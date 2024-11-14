  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Suat TAŞPINAR
  4. Bir küçük ülkeden alınacak büyük zevkler ve dersler

Bir küçük ülkeden alınacak büyük zevkler ve dersler

Suat TAŞPINAR
Suat TAŞPINAR AVRUPA'NIN DOĞUSU [email protected]

Yıl biterken herkesin beklentisi, planı farklı: Kimisi piyasalarda ‘geleneksel yeni yıl rallisi’ bekliyor, ki­misi de geleneksel Noel panayırları­nın açılmasını! Avrupa’da ‘Christmas Market’ dedikleri bu pazar ya da pa­nayırlar, pek çok insanın uğruna uzun yollara çıktığı, şehir şehir dolaştığı bir şenlik, bir güzel rutin.

Biliyorum, Schengen vizesi Türk va­tandaşları için artık aslanın ağzında değil, midesinde. Ama bu engeli aşıp gözünü yılbaşı tatili için Avrupa’ya çe­virenlere naçizane tavsiyem Zagreb’i aday listesine muhakkak alsınlar. El­bette Zagreb’in, Noel panayırları ile meşhur pek çok Batı Avrupa ülkesine kıyasla önemli avantajı öncelikle ‘da­ha ekonomik’ olması. Gerçi Türkiye’de her şeyin bu kadar ateş pahası, bastı­rılan euronun ise ucuz olduğu bir dö­nemde hali vakti yerinde olanlar için Avrupa’da tatil bu aralar her durumda daha makul görünüyor; o ayrı mevzu.

İlk ‘Christmas market’ 1298’de Vi­yana’da kurulmuş. O günden beri de artan bir ilgi ve coşkuyla yayılmış, ye­ni yıl atmosferinin ‘olmazsa olmazı’ sayılmış.

Listeye girdi

CNN geçen hafta dünyanın en göz­de Noel panayırlarını belirledi. Zagreb gibi mütevazı bir şehir, bu listeye gir­meyi başardı. Zaten Avrupa’da Euro­pean Best Destinations tarafından ya­pılan ankette son üç yıldır Zagreb pa­nayırı hep ‘1 numara’ seçiliyor. Burada ‘advent’ adı verilen etkinlikler bu yıl 30 Kasım’da başlayacak ve 7 Ocak’a dek sürecek.

CNN ekibi Zagreb panayırının özel­liğini ve güzelliğini, öncelikle ‘tek bir meydana sıkışmaması’ ile açıklıyor. Şehrin genelinde, 25 ayrı meydan ve mekanda yeni yıl panayırının ışıltısı tam bir şenlik havası yaratıyor. Baş­kentin kalbi Ban Jelaciç Meydanı’nda­ki açık hava konserleri, kış soğuğunu ısıtan sokak barları, ellerinde sosisleri ve sıcak şaraplarıyla dans eden insan kalabalığı... Zagreb bir ‘kış masalı’ ya­şatıyor konuklarına.

İçten bir şenlik ortamı

Dürüst olmak gerekirse Zagreb’in ‘advent’inde Viyana, Salzburg ya da Strasbourg’un ihtişamını, şaşaasını görmek zor. Ama güzellik de burada: Çok daha kısıtlı imkanlarla çok daha samimi, sıcak ve içten bir şenlik orta­mı yaşatıyor konuklarına.

Zaten Avrupa’nın yaz tatili cenneti olan Hırvatistan, Zagreb yılbaşı pana­yırı sayesinde kitlesel turizmi kışa da yaymayı başardı. Son bir yılda başkent yüzde 12 daha fazla turist çekti. Zag­reb birkaç günlük tatillerde özellikle ‘fiyat-performans’ açısından güçlü bir destinasyon olarak öne çıkıyor.

Hırvatların kısıtlı imkanlarla kay­da değer başarılara imza atma yetene­ği takdire değer. Ekonomide de öyle. Tüm bürokratik şikayetlere, yolsuz­luk sorununa, cumhurbaşkanı (sosyal demokrat) ile başbakan (muhafazakar partili) arasında sık sık belden aşağı düşen siyasi kavgalara rağmen ülke­nin performansı şaşırtıyor. Son olarak Moody’s, Hırvatistan’ın uzun vadeli kredi notunu iki basamak birden artır­dı ve Baa2’den A3’e yükseltti. Bu par­lak nota sahip pek az ülke var.

Alıp başını gidecek…

“Hırvatistan’ın mali gücündeki önemli artış ve borç yükünde yaşanan dikkate değer azalma” bu karara gerek­çe gösterildi. Ayrıca uygulanan yapısal reformlar ve yapılan yatırımların yanı sıra iş gücüne yapılan göç katkısının ülkenin uzun vadeli büyüme potansi­yelini desteklediği vurgulandı. Demek ki Hırvat ekonomisi, kronik dertlerin­den de kurtulabilse alıp başını gidecek.

Velhasıl Hırvatistan parlayan yıldız olma yolunda. Bu küçük ülkeden alına­cak büyük zevkler ve dersler var.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Turizm ‘yeşillenirken’: Bana bir hikaye anlat... 24 Ekim 2024
AB’de gelirin yarısıyla 30 metrekare ev kiralamak… 17 Ekim 2024
“Memlekete dön, beş yıl gelir vergisinden muaf ol” 03 Ekim 2024
Organik tarımın zor yılları… 26 Eylül 2024
Turizmin istikameti bu terimde: Coolcation 19 Eylül 2024
Yıkılan duvar yeniden inşa ediliyor 12 Eylül 2024
Sorun işsizlik değil mesleksizlik ise… 05 Eylül 2024
"Türkler gerçekten hayat sihirbazı!” 22 Ağustos 2024
Schengen’de yaya kaldık! 15 Ağustos 2024
Bir şezlong 25 euro olur mu?   29 Temmuz 2024