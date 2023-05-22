Bir üniversiteliye otomobil almak
Biz otomobil severiz. Türkiye’de evi olmayan pek çok kişinin otomobili olduğu gerçeğine şahidiz. Bir prestij sembolü, şimdinin yatırım aracı ama esasında bir gereksinim. Başıma ilginç bir olay geldiği için bu haftamı ona ayırmak istedim. Sevgili yeğenim 23 yaşına gelince babası yani ağabeyimle birlikte ona bir otomobil mi alsak diye düşündük. Üniversite mezunu olmanın güzelliğidir. Her baba imkanı dahilinde bir otomobil almayı planlar, düşünür, en azından hayal eder. Benim babam ben 18 olur olmaz almıştı ( ben biraz hevesliydim). Nihayetinde bütçeyi belirledik, sarı sayfalardan abimle birbirimize hedef bütçe dahilinde otomobil ilanları atmaya başladık. Bütçe 350.000 TL bandı. İlk otomobilim olan Citroen Saxo’yu babam bana 2002 yılında 8500 TL’ye almıştı. Bu fiyatlara satılan otomobillerin yaklaşık 15-20 yaşında, 200-300.000 km’de olması ve onlarda kazaya karışması dışında pek sorun yoktu ilanlarda. Avrupa’da yaşıyor olsanız bu ilandaki otomobilleri muhtemelen 3000-5000 Euro’ya belki daha ucuzuna alırsınız.
Bütçeyi biraz daha yükseltme konusunda teşvik ettim, abimin eli açık, iyi baba. Bu kez de otomatik şanzıman krizi çıktı. Yeğenim otomatik istiyordu. O yaşta, o fiyata hem de otomatik. Bütçe herkesi aşmıştı. 0 otomobil bakalım dedik. Neredeyse 600-700.000 TL bandından aşağı otomobil yok piyasada. Hani bulma kısmını hiç saymıyorum.
Filmi başa sarıyorum. Yeğenimin bu otomobili baba parasıyla değil de ilk maaşıyla almayı hedeflediği senaryosuna yöneliyorum. Yani Türkiye’nin yaklaşık % 50’si gibi asgari ücretle işe başlayan genç bir üniversiteli, maaşını alıyor ve 600.000 TL para biriktirecek. Geçen hafta yap boz kararlarla kredi kartından nakit çekimi kısıtlanan, kuyum, lastik gibi ürünlerin bile taksitlendirilmesini askıya alan muhteşem finansal deneylerimizin sonucu olarak yeğenim bankaya başvurup kredi istese, sadece reklamlarda müşterilerine keyifli hizmet sunan ortalama bankamız “imkansız ama” iyi gününe gelip kredi verse... Kredi oranı kaçtan olacak? İlk maaşından kaç TL birikim yapacak, kaç yılda olabilecek en basit en temel otomobili alacak? Yemeyip içmeyip, kasko, sigorta ödemeyip otomobile mi çalışacak?
Bu yazı böyle gider. Tek kelimeyle acı. Kendimi şanslı hissettiğim ama gelecekten endişe ettiğim günlerden bir diğerine merhaba. Gençlere de notum olsun, duyduklarınıza değil okuduklarınıza inanın, araştırın, cep telefonları dünyaya açılan kapı, kapının üstüne çivi çakmak yerine aralayın bakın görün Avrupa’da sizin yaşınızdakiler ne yapıyor, tatillerini nerede geçiriyor, hangi otomobillere biniyor.