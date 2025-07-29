  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Cüneyt DİRİCAN
  4. Bir ödülünüzü alırım

Bir ödülünüzü alırım

Cüneyt DİRİCAN
Cüneyt DİRİCAN cuneyt.dirican@dunya.com

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, her yıl 100 milyar dolar civarı zararı nedeni ile Fed’in denetlenmesi gerektiğini, ekonomik projeksiyonlarına yönelik raporlarının siya­si taraflı olduğunu söyledi.

400 doktoralı 500 araştırmacısının ne yaptığını bilmediğini, bu durumun akademik ekonomist bu çalışanlar için adeta bir evrensel gelir kaynağı gibi oldu­ğunu belirtti. “Eğer bu Federal Havacılık İda­resi olsaydı, bu kadar hatayı incelememiz ge­rekirdi” cümlesi ile Fed’in başarılı olup olma­dığının incelenmesi gerektiğini tekrar etti.

“400 doktoralı ekonomist” İstanbul Ekolü köşe yazımda, Lale Brainard ve Powell anlaş­mazlığına, batan banka(lar)da CEO olan Fed direktörüne, stres testlerine, ters repo mikta­rına, kendi adına hisse işlemi yapan yönetim kurulu üyelerine, enflasyonu öngörememe­sine önceki diğer yazılarım gibi değinmiştim. Bir ABD hazine bakanı olmasam da 14 Mart 2023 tarihli yazımda daha Trump aday bile değilken sorunu görmüştüm. Bizde aynı dö­nemde Fed ana akımda örnek gösteriliyordu.

Pulitzer olur, Nobel de olur

Malum Nobel Ekonomi Ödülü yok. İsveç Merkez Bankasının Nobel anısına verdiği ekonomi ödülü var. Ödüller akademikse baş­lığım bile öyle “400 doktoralı ekonomist”. Sa­dece Bessent’in dikkat çektiği konuyu 2 sene önce yazmış olsam belki ödül talebim iddialı. Ama Trump’ın kameralar önünde Zelensky, Ursula von der Leyen gibi Fed’de hizaya çek­tiği bir de Powell konusu var.

Olay Fed’in renovasyon bütçesi ve bina giderleri. Senatör Anna Paulina Luna’nın, Powell’ı bina için lüks harcamalar konusun­da yanlış beyan ile Senato Bankacılık Komi­tesini aldattığı iddiası ile Pam Bondi’den Ada­let Bakanlığı soruşturması istediği konu. 23 Mayıs 2023 tarihli “Aman petrol canım pet­rol” yazımda aynen şunlar yer alıyor:

“CFO (Finans Ofisi) personeli artarken bütçe ile sitesindeki veriler %10 saparken enflasyonun tutmaması şaşırtıcı değil aslın­da. 2023 yılında 29 personel azalacak, öyle bütçelemişler. Personel azalırken, ortalama toplam maaş tutarı en az %4,2 artarken enf­lasyonunun bu oranın altına gideceğini nasıl düşünebiliriz?

Araştırmacı sayısı %10 sapıyorsa enflas­yonda varyans da belli sayılır. Fakat en ilginç kalem bankaların battığı yılda teknolojiye ya­tırım için ayrılan bütçenin bina yenileme için ayrılan bütçeye oranında ortaya çıkıyor. Bina yatırımları teknolojinin neredeyse 6 katı. İh­tişamdan tasarruf belli ki Fed için de geçerli değil. Finansal modelleme, FOMC teknoloji­lerine yatırım yok denecek kadar az. Muhte­şem iletişim, başarılı merkez bankacılığı ör­neği değil mi tüm bu detaylar?”.

Olmadı Akademi Ödülü de olur

İçinde akademi geçiyor ya, Oscar Ödülüne de razıyım. Zaten kamera önündeki Trump- Powell atışması da Oscarlık değil mi? Bizde ana akım Powell’ın şaşkınca itirazına hemen “işini doğru yaptığı için geri adım atmadı veya Trump yalan yanlış bilgi verince komik duru­ma düştü” dese de ortada bir gerçek var.

“Table G.10. Income and expenses of the Federal Reserve Banks, 1914–2023” 2023 yılı tablosunda 1914’den bu yana ilk defa net har­camaları, cari gelirlerini geçiyor. II. Dünya Savaşında bile olmamış. 175 milyar cari gelire karşılık, 286 milyar dolar net harcama var. Si­tedeki son faaliyet raporu 2023.

Nitekim Bessent Fox TV’de “Bina yenile­melerinin boyutu, kapsamı ve maliyeti ko­nusunda neler olup bittiğini gerçekten an­lamıyorum. İnsan şu soruyu sorabilir: Yılda 100 milyar dolar (faiz) zararı eden bir işletme için yenilemelere başlamak iyi bir fikir miy­di?” diye soruyor. Senatör Rand Paul ise Judy Shelton’a atıfla ödenen faizin %44’ü carry trade ile yabancılara diyor.

Altın Kelebek de olur

1 Ağustos 2023 “Siyah Giyen Adamlar”. Trump’ın bütçe açıkları, UFO’lara (UAP) da­ir harcamaları için, Pentagon’un bütçesinin kongrede sorgulanmasına giden süreci yaz­mıştım. Geçen haftaki (Güneş Sistemimize giren) 3I/Atlas yazımda Prof. Avi Loeb’in Ou­muamua için uzaylı yelkenlisi iddiasını ha­tırlatmıştım.

New York Post yazımdan sonra Avi Loeb’in bu sefer Atlas için yeni makalesini gündeme taşıdı. Evet, 3I/Atlas bir uzaylı gemisi olabilir ve yılsonuna doğru dünyaya en yakın olması beklenen bu cisimle uzaylılar bize saldırıyor olabilir deniyor. Seneidevriyesindeki “3 ci­sim problemi” yazımda akademik önerisi de var. Belki de uzaylılar ödülümü getiriyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
3I/Atlas 22 Temmuz 2025
A Level 15 Temmuz 2025
Hayaller IS-LM gerçekler BLS 08 Temmuz 2025
Finans ve ekonomi ezberlerini bozmak isteyenler için 01 Temmuz 2025
Ekonomi ve finans ezberlerini bozmak isteyenler için 24 Haziran 2025
Swap hariç net rezerv 18 Haziran 2025
Dört kişi, dört kitap 10 Haziran 2025
 Son istatistik bükücü 03 Haziran 2025
80 model amfi tipi iktisat 28 Mayıs 2025
Dağ başını duman almış 20 Mayıs 2025