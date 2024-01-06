Bir annenin kalıplaşmış yargılar ile savaşı

Geçtiğimiz günlerde ebeveynliğin "zorunlu hareketlerinden" olan çocuğuma ders çalışmasına yardımcı olma görevini icra etmekteydim ki kendimi birden "cinsiyet, eşitlik, kalıplaşmış ve dayatılan cinsiyet rolleri" sorunları üzerine düşünürken buldum.

İlkokul öğrencisi oğlumun çözdüğü soruları kontrol ederken gördüm fotoğraftaki soruyu. “Aile içi yardımlaşmalar” gösteriliyormuş. “Odayı temizleme” görevi elbette anneye yani “kadına” verilmiş. “İşe gitme” ise babanın yani tabii ki “erkeğin” görevi.

“Hocam ne yaptın ya bir test sorusundan olay çıkarıyorsun” diye içinizden geçiriyorsanız o düşünceden hemen uzaklaşın derim. Çünkü emin olun bu mesele, "ailede yardımlaşma, ev işleri" vb. konularda birçok soru kitabında karşıma çıkıyor ve neredeyse hepsinde aynı mantık var. Yani bu olay başıma ilk kez gelmiyor.

Daha ilkokula giden bir erkek çocuğu büyütüyorum ve çocuğumun maruz kaldığı "eğitim materyallerinin" pek çoğunda belki bilinçli değil, belki istemeden (umarım) ama defalarca ev işi, odayı temizleme, yemek yapma gibi aslında cinsiyetten bağımsız günlük hayat işlerinin "anne-kadın" figürü ile yan yana getirilmesi meselesi beni rahatsız ediyor.

Oğlumun çözdüğü sorunun cevap anahtarındaki yanıtı belli. Ama "doğru yapmışsın oğlum" diye "tik" atıp geçemiyor ve kendimi çocuğa bu tür işlerin bir cinsiyet ile özdeş olamayacağı söylevini atarken buluyorum. Çünkü büyüyüp yetişkin bir birey olduğunda öyle düşünüp öyle davranan birisi olmasını istemiyorum.

Daha bu yaşta "ağacı yaşken" eğmezsek bu çocuklar büyüyüp yetişkin olduğunda da hala cinsiyet, roller vb. konusunda aynı kısır döngünün, aynı sorunların, aynı çözümsüzlüğün içinde yaşıyor olacağız diye düşünüyorum.

Haksız mıyım? Abartıyor muyum? Sorun bende mi yoksa dünyanın her noktasında söz konusu meseleden kaynaklı problemleri görmezden gelip aynı düşüncenin test sorusu yoluyla yeniden üretilmesinde mi?

"Hem anneler hem de babalar işe gidebilir, temizlik, ev işi, yemek yapabilir, çocuk bakabilir Ali Derin'cim" konuşmama devam edeyim ben en iyisi. Ya da kendi test sorularımızı kendimiz mi yazsak artık!