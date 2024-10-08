BIST’te 4 ayda 1,2 milyon yatırımcı kaybı
Borsa İstanbul (BIST) hisse senedi piyasasından çekilen yatırımcı sayısı son dört ayda 1,2 milyona ulaştı. Toplam hisse senedi portföyünde dört ayda yaşanan 300 milyar liranın üzerindeki küçülmenin büyük bölümü, bu dönemde çıkış yapan bin dolayındaki “mega” yatırımcıdan kaynaklandı.
BIST hisse senedi piyasası yatırımcı sayısında kesintisiz azalış dört aya ulaşırken, yatırımcı kaybı eylülde yeniden hızlandı. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) saklama verilerine göre BIST’te toplam yatırımcı sayısı eylül sonu itibarıyla 7 milyon 125 bin 843’ü yerli, 29 bin 842’si yabancı olmak üzere 7 milyon 155 bin 685’e düştü. Önceki aya göre yerli yatırımcı sayısı 264 bin 915, yabancı yatırımcı sayısı 498 ve böylece toplam yatırımcı sayısı 265 bin 413 kişi azaldı.
Eylül ile birlikte son dört ayda yatırımcı sayısındaki toplam azalma yüzde 14,1 oranında 1 milyon 172 bin 551 kişiye ulaştı. Dört ayda yerli yatırımcı sayısında 1 milyon 170 bin 462, yabancı yatırımcı sayısında da 2 bin 89 kişi azaldı.
Bir yıl önceki sayının altına indi
BIST pay senedi piyasasında geçen yıl eylül ayında 7 milyon 774 bin 851 olan toplam yatırımcı sayısı, ekim ayında tarihi zirveyi görmüştü. Başlıca finansal yatırım araçlarının getirisinin enflasyonun çok altında kaldığı geçen yıl, özellikle ikinci yarıdan itibaren Borsa’da art arda gerçekleşen halka arzlara hücum eden küçük tasarruf sahiplerinin etkisiyle rekor bir artış gösteren toplam yatırımcı sayısı Ekim 2023’te 8 milyon 555 bin 838’e çıkmıştı.
İzleyen dönemde halka arzlara ilgi azalmış, yatırımcı sayısı yeniden azalışa geçerek aralık sonunda 7 milyon 643 bin 862’ye ve bu yıl ocak ayında 7 milyon 267 bin 418’e kadar gerilemişti. Şubatta yeniden artmaya başlayan yatırımcı sayısı mayıs sonunda 8 milyon 328 bin 236’a kadar yükseldi. BIST hisse senedi yatırımcılarının sayısı haziran ayından bu yana ise azalmaya devam etti. Toplam hisse senedi yatırımcı sayısı haziranda 690 bin 774 kişi azalarak 7 milyon 637 bin 462’ye, temmuzda da 179 bin 335 kişi azalarak 7 milyon 458 bin 127’ye, ağustosta 37 bin 29 kişi azalarak 7 milyon 421 bin 98’e indi. Toplam hisse senedi yatırımcıları, eylülde indiği sayıya göre 2023 sonundaki düzeyinin 488 bin 107, bir yıl önceki düzeyinin ise 619 bin 166 altında gerçekleşti.
Portföy 5,5 trilyona geriledi
BIST pay senedi piyasasının toplam portföy büyüklüğü de eylül ayında yüzde 2,2 oranında 123,4 milyar lira küçülerek ile 5 trilyon 543,9 milyar liraya geriledi. Bu gerileme yabancı yatırımcıların portföyünden kaynaklandı. Önceki aya göre yerli yatırımcıların portföyü yüzde 0,1 oranında net 4,3 milyar liralık bir artışla 3 trilyon 431 milyar liraya çıkarken, yabancı yatırımcı portföyü de yüzde 5,7 oranında 127,8 milyar lira küçülerek 2 trilyon 112,8 milyar liraya indi.
Geçen yıl eylül sonunda 4 trilyon 704,9 milyar lira olan, yılın sonunda 4 trilyon 156,7 milyar liraya yükselen BIST pay senedi toplam portföyü, haziran sonunda 5 trilyon 972,3 milyar lira ile şu ana kadarki en yüksek düzeyine ulaşmış, temmuzda 5 trilyon 942,3 milyar, ağustosta da 5 trilyon 667,3 milyar liraya gerilemişti.
Yatırımcı kaçışı yaşanan haziran-eylül döneminde pay senedi piyasasında yerli yatırımcıların portföyü yüzde 3,7 oranında 133,6 milyar, yabancı portföyü 7,5 oranında 172 milyar ve böylece toplam portföy büyüklüğü son dört ayda yüzde 5,2 oranında 305,5 milyar lira küçüldü.
Son dört aydaki küçülmeye rağmen BIST hisse senedi portföyü eylül sonu itibarıyla 2023 sonundaki düzeyinin yüzde 33,4 oranında 1 trilyon387,2 milyar TL ve geçen yılın eylül sonundaki düzeyinin de yüzde 17,8 oranında 839 milyar lira üzerinde gerçekleşti.
Azalma küçük yatırımcılardan
BIST hisse senedi piyasasında kesintisiz yatırımcı kaybı yaşanan son dört ayda en büyük azalış 10 bin TL’ye kadar portföye sahip “mikro” yatırımcılardan kaynaklandı. Toplamda en büyük kesimi oluşturan bu gruptakilerin sayısı dört ayda yüzde 18 dolayında yaklaşık 785 bin kişi azalarak 3 milyon 653 bine indi. Buna göre söz konusu yatırımcıların sayısı anılan dönemde yaklaşık beşte bir azaldı.
10 bin-100 bin TL arasında portföyü bulunan küçük yatırımcıların sayısı da bu dönemde yüzde 12 oranında 290 bine yakın azalarak 2 milyon 96 bin dolayına geriledi. 100 bin -1 milyon TL arasında portföy yöneten orta ölçekli yatırımcıların sayısı yüzde 6,6 azalarak 1 milyon 178 bin kişiye, 1-10 milyon TL arasında portföyü bulunan büyük yatırımcıların sayısı yüzde 6,7 azalarak 208 bin dolayına, 10 milyon TL’nin üzerinde portföy yönetin mega yatırımcıların sayısı ise 5,4 azalışla 18 in 918 kişiye düştü.
Portföyde küçülme “mega” yatırımcıdan
BIST’teki toplam hisse senedi portföyünde son dört ayda yaşanan 305,5 milyar liralık küçülmenin 231 milyar lira ile dörtte üçü, bu dönemde sayıları 1.088 kişi azalan mega yatırımcıların yönettiği portföyden kaynaklandı.
1-10 milyon TL arası portföye sahip kesim toplam portföyünde 39 milyar, 100 bin -1 milyon TL arasındakilerde 24 milyar, 10 bin-100 bin TL arası kesimin toplam portföy büyüklüğünde 9 milyar liralık küçülme yaşandı. Sayıca en büyük grubu oluşturan ve dört aydaki azalmanın en büyük bölümünün kaynaklandığı 10 bin TL altı portföye sahip mikro yatırımcıların toplam portföyündeki küçülme ise 2,9 milyar lira civarında.
Binde 3, yüzde 82,4’ü yönetiyor
Eylül sonu itibarıyla hisse senedi piyasasında 3,7 milyon dolayındaki sayıları ile toplam yatırımcıların yüzde 51’ini oluşturan mikro yatırımcılar, Borsa’da toplam hisse senedi portföyünde ise 8,6 milyar TL ile sadece yüzde 0,2 paya sahip bulunuyor.
Kişisel portföy büyüklüğüne göre 10 bin-100 bin TL diliminde yer alan 2,1 milyon kişi, toplam 78,3 milyar lira ile toplam portföyde yüzde 1,4; 100 bin-1 milyon dilindeki 1,2 milyon kişi 372,3 milyar lira ile yüzde 6,7; 1-10 milyon dilimindeki 212 bin 521 kişi 517,9 milyar lira ile yüzde 9,3 paya sahip durumunda. Aynı tarih itibarıyla 18 bin 918 kişi ile toplam yatırımcı sayısının sadece yüzde 0,3’ünü oluşturan mega yatırımcılar ise 4 trilyon 566,7 milyar liralık portföyleri ile hisse senedi piyasasının yüzde 82,4’ünü yönetiyor.
Yatırımcı neden çıkıyor?
Sıkı para politikası kapsamında yükselen faizler sonucu, küçük yatırımcının mevduat gibi sabit getirili risksiz yatırımlara yönelmesi hisse senedi piyasasında yatırımcı kaybında önemli bir etken. Geçen yıl yapılan seri halka arzlara adeta hücum yaşanmış, küçük yatırımcıların Borsa’ya giderek artan ilgisi daha sonra, yükselen faiz nedeniyle pozisyon değiştirmeleri ile zayıflamıştı. Borsa’ya yabancı yatırımcı gelişi de beklenen düzeyde gerçekleşmezken, İsrail-İran, İsrail-Lübnan arasında yaşanan sıcak çarpışmalar nedeniyle son dönemde Orta Doğu bölgesinde artan jeopolitik risklerin de etkisiyle gerileyen Borsa İstanbul BİST100 endeksi toparlanamıyor, bu da yerli yatırımcıyı hala diğer finansal yatırım araçlarında tutuyor.
Bu arada Türkiye’de faiz indirimlerinin başlaması ile Borsa’ya yönelişin artacağı beklenirken, indirim sürecinin ertelenme ihtimali arttı. Merkez Bankası’nın geçen yıl haziran ayı ile bu yılın mart ayı arasındaki dönemde yüzde 8,5’ten yüzde 50’ye çıkardığı politika faizinde indirimlere ekim, kasım gibi başlayacağı yönünde beklenti oluşmuştu. Eylül ayı enflasyonunun beklenene göre yüksek gelmesi ile dezenflasyon süreci konusunda güven azalırken, bu yıl bitmeden faiz indirimi beklentileri zayıfladı. Faiz indirimlerinin 2025’e kalacağı güçlü olasılık olarak görülüyor.