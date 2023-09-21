Bireyselden masraf almayacak KOBİ’lere dakikada kredi verecek

Bugün faaliyete başlayan Türkiye’nin dijital ilk bankası Hayat Finans, hem bireysel hem de tüzel tarafta iddalı. 1 yılda 1 milyon müşteri hedefleyen banka, tüm bankacılık hizmetlerini ücretsiz verecek ve kredi başvurularına dakikada cevap verecek. Banka, Hayat Holding’in yurtdışındaki ekosisteminden yararlanacak küresel banka olmayı hedefliyor.

Türkiye’nin ilk dijital bankası Hayat Finans, bugün faaliyetlerine başladı. Bireysel tarafta tüm bankacılık hizmetlerini ücretsiz verecek olan banka, tüzelde ise özellikle KOBİ’lere dakikalar içerisinde kredi vermeyi hedefliyor. Yüzde 50-50 hisse ile Hayat Kimya A.Ş. ve Kastamonu Entegre A.Ş.’nin ortak olduğu Hayat Finans, ‘müşteri deneyimi’ ile pozitif ayrışmayı planlıyor.

Katılım bankacılığı prensipleriyle faaliyet gösterecek olan banka, hem konvansiyonel hem katılım bankacılığı pazarından pay almayı hedefliyor. İlk bir yılda 1 milyon müşteri hedeflenirken nihai hedef küresel bir banka olmak. Dünyaya açılırken de 7 milyar dolar aktif büyüklüğü ile 17 ülkede 49 Türk markasını dünya çapında milyonlarca tüketiciye ulaştıran, cirosunun yüzde 60’ını yurt dışından sağlayan Hayat Holding’in ticari ekosisteminden yararlanacak.

Önceki gün Hayat Finans Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Murat Ulus, Hayat Finans Yönetim Kurulu Üyesi Soner Canko ve Hayat Finans Genel Müdürü M. Murat Ertem, gazetecilere açılıştan önce bankanın kuruluş sürecini ve hedeflerini anlattı.

Ocak ayına kadar 4 platform çıkartacağız

Hayat Finans Genel Müdürü M. Murat Ertem, “Türkiye’nin ilk dijital bankası olarak dünyada olduğu gibi tamamen dijital süreçlerle, pürüzsüz bankacılık yapmak için buradayız” dedi. Hiç şube açmayacaklarını, yüzlerce kişilik satış ekipleri kurmayacaklarını kaydeden Ertem, şunları söyledi: “Hayat Holding’in güçlü markaları sayesinde anneler, kadınlar, gençler, küçük esnafımız, KOBİ’ler, üreticilerimiz, perakende sektörü, e-ticaret ekosistemi hepsi yıllardır dirsek temasında iş birliği yaptığımız güçlü topluluklar ve paydaşlarımız. Çok geniş bir ekosisteme hitap ediyoruz.

Bireysel müşteri deneyimi ve veriyi merkeze koyarak farklılık yaratacağız. Bireysel müşterilerin yanı sıra tüzel müşterilerin de dijital dönüşümünü sağlayacağız. Ocak ayına kadar 4 platform çıkartacağız. Tüzelde de bireyseldeki gibi en hızlı krediyi verme hedefimiz var.

Bireysel tarafta fatura ödemeden yatırım ödemelerine kadar bütün bankacılık hizmetlerini vereceğiz. Bireyseldeki ihtiyaç finansmanı gibi KOBİ’lere de dakikalar içinde finansman sağlayacağız.”

“KOBİ’leri ve küçük esnafı dijitalleştireceğiz”

Bankacılığın her alanında faaliyet göstermeyi hedeflediklerini vurgulayan Ertem, “Ticaret, sanayi ve ihracatın finansmanına odaklanacağız. Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan KOBİ'lerimizin yüzde 69 gibi büyük bir çoğunluğu herhangi bir dijitalleşme stratejisine sahip değil. Hala çoğu senet kullanıyor. KOBİ’lerin dijital yolculuklarını desteklemek ve onlara can suyu olmak tüzel bankacılıktaki ana hedefimiz.

Esnafımızın iş hayatında kendini geliştirmesi için süreçlerini dijitalleştirmesini, bir dijital ekosistemde var olmasını sağlayacağız. Tüzel tarafta seri mağazalarla anlaşmalar yapacağız” diye konuştu. Ertem, “Dijital banka olmamızın en büyük avantajı şubesiz olmamız. Çok da masrafsız olacağız. Bunun sağladığı avantajları müşterilere finansal anlamda yansıtacağız. Temel bankacılık işlemlerinde de masraf almayacağız" diye konuştu.

Müşteri deneyimi ile fark yaratacağız

Hayat Finans Yönetim Kurulu Üyesi Soner Canko, Türkiye’nin dijitalleşmede çok özel bir ülke olduğunu söyleyerek, “Teknoloji kullanımına en hızlı adapte olan, dünyanın en hızlı cep telefonu kullanan ülkesiyiz. Kişi başı simkart kullanımı 2.5. Aynı şeyi ödeme sistemlerinde de yaşadık. Dijitalde dünyanın çok üzerinde gidiyoruz. Fakat dijital dünyada büyümeyi artık müşteri deneyimine endekslemek gerekiyor. Biz de bu tarafta fark yaratacağız. Bu dönemde çok karlı, çok müşteriye ulaşmayı değil en iyi müşteri deneyimine ulaşmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki 4-5 ayda yeni güncellemeler yapacağız” diye konuştu.

"Küresel dijital banka olmak istiyoruz"

“Türkiye’de bankacılık dünyanın çok ilerisinde ama bankaların odağı hep Türkiye oldu” diyen Murat Ertem, “Biz küresel bir banka olmak istiyoruz. Ülkemizde bu işin lokomotifi olup sonrasında küresel bir dijital banka olmayı hayal ediyoruz. Hayat Holding’in 7 milyar dolar aktif büyüklüğü ile 17 ülkede 49 markayla varolan ticaret ekosistemine eklemlenerek küresel banka olma daha kolay olacağız.

Hedef bir yılda 1 milyon müşteri

Hayat Finans Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Murat Ulus, 5 yıllık iş planlarını hazırladıklarını ve küresel bir banka olma hedefiyle yola çıktıklarını vurguladı. Ulus, “Çağımız dijital çağ, tüm iş kolları bu çağa ayak uydurmaya çalışıyor. Son üç yılda Türkiye’de bankalar 1000’e yakın şube kapattı. Günlük işlem hacimlerinin yüzde 70’inden fazlası mobil bankacılık üzerinden yapılıyor. Belki 20 yıl sonra nadir banka şubesi göreceğiz. Bankalar kendilerini dijitalleştirmeye yöneltiyor” dedi.

Ulus, bankacılığın risk yönetim sanatı olduğunu ve rRiskin sağlıklı dağıtılması gerektiğini belirten Ulus, "Hangi sektöre ne kadar kredi vermeliyiz diye araştırdık. Türkiye’de GSMH’dan her bir sektörün aldığı paya göre kredi vereceğiz. Türkiye’deki yelpazeyi aynen biz de taşıyacağız. Yani yüzde 6 payı olan yüzde 20 alamayacak. Sadece imalat sanayinin pozitif ayrımcılığı olacak. 1400 parametreyi milisaniyelerde inceleyip kredi notunu verecek ve kredi talebini cevaplayacağız.

Türkiye’de bankacılık sektöründe mevduatın üçte ikisi bireysel. Kredilerde ise tam tersi geçerli. Bankamızda tüzel firmaların kredilerdeki payı fazla olacak. Bireylere de uygun vade ve maliyetlerde kredi vereceğiz. Bir yılda 1 milyon müşteri hedefimiz var. Türkiye’de ayaklarımız sağlam bastıktan sonra dünyaya da açılacağız. Global bir banka olacağız” dedi.