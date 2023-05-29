Belirsizlik bariyeri kalktı borsa ve dolar ne olur?

Türkiye tarihinde ilk kez ikinci turda cum­hurbaşkanını seçti. 14 Mayıs’ta yapılan seçimlerde Meclis’te çoğunluğu Cumhur İttifakı elde etmişti. Dün yapı­lan seçimleri de Cumhur İtti­fakı’nın adayı kazandı. Sonuç­lara yönelik farklı senaryolar yılbaşından bu yana piyasa­larda dalgalanmalara neden olmuştu. Her ne olursa olsun aylardır piyasalar önünde bü­yük bir belirsizliğe neden olan seçimler artık geride kaldı. Şimdi önümüzde yeni kabi­nenin hangi isimlerden ola­cağına yönelik beklentiler var. Ekonominin dümenine geçe­cek isim, mevcut politikaları­nın devam edip etmeyeceğine yönelik bir fikir verebilir. An­cak genel beklenti en azından önümüzdeki sene Mart ayında yapılacak yerel seçimlere ka­dar “düşük faiz, kontrollü kur” uygulamasına devam edilece­ği yönünde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerden önce kazanma­ları halinde faizleri düşürme­ye devam edeceklerini söyle­yerek mevcut politikalardan geri adım atılmayacağının sinyalini vermişti. Yani yerel seçimlere kadar, asgari ücret ve memur-emekli maaşların­da yeni zamlar gelecek gibi. Bu süreçte enflasyonun seyri de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacaktır. Gelelim seçimlerin ardından borsa ve döviz piyasalarının nasıl bir seyir izleyebileceği beklenti­sine… Seçimlerin geride kal­ması belirsizliğin ortadan kalkması nedeniyle piyasa­larda bir rahatlama yaratabi­lir. Ancak bu hisse senetlerin­de hızlı bir ralli başlayacak anlamına gelmemeli. Çünkü borsada risk alma iştahı son dönemde iyice düşmüş du­rumda.

Acele pozisyon almayın!

14 Mayıs’taki seçim sonuç­larının ardından ikinci turda seçimleri Erdoğan’ın kazana­bileceğine yönelik beklentiler piyasalarda fiyatlara büyük öl­çüde dahil edilmiş durumda. Önümüzdeki günlerde hisse bazlı hareketlerin artacağı bir döneme girebiliriz. Bu süreçte mali yapısı güçlü, küresel-böl­gesel konjonktürden fayda sağlayacak, büyüme hikayesi olan hisselerde alımlar artabi­lir. Seçimlerin ardından hızla yeni pozisyon açma çabasına da girilmemeli. Endeks hala tehlikeli bölgeden uzaklaşmış değil. Yukarı yönlü hareketin devamı için kritik öneme sa­hip noktaların hacimli geçil­mesi beklenmeli.

Dolarda 19.80’nin üzerinde yükseliş devam edebilir

Seçim öncesinde 20 TL’nin üzerine çıkarak rekor yenileyen dolar/TL’de haftalık bazda yükseliş devam ediyor. Bu trendin destek noktası bu hafta için 19.80 TL seviyesi. Kısmi bir rahatlama bu destek noktasının altında olabilir. Bu senaryoda 18.70 TL civarlarına doğru bir geri çekilme senaryosu üzerinde durulabilir. Gerçek bir rahatlama 18.37–18.57 TL 'nin aşağı geçilmesiyle gerçekleşebilir. Özellikle 18.57 TL seviyesine aynı zamanda 50 haftalık hareketli ortalama seviyesine denk gelmesi açısından bir miktar daha fazla dikkat etmekte fayda var. Yukarıda bahsettiğimiz trend çizgisi üzerinde kalınması durumunda da yukarı yönlü seyir riski devam edebilir.

Borsada rahatlama için 4 bin 760 puan aşılmalı

BIST 100 Endeksi’nde teknik görünüme bakarsak... Endeks haftalık grafikte 6 Mart 2023 haftasında başlattığı düşüş trendinin baskısında. Bu baskıdan kurtulması için bu hafta 4 bin 760 puan seviyelerinin üzerine hacimli bir şekilde çıkmalı. Bu gerçekleşirse bir miktar rahatlama gerçekleyebilir. Ancak asıl önemlisi 2 Ocak 2023 haftasında başlayan ve bu hafta direnç noktası 5 bin 250 puan seviyesine denk gelen trend çizgisi. Bu çizginin altında kalındığı sürece olası yukarı hareketlerin sınırlı kalması beklenebilir. Şu an için 4 bin 400 – 4 bin 470 puan bandı en önemli destek bölgesi. Bu bölgenin altına gelinmesi durumunda 3 bin 720 – 3 bin 800 dolar bandına doğru bir geri çekilme riski var. İndikatörler şu an için pozitif yönde bir sinyal üretmiyor. Dolayısıyla yeni pozisyon açmak için acele edilmemeli.