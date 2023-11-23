Binance’e kesilen ceza kriptocuları korkuttu!

ABD’nin en büyük kripto para borsası Binance’e kestiği 4.3 milyar dolarlık ceza piyasada yeni bir tedirginlik yarattı.

Ancak habere düşüşle tepki veren kripto paralar ilk şoku çabuk atlattı. Önümüzdeki günlerde gelecek haberler piyasada sert fiyat hareketlerine neden olabilir Son yaşanılan olay bir kez daha gösterdi ki kripto paralara yatırım yapacaksanız çelik gibi sinirlere sahip olmanız gerekiyor. Düşünün 2 yılda kripto piyasasında nelerin yaşandığına…

Çin’in Bitcoin madenciliğini yasaklaması, ‘TOP 5’te yer alan Terra (LUNA) ekosisteminin çöküşü, 3AC gibi kripto paralara yatırım yapan fonlara kredi veren Celsius ve Voyager’ın batışı, Axie Infinity’nin hacklenmesi, en büyük kripto para borsalarından FTX’in iflası ve dönem dönem panik yaratan bir sürü dedikodu… Ülkelerin denetsiz olan kripto paralara yönelik regülasyon yapacağı beklentileri hep piyasanın üzerinde ‘Demoklesin Kılıcı’ gibi sallandı.

Binance ‘sanık’ koltuğunda

Aslında 2023 yılı beklenen boğa rallisine yönelik beklentilerin kuvvetlendiği bir yıldı. 2022 yılını 16 bin 500 dolar seviyelerinden kapatan piyasanın amiral gemisi Bitcoin, ABD’nin Bitcoin’e yatırım yapan borsa yatırım fonlarına (ETF) izin vereceği beklentileriyle 38 bin dolar sınırına dayanmıştı. Bu izinle birlikte kripto ekosistemine milyarlarca doların akabileceği beklentisi kuvvetleniyordu.

Ama yine bir haber geldi ve piyasa altüst oldu. ABD Hazine Bakanlığı, dünyanın en büyük kripto borsası Binance'e 4.3 milyar dolar ceza kesti. Yapılan açıklamada, Binance'ın kara para aklamayı önleme ve yaptırım yasalarına uymayarak bir dizi yaşa dışı aktörün platformda serbestçe işlem yapmasına olanak tanıdığı belirtildi. Binance CEO’su CZ suçlamaları kabul etti ve istifa etti.

Piyasa ilk şoku atlattı

Binance'e bir izleme ve raporlama zorunluluğu da getirilirken şirket geçmiş işlemleri inceleyip şüpheli faaliyetleri federal yetkililere bildirecek. Binance ile ilgili gelişmeye kripto paralar ilk olarak sert tepki verse de şokunu çabuk atlatmışa benziyor. Haber öncesi 37 bin 300 dolar seviyelerinden işlem gören Bitcoin, 35 bin 632 dolara kadar geri çekildikten sonra yeniden 36 bin 500 doların üzerine çıktı.

Gelişmeye olumlu bakan da var olumsuz da. Cezanın kripto para ticaretine yönelik olmaması, piyasanın regüle edilmesi ve Binance’ın ‘tekel’ pozisyonunun kırılması pozitif yorumların konusu. Diğer taraftan Binance gibi büyük bir platforma yönelik baskıların sürecek olmasının fiyatlamaları negatif etkileyeceğini düşünenler de var.

Bitcoin gücünü koruyor

Bu gelişmelerin ardından Bitcoin’de son teknik görünüme de bakalım. Bitcoin’de haftalık bazda 29 bin 800 – 32 bin 500 dolar bandının geçtiğimiz haftalarda kırılması yükselişi hızlandırmıştı. Özellikle 32 bin 500 dolar seviyesi üzerinde kalınması teknik görünüm için olumlu. Kısa vadede 36 bin 600 – 36 bin 700 dolar bandı kritik. Bu bandın destek olarak çalışması 40 bin 100 – 40 bin 200 dolar seviyelerine kadar bir yükseliş beklentisini canlı tutacaktır. 36 bin 600- 36 bin 700 dolar bandının altına inilmesi durumunda 35 bin 400 ve 34 bin 300 dolar seviyeleri yatay destek noktaları görevi görecek. Ancak en önemli destek noktasının 32 bin 500 dolar seviyesinde olduğu unutulmamalı…

Ethereum’da kritik seviyeler nerede?

Ethereum 16 Ekim 2023 haftasında ana trendin destek noktası olan 1.540 dolar seviyesinden başlayan yükseliş hareketini sürdürüyor. Şu an için 1.710 – 1.810 dolar bandının tekrar geri kazanılması olumlu. Ethereum’da yükseliş hareketinin devamı için bu bölgenin korunması önemli. Şu an için 2 bin 143 dolar seviyesi ilk önemli direnç noktası konumunda. Bu direnç noktasının kırılması durumunda haftalık bazdaki grafikte 2 bin 420 dolar seviyesine kadar çok önemli bir direnç noktası yok. Bu sebeple 2 bin 143 dolar direncinin kırılması pariteyi ilk aşamada 2 bin 420 dolar seviyesine kadar taşıyabilir. Olası geri çekilmelerde ise 1.910 seviyesi ara destek noktası konumunda. Altında 1.870 ve 1.810 dolar destek seviyesi mevcut.