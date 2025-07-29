Bir ödülünüzü alırım
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, her yıl 100 milyar dolar civarı zararı nedeni ile Fed’in denetlenmesi gerektiğini, ekonomik projeksiyonlarına yönelik raporlarının siyasi taraflı olduğunu söyledi.
400 doktoralı 500 araştırmacısının ne yaptığını bilmediğini, bu durumun akademik ekonomist bu çalışanlar için adeta bir evrensel gelir kaynağı gibi olduğunu belirtti. “Eğer bu Federal Havacılık İdaresi olsaydı, bu kadar hatayı incelememiz gerekirdi” cümlesi ile Fed’in başarılı olup olmadığının incelenmesi gerektiğini tekrar etti.
“400 doktoralı ekonomist” İstanbul Ekolü köşe yazımda, Lale Brainard ve Powell anlaşmazlığına, batan banka(lar)da CEO olan Fed direktörüne, stres testlerine, ters repo miktarına, kendi adına hisse işlemi yapan yönetim kurulu üyelerine, enflasyonu öngörememesine önceki diğer yazılarım gibi değinmiştim. Bir ABD hazine bakanı olmasam da 14 Mart 2023 tarihli yazımda daha Trump aday bile değilken sorunu görmüştüm. Bizde aynı dönemde Fed ana akımda örnek gösteriliyordu.
Pulitzer olur, Nobel de olur
Malum Nobel Ekonomi Ödülü yok. İsveç Merkez Bankasının Nobel anısına verdiği ekonomi ödülü var. Ödüller akademikse başlığım bile öyle “400 doktoralı ekonomist”. Sadece Bessent’in dikkat çektiği konuyu 2 sene önce yazmış olsam belki ödül talebim iddialı. Ama Trump’ın kameralar önünde Zelensky, Ursula von der Leyen gibi Fed’de hizaya çektiği bir de Powell konusu var.
Olay Fed’in renovasyon bütçesi ve bina giderleri. Senatör Anna Paulina Luna’nın, Powell’ı bina için lüks harcamalar konusunda yanlış beyan ile Senato Bankacılık Komitesini aldattığı iddiası ile Pam Bondi’den Adalet Bakanlığı soruşturması istediği konu. 23 Mayıs 2023 tarihli “Aman petrol canım petrol” yazımda aynen şunlar yer alıyor:
“CFO (Finans Ofisi) personeli artarken bütçe ile sitesindeki veriler %10 saparken enflasyonun tutmaması şaşırtıcı değil aslında. 2023 yılında 29 personel azalacak, öyle bütçelemişler. Personel azalırken, ortalama toplam maaş tutarı en az %4,2 artarken enflasyonunun bu oranın altına gideceğini nasıl düşünebiliriz?
Araştırmacı sayısı %10 sapıyorsa enflasyonda varyans da belli sayılır. Fakat en ilginç kalem bankaların battığı yılda teknolojiye yatırım için ayrılan bütçenin bina yenileme için ayrılan bütçeye oranında ortaya çıkıyor. Bina yatırımları teknolojinin neredeyse 6 katı. İhtişamdan tasarruf belli ki Fed için de geçerli değil. Finansal modelleme, FOMC teknolojilerine yatırım yok denecek kadar az. Muhteşem iletişim, başarılı merkez bankacılığı örneği değil mi tüm bu detaylar?”.
Olmadı Akademi Ödülü de olur
İçinde akademi geçiyor ya, Oscar Ödülüne de razıyım. Zaten kamera önündeki Trump- Powell atışması da Oscarlık değil mi? Bizde ana akım Powell’ın şaşkınca itirazına hemen “işini doğru yaptığı için geri adım atmadı veya Trump yalan yanlış bilgi verince komik duruma düştü” dese de ortada bir gerçek var.
“Table G.10. Income and expenses of the Federal Reserve Banks, 1914–2023” 2023 yılı tablosunda 1914’den bu yana ilk defa net harcamaları, cari gelirlerini geçiyor. II. Dünya Savaşında bile olmamış. 175 milyar cari gelire karşılık, 286 milyar dolar net harcama var. Sitedeki son faaliyet raporu 2023.
Nitekim Bessent Fox TV’de “Bina yenilemelerinin boyutu, kapsamı ve maliyeti konusunda neler olup bittiğini gerçekten anlamıyorum. İnsan şu soruyu sorabilir: Yılda 100 milyar dolar (faiz) zararı eden bir işletme için yenilemelere başlamak iyi bir fikir miydi?” diye soruyor. Senatör Rand Paul ise Judy Shelton’a atıfla ödenen faizin %44’ü carry trade ile yabancılara diyor.
Altın Kelebek de olur
1 Ağustos 2023 “Siyah Giyen Adamlar”. Trump’ın bütçe açıkları, UFO’lara (UAP) dair harcamaları için, Pentagon’un bütçesinin kongrede sorgulanmasına giden süreci yazmıştım. Geçen haftaki (Güneş Sistemimize giren) 3I/Atlas yazımda Prof. Avi Loeb’in Oumuamua için uzaylı yelkenlisi iddiasını hatırlatmıştım.
New York Post yazımdan sonra Avi Loeb’in bu sefer Atlas için yeni makalesini gündeme taşıdı. Evet, 3I/Atlas bir uzaylı gemisi olabilir ve yılsonuna doğru dünyaya en yakın olması beklenen bu cisimle uzaylılar bize saldırıyor olabilir deniyor. Seneidevriyesindeki “3 cisim problemi” yazımda akademik önerisi de var. Belki de uzaylılar ödülümü getiriyor.