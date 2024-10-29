Bayram
Fırsat eşitliğinden sosyal adalete; Akılcılıktan/ bilimden çağdaşlığa; Vatandaşların devlete ve birbirlerine karşı eşit olarak korunmasına;
Vatandaşların doğumdan ölüme kadar sağlık/eğitim gibi temel hizmetlerden yararlanmasına…
Aracılık etti Cumhuriyet, saymakla bitmeyecek birçok kazanımımıza…
***
Örneğin: Fırsat eşitliği…
Ekonomi/akılcılık/ sosyal adalet gibi “olmazsa olmazlar” için ne getirdi/getirir fırsat eşitliği?
***
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz özetlemişti:
“Cumhuriyet: Fırsatları belirli bir zümreye/kesime değil, tüm toplumun önüne koymak demek…
Ben de Bingöllü bir kardeşiniz olarak, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevini yapıyorsam, cumhuriyet değerleri sayesinde bu makamdayım…”
Ve…
“…Beşeri sermayenin sahip olduğu yetenek ve yetkinliklerin piyasanın ihtiyaç ve talepleriyle uyumlu olarak dönüşmesi, kalkınma ve büyümenin kilit noktasıdır…”
Ve…
“…İstihdam, ücretler ve mesleki gelişimde fırsat eşitliğinin tam olarak sağlandığı, iş-yaşam dengesinin aktif işgücündeki tüm bireyler için tesis edildiği bir Türkiye’ye ulaşmak hepimizin arzusu…”
VELHASIL
Cumhuriyet sayesinde sağladığımız bu kazanımları korumak/geliştirmek/artırmak ve bu sayede ekonomik refahı sağlamak ve bu sayede her günü bayram tadında yaşamak elimizde…
***
Cumhuriyeti kuran;
Bu kazanımları edinmemizi sağlayan;
Ve koruması/geliştirmesi için vatan evlatlarına “emanet” eden Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tam bağımsızlık için canlarını ortaya koyan şehit ve gazilerimizi şükranla anıyorum…
Cumhuriyet bayramımız kutlu, ömrü sonsuz olsun…