Bir ödülünüzü alırım

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, her yıl 100 milyar dolar civarı zararı nedeni ile Fed’in denetlenmesi gerektiğini, ekonomik projeksiyonlarına yönelik raporlarının siya­si taraflı olduğunu söyledi.

400 doktoralı 500 araştırmacısının ne yaptığını bilmediğini, bu durumun akademik ekonomist bu çalışanlar için adeta bir evrensel gelir kaynağı gibi oldu­ğunu belirtti. “Eğer bu Federal Havacılık İda­resi olsaydı, bu kadar hatayı incelememiz ge­rekirdi” cümlesi ile Fed’in başarılı olup olma­dığının incelenmesi gerektiğini tekrar etti.

“400 doktoralı ekonomist” İstanbul Ekolü köşe yazımda, Lale Brainard ve Powell anlaş­mazlığına, batan banka(lar)da CEO olan Fed direktörüne, stres testlerine, ters repo mikta­rına, kendi adına hisse işlemi yapan yönetim kurulu üyelerine, enflasyonu öngörememe­sine önceki diğer yazılarım gibi değinmiştim. Bir ABD hazine bakanı olmasam da 14 Mart 2023 tarihli yazımda daha Trump aday bile değilken sorunu görmüştüm. Bizde aynı dö­nemde Fed ana akımda örnek gösteriliyordu.

Pulitzer olur, Nobel de olur

Malum Nobel Ekonomi Ödülü yok. İsveç Merkez Bankasının Nobel anısına verdiği ekonomi ödülü var. Ödüller akademikse baş­lığım bile öyle “400 doktoralı ekonomist”. Sa­dece Bessent’in dikkat çektiği konuyu 2 sene önce yazmış olsam belki ödül talebim iddialı. Ama Trump’ın kameralar önünde Zelensky, Ursula von der Leyen gibi Fed’de hizaya çek­tiği bir de Powell konusu var.

Olay Fed’in renovasyon bütçesi ve bina giderleri. Senatör Anna Paulina Luna’nın, Powell’ı bina için lüks harcamalar konusun­da yanlış beyan ile Senato Bankacılık Komi­tesini aldattığı iddiası ile Pam Bondi’den Ada­let Bakanlığı soruşturması istediği konu. 23 Mayıs 2023 tarihli “Aman petrol canım pet­rol” yazımda aynen şunlar yer alıyor:

“CFO (Finans Ofisi) personeli artarken bütçe ile sitesindeki veriler %10 saparken enflasyonun tutmaması şaşırtıcı değil aslın­da. 2023 yılında 29 personel azalacak, öyle bütçelemişler. Personel azalırken, ortalama toplam maaş tutarı en az %4,2 artarken enf­lasyonunun bu oranın altına gideceğini nasıl düşünebiliriz?

Araştırmacı sayısı %10 sapıyorsa enflas­yonda varyans da belli sayılır. Fakat en ilginç kalem bankaların battığı yılda teknolojiye ya­tırım için ayrılan bütçenin bina yenileme için ayrılan bütçeye oranında ortaya çıkıyor. Bina yatırımları teknolojinin neredeyse 6 katı. İh­tişamdan tasarruf belli ki Fed için de geçerli değil. Finansal modelleme, FOMC teknoloji­lerine yatırım yok denecek kadar az. Muhte­şem iletişim, başarılı merkez bankacılığı ör­neği değil mi tüm bu detaylar?”.

Olmadı Akademi Ödülü de olur

İçinde akademi geçiyor ya, Oscar Ödülüne de razıyım. Zaten kamera önündeki Trump- Powell atışması da Oscarlık değil mi? Bizde ana akım Powell’ın şaşkınca itirazına hemen “işini doğru yaptığı için geri adım atmadı veya Trump yalan yanlış bilgi verince komik duru­ma düştü” dese de ortada bir gerçek var.

“Table G.10. Income and expenses of the Federal Reserve Banks, 1914–2023” 2023 yılı tablosunda 1914’den bu yana ilk defa net har­camaları, cari gelirlerini geçiyor. II. Dünya Savaşında bile olmamış. 175 milyar cari gelire karşılık, 286 milyar dolar net harcama var. Si­tedeki son faaliyet raporu 2023.

Nitekim Bessent Fox TV’de “Bina yenile­melerinin boyutu, kapsamı ve maliyeti ko­nusunda neler olup bittiğini gerçekten an­lamıyorum. İnsan şu soruyu sorabilir: Yılda 100 milyar dolar (faiz) zararı eden bir işletme için yenilemelere başlamak iyi bir fikir miy­di?” diye soruyor. Senatör Rand Paul ise Judy Shelton’a atıfla ödenen faizin %44’ü carry trade ile yabancılara diyor.

Altın Kelebek de olur

1 Ağustos 2023 “Siyah Giyen Adamlar”. Trump’ın bütçe açıkları, UFO’lara (UAP) da­ir harcamaları için, Pentagon’un bütçesinin kongrede sorgulanmasına giden süreci yaz­mıştım. Geçen haftaki (Güneş Sistemimize giren) 3I/Atlas yazımda Prof. Avi Loeb’in Ou­muamua için uzaylı yelkenlisi iddiasını ha­tırlatmıştım.

New York Post yazımdan sonra Avi Loeb’in bu sefer Atlas için yeni makalesini gündeme taşıdı. Evet, 3I/Atlas bir uzaylı gemisi olabilir ve yılsonuna doğru dünyaya en yakın olması beklenen bu cisimle uzaylılar bize saldırıyor olabilir deniyor. Seneidevriyesindeki “3 ci­sim problemi” yazımda akademik önerisi de var. Belki de uzaylılar ödülümü getiriyor.