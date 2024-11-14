Bir küçük ülkeden alınacak büyük zevkler ve dersler
Yıl biterken herkesin beklentisi, planı farklı: Kimisi piyasalarda ‘geleneksel yeni yıl rallisi’ bekliyor, kimisi de geleneksel Noel panayırlarının açılmasını! Avrupa’da ‘Christmas Market’ dedikleri bu pazar ya da panayırlar, pek çok insanın uğruna uzun yollara çıktığı, şehir şehir dolaştığı bir şenlik, bir güzel rutin.
Biliyorum, Schengen vizesi Türk vatandaşları için artık aslanın ağzında değil, midesinde. Ama bu engeli aşıp gözünü yılbaşı tatili için Avrupa’ya çevirenlere naçizane tavsiyem Zagreb’i aday listesine muhakkak alsınlar. Elbette Zagreb’in, Noel panayırları ile meşhur pek çok Batı Avrupa ülkesine kıyasla önemli avantajı öncelikle ‘daha ekonomik’ olması. Gerçi Türkiye’de her şeyin bu kadar ateş pahası, bastırılan euronun ise ucuz olduğu bir dönemde hali vakti yerinde olanlar için Avrupa’da tatil bu aralar her durumda daha makul görünüyor; o ayrı mevzu.
İlk ‘Christmas market’ 1298’de Viyana’da kurulmuş. O günden beri de artan bir ilgi ve coşkuyla yayılmış, yeni yıl atmosferinin ‘olmazsa olmazı’ sayılmış.
Listeye girdi
CNN geçen hafta dünyanın en gözde Noel panayırlarını belirledi. Zagreb gibi mütevazı bir şehir, bu listeye girmeyi başardı. Zaten Avrupa’da European Best Destinations tarafından yapılan ankette son üç yıldır Zagreb panayırı hep ‘1 numara’ seçiliyor. Burada ‘advent’ adı verilen etkinlikler bu yıl 30 Kasım’da başlayacak ve 7 Ocak’a dek sürecek.
CNN ekibi Zagreb panayırının özelliğini ve güzelliğini, öncelikle ‘tek bir meydana sıkışmaması’ ile açıklıyor. Şehrin genelinde, 25 ayrı meydan ve mekanda yeni yıl panayırının ışıltısı tam bir şenlik havası yaratıyor. Başkentin kalbi Ban Jelaciç Meydanı’ndaki açık hava konserleri, kış soğuğunu ısıtan sokak barları, ellerinde sosisleri ve sıcak şaraplarıyla dans eden insan kalabalığı... Zagreb bir ‘kış masalı’ yaşatıyor konuklarına.
İçten bir şenlik ortamı
Dürüst olmak gerekirse Zagreb’in ‘advent’inde Viyana, Salzburg ya da Strasbourg’un ihtişamını, şaşaasını görmek zor. Ama güzellik de burada: Çok daha kısıtlı imkanlarla çok daha samimi, sıcak ve içten bir şenlik ortamı yaşatıyor konuklarına.
Zaten Avrupa’nın yaz tatili cenneti olan Hırvatistan, Zagreb yılbaşı panayırı sayesinde kitlesel turizmi kışa da yaymayı başardı. Son bir yılda başkent yüzde 12 daha fazla turist çekti. Zagreb birkaç günlük tatillerde özellikle ‘fiyat-performans’ açısından güçlü bir destinasyon olarak öne çıkıyor.
Hırvatların kısıtlı imkanlarla kayda değer başarılara imza atma yeteneği takdire değer. Ekonomide de öyle. Tüm bürokratik şikayetlere, yolsuzluk sorununa, cumhurbaşkanı (sosyal demokrat) ile başbakan (muhafazakar partili) arasında sık sık belden aşağı düşen siyasi kavgalara rağmen ülkenin performansı şaşırtıyor. Son olarak Moody’s, Hırvatistan’ın uzun vadeli kredi notunu iki basamak birden artırdı ve Baa2’den A3’e yükseltti. Bu parlak nota sahip pek az ülke var.
Alıp başını gidecek…
“Hırvatistan’ın mali gücündeki önemli artış ve borç yükünde yaşanan dikkate değer azalma” bu karara gerekçe gösterildi. Ayrıca uygulanan yapısal reformlar ve yapılan yatırımların yanı sıra iş gücüne yapılan göç katkısının ülkenin uzun vadeli büyüme potansiyelini desteklediği vurgulandı. Demek ki Hırvat ekonomisi, kronik dertlerinden de kurtulabilse alıp başını gidecek.
Velhasıl Hırvatistan parlayan yıldız olma yolunda. Bu küçük ülkeden alınacak büyük zevkler ve dersler var.