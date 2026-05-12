Başarısız olmayı öğrenmek zorundayız
Ülkemizde bir CEO’ya “şirketinizde kaç proje başarısız oldu?” diye sorduğunuzda, genellikle sessizlik ya da savunmaya geçme görürsünüz. Çünkü biz başarısızlığı önlemeye programlandık. Oysa dünyanın önde gelen şirketleri tersini yapıyor: Başarısız olmayı güvenli hale getiriyorlar. Bunu öğrenmek ve başarısızlık olasılığı ile barışmak zorundayız. Elbette “başarısızlık güzellemesi” yapmayacağım. Ama bu konuya eğri oturup doğru bakma zamanı geldi. Çünkü artık hayatımızda yapay zeka diye önlenemez bir gerçek var!
İki zıt felsefe
Fail-Safe (Arıza Durumunda Güvenli) yaklaşımı, başarısızlığı tamamen önlemeyi hedefler. Sistem arızalandığında otomatik olarak güvenli moda geçer – tıpkı bir yangında acil çıkış kapılarının açılması gibi. Bu mantık sanayi devrimi çağında mükemmel çalıştı. Fabrikalarda, nükleer santrallerde, uçak sistemlerinde hâlâ vazgeçilmezdir.
Ancak bir paradoks var: Başarısızlığı ne kadar nadir kılarsanız, gerçekleştiğinde etkisi o kadar yıkıcı olur. 2008 finans krizi bunun acı örneğiydi. Bankalar “batamayacak kadar büyük” olduklarını düşünüyorlardı; tam da bu yüzden sistem çöktüğünde dünya ekonomisi felç oldu.
Safe-to-fail (Başarısız olması güvenli) felsefesi ise başarısızlığın kaçınılmaz olduğunu kabul eder. Amaç başarısızlığı önlemek değil, maliyetini düşürmektir. Çoklu, küçük deneyler yaparsınız; işe yaramayanları hızla durdurur, işe yarayanları büyütürsünüz. Amazon’un “Gün 1 - Day 1” kültürü, Google’ın ”%20 zaman” kuralı, bu felsefenin çıktılarıdır. Amazon, şirketin her zaman bir startup’ın ilk günündeymiş gibi çevik, yenilikçi ve müşteri odaklı kalma anlayışına kitlenmiş. Google da %20 zaman kuralı ile çalışanların zamanlarının beşte birini kendi ilgi duydukları projelere ayırarak inovasyon yapmalarını teşvik eden bir politika geliştirmiştir (Gmail, Google News ve Maps bu şekilde doğmuştur).
Yapay zeka çağında hangi yol?
Yapay zeka dönüşümü yaşayan şirketler bu soruyla yüzleşmek zorunda. Çoğu Türk şirketi hâlâ Fail-Safe (Arıza Durumunda Güvenli) mantığıyla hareket ediyor: Üç yıllık YZ stratejisi, yüz sayfalık raporlar, “kesin başarı” beklentisi. Ancak yapay zeka karmaşık adaptif bir sistemdir – öngörülemez, sürekli değişen, belirsizlikle doludur.
OpenAI bile GPT-4’ü geliştirirken yüzlerce küçük model denedi. Çoğu başarısız oldu; bu normaldi. Microsoft CEO’su Satya Nadella şöyle diyor: “Öğrenme kültürü, her şeyi bilen kültürden daha güçlüdür.” Safe-to-Fail (Başarısız Olması Güvenli) asıl budur. Başarısızlığı (Arızayı) tamamen önlemeye çalışmak, başarısızlık gerçekleştiğinde sistemi çökecek kadar kırılgan yapar.
Türkiye’deki YZ pilot projeleri genelde başarısız olduğunda gömülür, konuşulmaz. Oysa Dave Snowden’ın araştırmasına göre, sağlıklı inovasyon ekosistemlerinde deneylerin %80’i başarısız olur. %100 başarı, aslında yetersiz risk aldığınızı yani yeterince deneme yapmadığınızı, ufak ufak riskler almadan ilerlediğinizi ve arızalarda çökme olasılığını büyüttüğünüzü gösterir.
Strateji değişimi şart
Safe-to-Fail – Hata yapmak Güvenli, yaklaşımına geçmek için üç değişim gerekir:
lBirincisi, psikolojik güvenlik. Çalışanlar başarısız olduğunda cezalandırılmamalı, öğrenilenler paylaşılmalı. Türkiye’nin hiyerarşik kültürü buna doğrudan zıttır; ama değişmeden YZ çağında rekabet edilemez.
lİkincisi, deney kültürü. Bir değil, paralel on proje başlatın. Hızlı, ucuz, ölçülebilir olsunlar. İki ay içinde çalışmayan projeyi durdurun; kaynak israfindan korkmayın.
lÜçüncüsü, geri bildirim hızı. Arız halinde güvenli stratejiler üç yılda revize edilir. Başarısızlıkta güvenli projeler ise üç haftada. YZ ajanları (YZ agents), üretken yapay zeka, kuantum hesaplama gibi teknolojiler aylar içinde olgunlaşıyor; yıllık planlar anlamsız.
Belirsizliği kucaklamak
Eski dünyada başarı, riski elimine etmekti. Yeni dünyada başarı, başarısızlığı ucuz ve hızlı hale getirmektir. Türk iş dünyası hâlâ “kesin sonuç” peşinde koşuyor; oysa Silicon Valley “hızlı öğrenme” peşinde.
Yapay zeka çağında ayakta kalmak istiyorsak, başarısız olmayı öğrenmek zorundayız. Çünkü başarısızlık artık bir son değil, kaçınılmaz ve yeni bir başlangıç…
