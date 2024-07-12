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Beşeri sermayemin durumu…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Çocuklar:

Evine 1-2 saat mesafedeki okula git­meye mecbur kalıyorsa…

Ve…

Verimlilik” kelimesini sıklıkla kulla­nırken, verimsizliğin temelden başladığını gösteren bu gerçeği görmüyorsak…

***

Çocuklar:

Yeteneklerini geliştirebileceği “nite­likli/donanımlı okul” bulamıyorsa/gi­demiyorsa…

Ve…

“Kalkınma” kelimesini sıklıkla kullanır­ken, kalkınmanın temelinde yetenek/tek­nik/çaba/pratik olduğunu görmüyorsak…

***

Çocuklar:

Yetenek törpüleyen okullarda, en ve­rimli 15-20 yılını (+kültürel deformas­yonla) geçiriyorsa…

Ve…

“Tasarruf” kelimesini sıklıkla kullanır­ken, en kıymetli parametre olan zaman is­rafımızı görmüyorsak…

***

Çocuklar:

Anaokulundan itibaren, ailesinin maddi durumuna göre sınıflandırılı­yorsa ve bu duygularla büyüyorsa…

Ve, “Adil paylaşım/dağılım” kelimesini sıklıkla kullanırken, bu sınıflamanın “öte­kileştirme hastalığı”nı kronikleştirdiğini görmüyorsak…

***

Çocuklar:

“Ücretsiz” denilen devlet okulların­da; ailesinden bağış, onarım vb başlık­larında istenen paraların yarattığı sı­kıntıları hissederek büyüyorsa…

Ve…

“Şeffaflık”, “Herkese eşit/açık” kelimesi­ni sıklıkla kullanırken, tam tersi davranış­ları “yaşamın kuralı” sanarak büyüyen/ge­lişen çocukları görmüyorsak…

***

Ve daha onlarca uygulama…

VELHASIL

Hazine Bakanı Mehmet Şimşek dün TÜSİAD toplantısında, beşeri sermayenin güçlendirilmesi gerekli­liğine dikkat çekerken…

Hatta…

Gerçekçi yaklaşarak, 25 yaş üstü vatandaşlara yönelik eğitim program­larının hayata geçirilmesi zorunlulu­ğumuzun altını çizerken…

***

Beşeri sermayeyi güçlendirecek öğ­retmenlerimiz…

Kendisini ücretli/sözleşmeli/özel diye ayrıştıracak ve çalışma hayatın­da huzuru kaçıracak bir yasa tasarısı ile karşı karşıya TBMM’de, dünden itibaren…

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