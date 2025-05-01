Beyanname düzenlemek bu kadar zor olmamalı
Değerli okurlar eğer mesleğiniz Muhasebecilik veya Mali Müşavirlik ise nisan ayı baharın müjdecisi değil sıkıntı ve stres ayıdır, çünkü nisan ayı, başta kurumlar vergisi beyannamesi olmak üzere beyanname ve vergi takviminin en yoğun olduğu aydır.
Böylesine yoğun bir vergi dönemiyle birlikte Ramazan Bayramı tatili ve geçtiğimiz günlerde yaşamış olduğumuz İstanbul depremi, kurumlar vergisi beyannamelerinin verme süresinin uzatılması taleplerinin gündeme getirilmesine neden oldu. Bu haklı talepler TÜRMOB tarafından dile getirilmesine rağmen, Gelir İdaresi 28 Nisanda yaptığı açıklamada Kurumlar Vergisi Beyanname verme ve ödeme süresinin 30 Nisan olduğunu ve bu sürenin uzatılmayacağını bildirdi.
Fakat bir gün sonra Gelir İdaresi tekrar açıklama yaparak beyanname verme sürelerinin 5 Mayısa uzatıldığını açıkladı. Beyanname verme sürelerinin uzatılması yerine meslek mensuplarının iş yüklerinin azaltılması, vergi uygulamalarının daha açık ve anlaşılır olması, beyannamelerin daha sade hale getirilmesi, meslek mensuplarını motive edici bir ücret tarifesinin yayımlanması ve uygulanabilirliğinin sağlanması, daha yerinde olacaktır. Aksi halde beyanname verme sürelerinin uzatılması sadece günü kurtarmaya yarayacaktır.
Beyanname düzenlemek daha kolay hale getirilebilir
Beyanname düzenlemek bu kadar zor olmamalıdır, beyannamenin gelir ve giderleri doğru ve gerçeğe uygun yansıtacak şekilde düzenlenmesi bir yana, eklerinin sisteme girilmesi dahi başlı başına bir iş yüküdür. Kurumlar vergisi beyannamesinde aşağıdaki ekler bulunmakta olup mükellefler durumlarına göre gerekli kısımları doldurmak zorundadır.
-Ayrıntılı bilanço ve ayrıntılı gelir tablosu veya işletme hesabı özeti,
-Kesinti yoluyla ödenen vergilere ilişkin belgeler,
-Gerçek faydalanıcıya ilişkin bilgiler,
-Serbest bölgelerde elde edilen kazançlar,
-Teknogirişim ve teknokent sermaye desteği,
-Yabancı ülkelerde ödenen vergilere ilişkin belgeler,
-Dar mükellef ortağı bulunan kurumların bu ortakların adları, unvanları ve ikamet adreslerine ait bildirim,
-Muhasebe genel tebliğleri uyarınca temel mali tabloların yanı sıra diğer mali tabloları düzenlemek mecburiyetinde olan mükelleflerce düzenlenen kâr dağıtım tablosu,
-Kurum ortaklarına ve yönetim kurulu üyelerine ilişkin bildirim,
-Transfer fiyatlandırması, kontrol edilen yabancı kurum ve örtülü sermayeye ilişkin bilgiler,
-Yurt dışı mukimlerine verilen eğitim ve sağlık hizmetlerine ilişkin form,
-Teknokentlerden elde edilen kazançlara ilişkin bilgiler,
-Ar-Ge ve tasarım indirimi bilgileri,
-KKEG bilgileri,
-İndirimli kurumlar vergisi tablosu,
-Nakdi sermaye artışı indirimi bilgileri,
-Sınai mülkiyet hakkı istisnası bilgileri,
-Dar mükellef ulaştırma kurumu hasılat defteri,
-Yabancı para pozisyonuna ilişkin bilgiler,
-6491 sayılı Kanun kapsamında itfa payları tablosu,
-Hasılat esaslı kazanç tablosu,
-KVK 5/1-a maddesine göre yurt içi iştirak kazancı istisnasına ilişkin bilgiler,
-KVK 5/1-b maddesine göre yurt dışı iştirak kazancı istisnasına ilişkin bilgiler,
-KVK 5/1-c maddesine göre yurt dışı iştirak satış kazancı istisnasına ilişkin bilgiler,
-KVK 5/1-g maddesine göre şube kazancı istisnasına ilişkin bilgiler.
Yukarıda tek tek saydığımız beyanname eklerinin ve benzer angaryaların azaltılması, eklerde istenilen bilgilerin manuel girilmek yerine Gelir İdaresi tarafından sistemden otomatik olarak çekilmesi ve vergi uygulamalarının sadeleştirilmesi beyanname vermeyi kolaylaştıracak ve bu uygulamaların hayata geçmesi beyanname verme sürelerinin uzatılmasından daha önemlidir.