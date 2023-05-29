Belirsizlik bariyeri kalktı borsa ve dolar ne olur?
Türkiye tarihinde ilk kez ikinci turda cumhurbaşkanını seçti. 14 Mayıs’ta yapılan seçimlerde Meclis’te çoğunluğu Cumhur İttifakı elde etmişti. Dün yapılan seçimleri de Cumhur İttifakı’nın adayı kazandı. Sonuçlara yönelik farklı senaryolar yılbaşından bu yana piyasalarda dalgalanmalara neden olmuştu. Her ne olursa olsun aylardır piyasalar önünde büyük bir belirsizliğe neden olan seçimler artık geride kaldı. Şimdi önümüzde yeni kabinenin hangi isimlerden olacağına yönelik beklentiler var. Ekonominin dümenine geçecek isim, mevcut politikalarının devam edip etmeyeceğine yönelik bir fikir verebilir. Ancak genel beklenti en azından önümüzdeki sene Mart ayında yapılacak yerel seçimlere kadar “düşük faiz, kontrollü kur” uygulamasına devam edileceği yönünde.
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerden önce kazanmaları halinde faizleri düşürmeye devam edeceklerini söyleyerek mevcut politikalardan geri adım atılmayacağının sinyalini vermişti. Yani yerel seçimlere kadar, asgari ücret ve memur-emekli maaşlarında yeni zamlar gelecek gibi. Bu süreçte enflasyonun seyri de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacaktır. Gelelim seçimlerin ardından borsa ve döviz piyasalarının nasıl bir seyir izleyebileceği beklentisine… Seçimlerin geride kalması belirsizliğin ortadan kalkması nedeniyle piyasalarda bir rahatlama yaratabilir. Ancak bu hisse senetlerinde hızlı bir ralli başlayacak anlamına gelmemeli. Çünkü borsada risk alma iştahı son dönemde iyice düşmüş durumda.
Acele pozisyon almayın!
14 Mayıs’taki seçim sonuçlarının ardından ikinci turda seçimleri Erdoğan’ın kazanabileceğine yönelik beklentiler piyasalarda fiyatlara büyük ölçüde dahil edilmiş durumda. Önümüzdeki günlerde hisse bazlı hareketlerin artacağı bir döneme girebiliriz. Bu süreçte mali yapısı güçlü, küresel-bölgesel konjonktürden fayda sağlayacak, büyüme hikayesi olan hisselerde alımlar artabilir. Seçimlerin ardından hızla yeni pozisyon açma çabasına da girilmemeli. Endeks hala tehlikeli bölgeden uzaklaşmış değil. Yukarı yönlü hareketin devamı için kritik öneme sahip noktaların hacimli geçilmesi beklenmeli.
Dolarda 19.80’nin üzerinde yükseliş devam edebilir
Seçim öncesinde 20 TL’nin üzerine çıkarak rekor yenileyen dolar/TL’de haftalık bazda yükseliş devam ediyor. Bu trendin destek noktası bu hafta için 19.80 TL seviyesi. Kısmi bir rahatlama bu destek noktasının altında olabilir. Bu senaryoda 18.70 TL civarlarına doğru bir geri çekilme senaryosu üzerinde durulabilir. Gerçek bir rahatlama 18.37–18.57 TL 'nin aşağı geçilmesiyle gerçekleşebilir. Özellikle 18.57 TL seviyesine aynı zamanda 50 haftalık hareketli ortalama seviyesine denk gelmesi açısından bir miktar daha fazla dikkat etmekte fayda var. Yukarıda bahsettiğimiz trend çizgisi üzerinde kalınması durumunda da yukarı yönlü seyir riski devam edebilir.
Borsada rahatlama için 4 bin 760 puan aşılmalı
BIST 100 Endeksi’nde teknik görünüme bakarsak... Endeks haftalık grafikte 6 Mart 2023 haftasında başlattığı düşüş trendinin baskısında. Bu baskıdan kurtulması için bu hafta 4 bin 760 puan seviyelerinin üzerine hacimli bir şekilde çıkmalı. Bu gerçekleşirse bir miktar rahatlama gerçekleyebilir. Ancak asıl önemlisi 2 Ocak 2023 haftasında başlayan ve bu hafta direnç noktası 5 bin 250 puan seviyesine denk gelen trend çizgisi. Bu çizginin altında kalındığı sürece olası yukarı hareketlerin sınırlı kalması beklenebilir. Şu an için 4 bin 400 – 4 bin 470 puan bandı en önemli destek bölgesi. Bu bölgenin altına gelinmesi durumunda 3 bin 720 – 3 bin 800 dolar bandına doğru bir geri çekilme riski var. İndikatörler şu an için pozitif yönde bir sinyal üretmiyor. Dolayısıyla yeni pozisyon açmak için acele edilmemeli.