Belirsizlik-güven- Bitcoin-ChatGPT-TCMB
Gün geçtikçe etrafımda arama yapmak için Google kullanımı düşüyor. Hatta bazı yerlerde “Google mı kaldı abi!” cümlelerini duyar oldum.
Google’ı tahtından eden yeniliğin ne olduğunu birkaç hafta önce bu köşede yazmıştım. Evet ChatGPT. İnsanların yeni bir teknolojiyi bu kadar kısa sürede içselleştirebilmeleri ve hayatlarının ortasına koymaları benim ömür aralığım içinde ilk defa gördüğüm bir şey. Buradaki ana konu uygulamanın basit, kolay kullanılır, moda tabirle kullanıcı dostu olması.
Bilginin doğru olup olmadığı ya da güvenilir olup olmadığı konusu belli ki ikinci sırada geliyor. Çünkü kendi yaptığım sorgularda ChatGPT’nin birçok yanlış yanıt verdiğini deneyimliyorum. Fakat bu husus insanları uygulamayı kullanmaktan alıkoymuyor. Aslında bu oldukça anlaşılabilir bir durum. İnsanlar alternatif senaryolar ya da kesinlikten uzak cevaplar istemiyorlar. Yanlış olma ihtimalini sineye çekebilirim, yeter ki beni olasılıklarla uğraştırma yaklaşımı bu.
İnsanlar senaryo ve olasılık istemiyor
Sosyal medyada içerik paylaşan ve geleceğe ilişkin finansal piyasalara ilişkin öngörülerde bulunmaya çalışan bir insan olarak yukarıdaki önermelerin gerçek olduğunu kendim de sıklıkla yaşıyorum.
İçerik tüketicilerinin bizim cenahtan beklentileri net bir şekilde ileride belli finansal enstrümanların ne olacağını söylememiz. Yani senaryo ve olasılık istemiyor insanlar. Halbuki hayat öyle gitmiyor. Belli varsayımlar gerçekleştiğinde farklı sonuçların doğması eşyanın tabiatı gereği. Hatta çoğu zaman tahmin yaparken o varsayımları bile ortaya koyamıyorsunuz.
Kimsenin beklemediği bambaşka bir olay gerçekleşiyor ve denklem tamamen değişebiliyor. Son 2 haftada petrol piyasası ve buradaki hareketlerin bizim borsamıza yansımaları ortada. 3. Dünya Savaşı’na girmemize kesin gözüyle bakan onlarca uzman yazısı okudum, videosu izledim. Petrol fiyatlarında 100 – 125 dolarlık tahminler havada uçuşuyordu. Şu anda 65 dolar civarındayız. Bu oynaklık diğer birçok finansal enstrümanın da fiyatını etkiliyor. Hele ki bizim ülkemizde.
Merkez’in reaksiyonu
Neden en fazla biz etkileniyoruz peki. Çünkü bizim elimizde bir tane pamuk ipliğine bağlı program var. Kırılganlığımız çok yüksek. En ufak bir dışsal şok ağır aksak giden programın tabutuna çivi çakabilir. Petrol fiyatlarındaki yükseliş net bir şekilde Merkez Bankası’nın faiz indirmesine engel oldu. İran-İsrail Savaşı olmasaydı şu anda politika faizi %46 değil muhtemelen %42-43 civarlarında olacaktı.
Faiz indiriminin ertelenmiş olması da piyasaya olumsuz yansıdı. Borsadaki şirketlerin hisseleri tepetaklak oldu. Şimdi olaylar sönümlendi, petrol fiyatı normale döndü, faiz indiriminin yeniden yolu açıldı. Hatta Merkez Bankası, Temmuz toplantısında 5 puana yakın bir indirim bile yapabilir. Yapmalı yerine yapabilir diyorum çünkü toplantı 24 Temmuz’da, o zamana kadar içeride ve dışarıda daha kim bilir neler olacak. CHP’nin kayyum davasından, tarafların ateşkese uymamasına kadar birçok risk masada. Zaten başlı başına bu belirsizlik bile işlerin kötü gitmesine neden oluyor.
Bitcoin vs ChatGPT
ChatGPT’yle başladığımız yazıda Merkez Bankası kararına kadar geldik. Halbuki yazının başına oturduğumda yapay zekadaki bu hızlı yaygınlaşmanın neden blockchain teknolojisinde benzer bir hızda olmadığına ilişkin bir şeyler yazma niyetim vardı. Yazının sonunda bu konuyla ilgili biraz spoiler vereyim, ilerleyen yazılarda gündem izin verirse tekrar döneriz.
Blockchain teknolojisinin hayatımıza direkt olarak en fazla temas ettiği nokta Bitcoin. Bitcoin’in de çıkış noktası para gönderiminin aracısız olarak gerçekleştirilmesi. İşte burada yukarıda ChatGPT’nin cevaplarında umursamadığımız güven meselesi devreye giriyor. İnsanlar hala merkezi otoritelere daha fazla güvendiği için Bitcoin’in bir köşe dönme aracı olarak değil de amacına uygun bir şekilde para transferi aracı olarak kullanılması süreci çok yavaş ilerliyor. ChatGPT’de şahit olduğumuz bir “Aha Moment” bu alanda da olacak mı bekleyip göreceğiz!