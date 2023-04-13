Bitcoin’deki yükseliş alt coinlere yansır mı?

Bitcoin yılbaşından bu yana yüzde 80’in üzerinde değer kazanarak 30 bin doların üzerine çıktı. Ancak Bitcoin’deki bu hareket alt coinlere yansımış değil. Bazı uzmanlara göre, Bitcoin’in alt coinleri ‘ezmesi’ büyük boğa rallisi için daha sağlıklı. Kripto para yatırımcılarının uzun zamandır beklediği hareketler görülmeye başlandı. Özellikle piyasanın amiral gemisi Bitcoin’de son dönemde ciddi yükselişler yaşanıyor.

Bitcoin, yılbaşından bu yana yüzde 80, 10 Mart’tan bu yana ise yüzde 50 değer kazandı. ABD’de patlak veren ve İsviçreli Credit Suisse’e uzanan bankacılık depremi, geleneksel bankacılığa tepki olarak doğan Bitcoin’e ilgiyi yeniden canlandırdı. Öte yandan ABD’li düzenleyicilerin Bitcoin’i menkul kıymet dışında tanımladıklarına yönelik açıklamaları da bu süreçte Bitcoin’e olan talebi destekledi.

Alt coinler sırasını bekliyor

Bitcoin’de bu hareketler yaşanırken alt coinler henüz bu yükselişe ayak uydurabilmiş değil. Halen çok sayıda alt coin, tarihi zirvelerinin çok çok uzağında işlem görüyor.

Bazı uzmanlar Bitcoin’in ‘tek tabanca’ yükselişini mega boğa rallisi için daha sağlıklı olduğu görüşünde. Yani Bitcoin’de ne kadar çok kar elde edilirse, buradan çıkıp alt coinlere yönelecek miktar da o kadar yüksek olacak ve daha sert bir yukarı hareket yaşanacak.

Bitcoin’in piyasa değeri açısından ağırlığını gösteren dominance rakamları şu anda yüzde 49 sınırında. Bu rakam 2021 yılında yaşanan rallide yüzde 73’lere ulaşmıştı. Kripto Para Uzmanı Mehmet Çoban’a göre, dominance yüzde 48 üzerinde kalmak şartıyla önce yüzde 50 sonrasında ise yüzde 57 seviyesine kadar bir yükseliş görülebilir.

Bitcoin’de bu seviyelere dikkat!

Bitcoin’de teknik görünüme gelirsek… Bitcoin’de günlük 10 Mart 2023 tarihinde 19 bin 500 dolarlı seviyelerden başlayan yükseliş trendi üzerindeki seyir sürüyor.

Bu trend üzerindeki harekette 28 bin 200 – 29 bin 200 dolar bandı aşıldı. Bu teknik açıdan son derece olumlu. Mehmet Çoban’a göre şu an için 30 bin 700 dolar seviyesi ara direnç noktası konumunda. Ancak asıl direnç bölgesi 31 bin 500 – 32 bin 500 dolar bandında bulunuyor.

Şu anki görünüm paritede bu bandın test edilme olasılığının yüksek olduğunu gösteriyor. Bu bölgenin test edilmesiyle paritede bir miktar dinlenme eğilimleri görülebilir. Ancak yukarıda bahsettiğimi trendin üzerinde kalınması durumunda yukarı eğilimin devam etmesi beklenebilir. Bu senaryoda hedef noktaları 36 bin 500 - 41 bin 500 dolar seviyeleri olacak.

Ethereum’da kritik gün!

Piyasa değeri açısından Bitcoin’in ardından ikinci sırada bulunan Ethereum için bugün kritik. Ethereum’da yapılacak yazılım güncelleme ile yatırımcılar blok zincirinde kilitledikleri 33.7 milyar dolarlık Ethereum’u getirisiyle geri çekebilecek. Söz konusu güncellemenin ardından, 2020’den beri getiri karşılığında stake edilen Ethereum artık blok zincirinde kilitli kalmayacak. Ethereum’un yaklaşık yüzde 15’i kripto para zincirinin operasyonlarını desteklemek için söz konusu cüzdanlarda kilitlenmiş durumdaydı. Dolayısıyla stake ödüllerinin satışa dönüp dönmeyeceği piyasa açısından oldukça önemli.

ETH’de yükselişin devamı için 2.030 dolar aşılmalı

Ethereum’da (ETH) uzun süredir aşılamayan 1700 – 1800 dolar bandının üzerinde fiyatlar gerçekleşiyor. Bu teknik açıdan son derece olumlu. Bundan sonraki süreçte paritenin bu aralık üzerinde hacimli kapanışlar yapıp yapmayacağı takip edilecek. Hacimli kapanışlar bu bölgenin destek bandı olmasını sağlayacak. Bu olumlu senaryo…

Bu senaryonun hayata geçmesi paritenin ilk aşamada 2 bin 30 direncinin test edilmesini sağlayabilir. Bu noktanın üzerinde ise 2 bin 400 dolar direncine kadar çok önemli bir direnç noktası bulunmuyor. Olası geri çekilmelerde ise 1700 dolar seviyesi ilk önemli destek noktası konumunda. Bu desteğin altında ise 1540 dolar seviyesi oldukça kritik. Paritede yakalanan olumlu havanın devamı için bu seviyenin üzerinde kalınması gerekiyor.