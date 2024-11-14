Bir küçük ülkeden alınacak büyük zevkler ve dersler

Yıl biterken herkesin beklentisi, planı farklı: Kimisi piyasalarda ‘geleneksel yeni yıl rallisi’ bekliyor, ki­misi de geleneksel Noel panayırları­nın açılmasını! Avrupa’da ‘Christmas Market’ dedikleri bu pazar ya da pa­nayırlar, pek çok insanın uğruna uzun yollara çıktığı, şehir şehir dolaştığı bir şenlik, bir güzel rutin.

Biliyorum, Schengen vizesi Türk va­tandaşları için artık aslanın ağzında değil, midesinde. Ama bu engeli aşıp gözünü yılbaşı tatili için Avrupa’ya çe­virenlere naçizane tavsiyem Zagreb’i aday listesine muhakkak alsınlar. El­bette Zagreb’in, Noel panayırları ile meşhur pek çok Batı Avrupa ülkesine kıyasla önemli avantajı öncelikle ‘da­ha ekonomik’ olması. Gerçi Türkiye’de her şeyin bu kadar ateş pahası, bastı­rılan euronun ise ucuz olduğu bir dö­nemde hali vakti yerinde olanlar için Avrupa’da tatil bu aralar her durumda daha makul görünüyor; o ayrı mevzu.

İlk ‘Christmas market’ 1298’de Vi­yana’da kurulmuş. O günden beri de artan bir ilgi ve coşkuyla yayılmış, ye­ni yıl atmosferinin ‘olmazsa olmazı’ sayılmış.

Listeye girdi

CNN geçen hafta dünyanın en göz­de Noel panayırlarını belirledi. Zagreb gibi mütevazı bir şehir, bu listeye gir­meyi başardı. Zaten Avrupa’da Euro­pean Best Destinations tarafından ya­pılan ankette son üç yıldır Zagreb pa­nayırı hep ‘1 numara’ seçiliyor. Burada ‘advent’ adı verilen etkinlikler bu yıl 30 Kasım’da başlayacak ve 7 Ocak’a dek sürecek.

CNN ekibi Zagreb panayırının özel­liğini ve güzelliğini, öncelikle ‘tek bir meydana sıkışmaması’ ile açıklıyor. Şehrin genelinde, 25 ayrı meydan ve mekanda yeni yıl panayırının ışıltısı tam bir şenlik havası yaratıyor. Baş­kentin kalbi Ban Jelaciç Meydanı’nda­ki açık hava konserleri, kış soğuğunu ısıtan sokak barları, ellerinde sosisleri ve sıcak şaraplarıyla dans eden insan kalabalığı... Zagreb bir ‘kış masalı’ ya­şatıyor konuklarına.

İçten bir şenlik ortamı

Dürüst olmak gerekirse Zagreb’in ‘advent’inde Viyana, Salzburg ya da Strasbourg’un ihtişamını, şaşaasını görmek zor. Ama güzellik de burada: Çok daha kısıtlı imkanlarla çok daha samimi, sıcak ve içten bir şenlik orta­mı yaşatıyor konuklarına.

Zaten Avrupa’nın yaz tatili cenneti olan Hırvatistan, Zagreb yılbaşı pana­yırı sayesinde kitlesel turizmi kışa da yaymayı başardı. Son bir yılda başkent yüzde 12 daha fazla turist çekti. Zag­reb birkaç günlük tatillerde özellikle ‘fiyat-performans’ açısından güçlü bir destinasyon olarak öne çıkıyor.

Hırvatların kısıtlı imkanlarla kay­da değer başarılara imza atma yetene­ği takdire değer. Ekonomide de öyle. Tüm bürokratik şikayetlere, yolsuz­luk sorununa, cumhurbaşkanı (sosyal demokrat) ile başbakan (muhafazakar partili) arasında sık sık belden aşağı düşen siyasi kavgalara rağmen ülke­nin performansı şaşırtıyor. Son olarak Moody’s, Hırvatistan’ın uzun vadeli kredi notunu iki basamak birden artır­dı ve Baa2’den A3’e yükseltti. Bu par­lak nota sahip pek az ülke var.

Alıp başını gidecek…

“Hırvatistan’ın mali gücündeki önemli artış ve borç yükünde yaşanan dikkate değer azalma” bu karara gerek­çe gösterildi. Ayrıca uygulanan yapısal reformlar ve yapılan yatırımların yanı sıra iş gücüne yapılan göç katkısının ülkenin uzun vadeli büyüme potansi­yelini desteklediği vurgulandı. Demek ki Hırvat ekonomisi, kronik dertlerin­den de kurtulabilse alıp başını gidecek.

Velhasıl Hırvatistan parlayan yıldız olma yolunda. Bu küçük ülkeden alına­cak büyük zevkler ve dersler var.