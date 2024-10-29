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Bayram

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

Fırsat eşit­liğinden sosyal adalete; Akılcılıktan/ bilimden çağ­daşlığa; Vatan­daşların devle­te ve birbirle­rine karşı eşit olarak korun­masına;

Vatandaşların doğumdan ölüme kadar sağlık/eğitim gibi temel hizmetlerden ya­rarlanmasına…

Aracılık etti Cumhuriyet, saymakla bitmeyecek birçok kazanımımıza…

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Örneğin: Fırsat eşitliği…

Ekonomi/akılcılık/ sosyal adalet gibi “ol­mazsa olmazlar” için ne getirdi/getirir fırsat eşitliği?

***

Cumhurbaşkanı Yar­dımcısı Cevdet Yılmaz özetlemişti:

“Cumhuriyet: Fırsatları belirli bir zümreye/kesime değil, tüm toplumun önüne koymak demek…

Ben de Bingöllü bir karde­şiniz olarak, Cumhurbaş­kanı Yardımcılığı görevi­ni yapıyorsam, cumhuriyet değerleri sayesinde bu ma­kamdayım…”

Ve…

“…Beşeri sermayenin sa­hip olduğu yetenek ve yet­kinliklerin piyasanın ihti­yaç ve talepleriyle uyum­lu olarak dönüşmesi, kalkınma ve büyümenin kilit noktasıdır…”

Ve…

“…İstihdam, ücretler ve mesleki gelişimde fırsat eşitliğinin tam olarak sağ­landığı, iş-yaşam dengesi­nin aktif işgücündeki tüm bireyler için tesis edildiği bir Türkiye’ye ulaşmak he­pimizin arzusu…”

VELHASIL

Cumhuriyet sayesinde sağladığımız bu kaza­nımları korumak/geliş­tirmek/artırmak ve bu sayede ekonomik refahı sağlamak ve bu sayede her günü bayram tadın­da yaşamak elimizde…

***

Cumhuriyeti kuran;

Bu kazanımları edin­memizi sağlayan;

Ve koruması/geliştir­mesi için vatan evlat­larına “emanet” eden Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tam bağımsızlık için canla­rını ortaya koyan şehit ve gazilerimizi şükranla anıyorum…

Cumhuriyet bayramı­mız kutlu, ömrü sonsuz olsun…

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