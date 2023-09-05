Filenin Sultanları, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında Türkiye’ye Milletler Ligi Kupası’ndan sonra Avrupa şampiyonluğunu da armağan etti. Şimdi hedef 2024 Paris Olimpiyatları... Milli libero Gizem Örge’ye göre imkansız değil, çünkü kızlar “zirvede kalmak için her şeyi yapacak.”

Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan’ı 3-2 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonu oldu. Dünyanın alkışladığı “Filenin Sultanları” duygularını DÜNYA’ya anlattı.

EDA ERDEM DÜNDAR:

Çok güzel bir maç oldu. Seyir zevki çok yüksek, tempolu bir maç oldu. Finale yakışır bir maçtı. Zaten çok zorlu olacağını biliyorduk ama biz bu sene Cumhuriyetinizin 100’üncü yılında öncelikle Milletler Ligi Şampiyonluğu sonrasında da Avrupa Şampiyonluğunu ülkemize getirerek tarih yazmaya devam ediyoruz. Filenin Sultanları’nın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Tarih yazan bir ekibin parçası olmaktan gurur duyuyorum. Oyunculara, takım arkadaşlarıma, teknik ekibe, federasyona, ekran başında ve burada bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum.

HANDE BALADIN:

Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Çok fazla diyecek bir şey yok. Yıllardır uğraştığımız ve çalıştığımız kupayı kaldırmak hepimizi çok mutlu etti. Bu kupa için çok çalıştık ve çalışmamızın karşılığını kupa ile taçlandırdık.

GİZEM ÖRGE:

Çok mutluyuz ve çok gururluyuz gerçekten. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında ‘Altın Kızlar’ tarih yazmaya devam ediyor. Artık biz zirveyi çok sevdik. Zirvede kalmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.

İLKİN AYDIN:

Avrupa şampiyonu olduk. Çok mutlu ve gururluyuz. Gerçekten hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Emeği geçen çok fazla insan var. Televizyon karşısında ve burada desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyoruz, armağan olsun. Bundan sonra Olimpiyatlar... Orada da galibiyetlere devam edeceğimizi düşünüyorum.

ELİF ŞAHİN:

Milli takım olarak sezon başından beri çok çalışıyoruz. Bu şampiyonluğu fazlasıyla hak ettik. 3-2 gibi zor bir skorla oynadığımız için de mutluyum. Takımımla gurur duyuyorum. İkinci kere şampiyonuz bu yaz, çok mutluyum.

"Tarih yazdık, camiam adına gururluyum"

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: "Tarih yazdık. Bu mutluluğu bu ülkeye yaşattığımız için takımım adına, camiam adına gurur duyuyorum. Bundan daha güzel bir olay olmaz. Tarihimizde ilk kez hem dünya şampiyonu olduk hem Avrupa şampiyonu olduk. İnşallah 2024 Olimpiyatları’nda Olimpiyat şampiyonu da neden olmayalım? Dünyada herkesi yendiysek, Avrupa’da herkesi yendiysek, Olimpiyat madalyasını niye almayalım? Kısa bir süre sonra, Olimpiyat elemeleri var, oraya hazırlanacağız. Orada da bu takım gidecek ve madalya alacak."

'Altın kızlar'ın yeni hedefi: Olimpiyatlar

Önce Dünya, şimdi de Avrupa şampiyonluğu... A Milli Kadın Voleybol takımımız, gözünü 2024 Paris Olimpiyatları’na dikti. Kupa seramonisi sonrası DÜNYA’ya “Olimpiyat madalyasını neden almayalım?” diyen Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, dün Türkiye’ye dönüşte de Paris’i işaret etti: “Voleybol bu ülkeye tarihinde ilkleri yaşatıyor. Almadığmız tek bir kupa kaldı, o da olimpiyat şampiyonluğu. İnşallah bu takım olimpiyatta da derece alacak. Bu ülkenin gururu olduysak ne mutlu. Bu ülkeye inanılmaz bir tablo yaşattık. Bütün paydaşlara teşekkürler. Kulüplerimizin, antrenörlerimizin camiamızın büyük payları var.”

Olimpiyat elemeleri için Japonya’ya gidecekler

Paris Olimpiyat Elemeleri’ne Çin, Japonya ve Polonya v sahipliği yapacak. Karşılaşmalar, 16-24 Eylül'de oynanacak. Olimpiyat elemelerinde, A Milli Kadın Voleybol Takımı, B Grubu’nda yer aldı. Grup aşamasındaki rakipler, ev sahibi Japonya’nın yanısıra Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru.

Avrupa şampiyonluğu ödülü 500 bin €

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonluğu Kupası’nın yanısıra 500 bin euroluk para ödülünün de sahibi oldu. Türkiye’nin 3-2 yendiği Sırbistan 250 bin euro aldı. Türkiye’nin yarı finalde elediği İtalya’yı 3-0 yenen Hollanda da 150 bin euroluk üçüncülük ödülünü aldı.

41 kere maşallah 'Commandante'

Yarı final maçında olduğu gibi final maçına damgasını vuran isim Küba asıllı milli voleybolcumuz Melissa Teressa Vargas oldu. 41 sayı ile takımın en skorer ismi olan Vargas, maçın da en değerli oyuncusu seçildi. Yarı final maçında “Vargas Havayolları” diye sporcuya lakap takan TRT spikeri, final maçında da şampiyonluğu getiren smaç sonrası 41’inci sayısını kastederek, “41 kere maşallah” diye bağırması sosyal medyada olay oldu. Salonu hınca hınç dolduran Türk seyircilerden bazıları da Vargas için Kübalı devrimci Che Guevara’ya atıfta bulunarak, “Comandante Melissa Vargas” pankartları açtı.