığı bu kararlarda kimler etkili?

Birincisi:

İstihdamdan i h r a c a t a “ e konomiye yön veren”, “siyasete de finansal destek sağlayan” güçlü savunma sanayi…

İkincisi:

Beyaz saray…

Diğeri:

ABD Silahlı Kuvvetleri (Ordu) ve Savunma Bakanlı­ğı’nın yönetildiği Pentagon…

***

Bu 3 yapıdan 2’sinin aldığı ortak karar, ABD’nin politi­kasını oluşturuyor…

***

“Gücünü” yaptığı üre­tim ve iç/dış ticaretle el­de eden/edecek bir savun­ma sanayi, savaşlar ve/ve­ya savaş ihtimalleri olmazsa “gücünü”, “dünyadaki, yap­tırımlı etkinliğini” sürdüre­bilir mi?

Tüccar (Siyaset/devlet/ diplomasi kültürü olmayan) Başkan ve siyasetçiler ile Pentagon’un da durumu ben­zer değil mi?

***

Örneğin…

Rusya’dan AB’ye gaz taşı­yan “kuzeydeki boru hattı” savaş nedeniyle kullanıla­maz halde…

AB’ye gaz satıyor ABD, bu sayede…

Üstüne:

Savaştan önce 1 birime sattığını, bugün, 2 birime ve­riyor; o da indirimle!...

 VELHASIL

ABD’den başka bir şeyi umursamadığını; kendisine bağlı pazarlar is­tediğini (gizlemeden) hay­kıran biri… ABD ekonomi­sine “maksimum fayda” sağlayan bu politikalardan vazgeçebilir mi?

***

Trump’ın yaptıkları or­tada:

Söylediği gibi “savaşları 1 saatte bitirebilir” ama olasılıkları her zaman diri tutacak…Kutuplaşmayı ar­tıracak…

“İyi şeyler oluyor” de­dirten politikalar ise: “Baş ağrımı geçiriyor” denilip alınan ama his­settirmeden bağırsağı/ kası/eklemi tüketen ilaç­lar gibi olacak…

Ve…

Tabi ki şahsi ilişkisi olan­lar fırsatlardan; ters düşen­ler ise ‘anında’ tehditlerden pay alacak…

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