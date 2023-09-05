Beklentiler endeksi yukarı taşımaya devam ediyor

Piyasalarımız eylül ayına da güçlü bir başlangıç yaptı. Ayın ilk günü psikolojik 8.000 puan direncini aşan BIST 100 endeksi dün de yükselişini devam ettirerek 8.200 puanın üzerini test etti.

Bu süreçte bir kez daha bankacılık endeksinin ön plana çıktığını gördük. Ay içinde gerçekleşecek önemli gelişmeler endekse yönelik beklentiyi de devam ettiriyor. İlk olarak bu hafta içinde açıklanması beklenen Orta Vadeli Program (OVP) ekonominin 3 yıllık yol haritasını ortaya koyacak.

Ortaya konacak tablo başta kredi derecelendirme kuruluşları olmak üzere yurtdışı yatırımcılar tarafından da dikkatle izlenecektir. Bu hafta cuma günü ise kredi derecelendirme kuruluğu Fitch’in Türkiye değerlendirmesi olacak. Fitch Türkiye’yi B notu ve negatif not görünümü ile değerlendiriyor.

Hatırlanacak olursa ağustos ayı içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türk bankaları için görünümünü negatiften durağana çevirmişti. Fitch’in son değerlendirmesini yaptığı günden bu güne ekonomi politikalarında yaşanan değişim ve risk primlerimdeki düşüş ile piyasa fiyatlamaları Fitch’in kararını gözden geçirmesine neden olabilir. Cuma gününe kadar bu beklentinin de piyasada etkili olacağını düşünüyoruz.

Sonrasında ise 17 Eylül’de Cumhurbaşkanı ve Hazine ve Maliye Bakanı’nın New York’tan başlayacak yatırımcı turu uygulanan yeni politikaların yabancı yatırımcılara sunumu açısından önemli olacaktır. Endeksin 8.000 üzerinde kapanışlar gerçekleştirmesi yukarı yönlü isteği daha da artıracaktır. Bu durumda yeni psikolojik direnç de olacak son yükselen kanalın üst bandının hafta sonuna kadar ulaşacağı 9.000 hedeflenebilir.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi eylül ayı için pozitif haber akışı ihtimali yüksek olsa da endeksin ulaştığı ve bu ay ulaşabileceği seviyeleri göz önünde bulundurduğumuzda yukarı yönlü potansiyelin mevcut ekonomik konjonktürde sınırlanacağını düşünüyoruz. İçeride artan faizler ve yavaşlayan ekonomi ve başta Avrupa olmak üzere ihracat pazarlarındaki yavaşlama ile şirketlerin satış ve karlılık trendlerinde önceki çeyreklere göre bir bozulma görülebilir. Bu da yılın son çeyreğinde Borsa İstanbul tarafında ciddi bir zorlanma olabileceğini işaret ediyor.