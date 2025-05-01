Beyanname düzenlemek bu kadar zor olmamalı

Değerli okurlar eğer mesleğiniz Muha­sebecilik veya Mali Müşavirlik ise ni­san ayı baharın müjdecisi değil sıkıntı ve stres ayıdır, çünkü nisan ayı, başta kurum­lar vergisi beyannamesi olmak üzere be­yanname ve vergi takviminin en yoğun ol­duğu aydır.

Böylesine yoğun bir vergi dö­nemiyle birlikte Ramazan Bayramı tatili ve geçtiğimiz günlerde yaşamış olduğumuz İstanbul depremi, kurumlar vergisi beyan­namelerinin verme süresinin uzatılması taleplerinin gündeme getirilmesine neden oldu. Bu haklı talepler TÜRMOB tarafın­dan dile getirilmesine rağmen, Gelir İdare­si 28 Nisanda yaptığı açıklamada Kurum­lar Vergisi Beyanname verme ve ödeme sü­resinin 30 Nisan olduğunu ve bu sürenin uzatılmayacağını bildirdi.

Fakat bir gün sonra Gelir İdaresi tekrar açıklama yapa­rak beyanname verme sürelerinin 5 Mayı­sa uzatıldığını açıkladı. Beyanname verme sürelerinin uzatılması yerine meslek men­suplarının iş yüklerinin azaltılması, vergi uygulamalarının daha açık ve anlaşılır ol­ması, beyannamelerin daha sade hale geti­rilmesi, meslek mensuplarını motive edici bir ücret tarifesinin yayımlanması ve uy­gulanabilirliğinin sağlanması, daha yerin­de olacaktır. Aksi halde beyanname verme sürelerinin uzatılması sadece günü kurtar­maya yarayacaktır.

Beyanname düzenlemek daha kolay hale getirilebilir

Beyanname düzenlemek bu kadar zor olmamalıdır, beyannamenin gelir ve gi­derleri doğru ve gerçeğe uygun yansıtacak şekilde düzenlenmesi bir yana, eklerinin sisteme girilmesi dahi başlı başına bir iş yüküdür. Kurumlar vergisi beyannamesin­de aşağıdaki ekler bulunmakta olup mükel­lefler durumlarına göre gerekli kısımları doldurmak zorundadır.

-Ayrıntılı bilanço ve ayrıntılı gelir tab­losu veya işletme hesabı özeti,

-Kesinti yoluyla ödenen vergilere iliş­kin belgeler,

-Gerçek faydalanıcıya ilişkin bilgiler,

-Serbest bölgelerde elde edilen kazanç­lar,

-Teknogirişim ve teknokent sermaye desteği,

-Yabancı ülkelerde ödenen vergilere ilişkin belgeler,

-Dar mükellef ortağı bulunan kurumla­rın bu ortakların adları, unvanları ve ika­met adreslerine ait bildirim,

-Muhasebe genel tebliğleri uyarınca temel mali tabloların yanı sıra diğer mali tabloları düzenlemek mecburiyetinde olan mükelleflerce düzenlenen kâr dağıtım tab­losu,

-Kurum ortaklarına ve yönetim kurulu üyelerine ilişkin bildirim,

-Transfer fiyatlandırması, kontrol edi­len yabancı kurum ve örtülü sermayeye ilişkin bilgiler,

-Yurt dışı mukimlerine verilen eğitim ve sağlık hizmetlerine ilişkin form,

-Teknokentlerden elde edilen kazanç­lara ilişkin bilgiler,

-Ar-Ge ve tasarım indirimi bilgileri,

-KKEG bilgileri,

-İndirimli kurumlar vergisi tablosu,

-Nakdi sermaye artışı indirimi bilgileri,

-Sınai mülkiyet hakkı istisnası bilgileri,

-Dar mükellef ulaştırma kurumu hası­lat defteri,

-Yabancı para pozisyonuna ilişkin bil­giler,

-6491 sayılı Kanun kapsamında itfa payları tablosu,

-Hasılat esaslı kazanç tablosu,

-KVK 5/1-a maddesine göre yurt içi iş­tirak kazancı istisnasına ilişkin bilgiler,

-KVK 5/1-b maddesine göre yurt dışı iş­tirak kazancı istisnasına ilişkin bilgiler,

-KVK 5/1-c maddesine göre yurt dışı iş­tirak satış kazancı istisnasına ilişkin bilgi­ler,

-KVK 5/1-g maddesine göre şube ka­zancı istisnasına ilişkin bilgiler.

Yukarıda tek tek saydığımız beyanna­me eklerinin ve benzer angaryaların azal­tılması, eklerde istenilen bilgilerin ma­nuel girilmek yerine Gelir İdaresi tarafın­dan sistemden otomatik olarak çekilmesi ve vergi uygulamalarının sadeleştirilmesi beyanname vermeyi kolaylaştıracak ve bu uygulamaların hayata geçmesi beyanna­me verme sürelerinin uzatılmasından da­ha önemlidir.