Başarısız olmayı öğrenmek zorundayız

Ülkemizde bir CEO’ya “şirketinizde kaç proje başarısız oldu?” diye sordu­ğunuzda, genellikle sessiz­lik ya da savunmaya geçme görürsünüz. Çünkü biz başa­rısızlığı önlemeye program­landık. Oysa dünyanın önde gelen şirketleri tersini ya­pıyor: Başarısız olmayı gü­venli hale getiriyorlar. Bu­nu öğrenmek ve başarısızlık olasılığı ile barışmak zorunda­yız. Elbette “başarısızlık güzel­lemesi” yapmayacağım. Ama bu konuya eğri oturup doğru bakma zamanı geldi. Çünkü artık haya­tımızda yapay zeka diye önlene­mez bir gerçek var!

İki zıt felsefe

Fail-Safe (Arıza Durumunda Güvenli) yaklaşımı, başarısızlı­ğı tamamen önlemeyi hedefler. Sistem arızalandığında otomatik olarak güvenli moda geçer – tıp­kı bir yangında acil çıkış kapıla­rının açılması gibi. Bu mantık sanayi devrimi çağında mükem­mel çalıştı. Fabrikalarda, nükleer santrallerde, uçak sistemlerinde hâlâ vazgeçilmezdir.

Ancak bir paradoks var: Ba­şarısızlığı ne kadar nadir kılarsa­nız, gerçekleştiğinde etkisi o ka­dar yıkıcı olur. 2008 finans kri­zi bunun acı örneğiydi. Bankalar “batamayacak kadar büyük” ol­duklarını düşünüyorlardı; tam da bu yüzden sistem çöktüğünde dünya ekonomisi felç oldu.

Safe-to-fail (Başarısız ol­ması güvenli) felsefesi ise ba­şarısızlığın kaçınılmaz olduğu­nu kabul eder. Amaç başarısızlığı önlemek değil, maliyetini dü­şürmektir. Çoklu, küçük deney­ler yaparsınız; işe yaramayan­ları hızla durdurur, işe yarayan­ları büyütürsünüz. Amazon’un “Gün 1 - Day 1” kültürü, Goog­le’ın ”%20 zaman” kuralı, bu fel­sefenin çıktılarıdır. Amazon, şir­ketin her zaman bir startup’ın ilk günündeymiş gibi çevik, yenilik­çi ve müşteri odaklı kalma anla­yışına kitlenmiş. Google da %20 zaman kuralı ile çalışanların za­manlarının beşte birini kendi il­gi duydukları projelere ayırarak inovasyon yapmalarını teşvik eden bir politika geliştirmiştir (Gmail, Google News ve Maps bu şekilde doğmuştur).

Yapay zeka çağında hangi yol?

Yapay zeka dönüşümü yaşa­yan şirketler bu soruyla yüzleş­mek zorunda. Çoğu Türk şirketi hâlâ Fail-Safe (Arıza Durumun­da Güvenli) mantığıyla hareket ediyor: Üç yıllık YZ stratejisi, yüz sayfalık raporlar, “kesin başarı” beklentisi. Ancak yapay zeka kar­maşık adaptif bir sistemdir – ön­görülemez, sürekli değişen, belir­sizlikle doludur.

OpenAI bile GPT-4’ü gelişti­rirken yüzlerce küçük model de­nedi. Çoğu başarısız oldu; bu nor­maldi. Microsoft CEO’su Satya Nadella şöyle diyor: “Öğrenme kültürü, her şeyi bilen kültürden daha güçlüdür.” Safe-to-Fail (Ba­şarısız Olması Güvenli) asıl bu­dur. Başarısızlığı (Arızayı) tama­men önlemeye çalışmak, başarı­sızlık gerçekleştiğinde sistemi çökecek kadar kırılgan yapar.

Türkiye’deki YZ pilot projeleri genelde başarısız olduğunda gö­mülür, konuşulmaz. Oysa Dave Snowden’ın araştırmasına göre, sağlıklı inovasyon eko­sistemlerinde deneylerin %80’i başarısız olur. %100 başarı, aslında yetersiz risk aldığınızı yani yeterince de­neme yapmadığınızı, ufak ufak riskler almadan ilerle­diğinizi ve arızalarda çökme olasılığını büyüttüğünüzü gösterir.

Strateji değişimi şart

Safe-to-Fail – Hata yapmak Güvenli, yaklaşımına geçmek için üç değişim gerekir:

lBirincisi, psikolojik gü­venlik. Çalışanlar başarısız ol­duğunda cezalandırılmamalı, öğ­renilenler paylaşılmalı. Türki­ye’nin hiyerarşik kültürü buna doğrudan zıttır; ama değişmeden YZ çağında rekabet edilemez.

lİkincisi, deney kültürü. Bir değil, paralel on proje başlatın. Hızlı, ucuz, ölçülebilir olsunlar. İki ay içinde çalışmayan proje­yi durdurun; kaynak israfindan korkmayın.

lÜçüncüsü, geri bildirim hı­zı. Arız halinde güvenli strate­jiler üç yılda revize edilir. Başa­rısızlıkta güvenli projeler ise üç haftada. YZ ajanları (YZ agents), üretken yapay zeka, kuantum he­saplama gibi teknolojiler aylar içinde olgunlaşıyor; yıllık planlar anlamsız.

Belirsizliği kucaklamak

Eski dünyada başarı, riski eli­mine etmekti. Yeni dünyada ba­şarı, başarısızlığı ucuz ve hızlı hale getirmektir. Türk iş dünyası hâlâ “kesin sonuç” peşinde koşu­yor; oysa Silicon Valley “hızlı öğ­renme” peşinde.

Yapay zeka çağında ayakta kal­mak istiyorsak, başarısız olmayı öğrenmek zorundayız. Çünkü ba­şarısızlık artık bir son değil, kaçı­nılmaz ve yeni bir başlangıç…