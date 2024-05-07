Boğalar sahalara dönüyor mu?

Geçen haftaki yazımızda öne çıkarttığımız başlıklar, piyasaların şekillenmesinde önemli roller üstlendiler ve piyasaların toparlamasını sağlayacak şekilde yön verdiler. Bu noktada kısaca neler oldu bir göz atarsak.

ABD bilançolar ve hisse geri alım programlarının etkisi!

Global tarafta sürekli ötelenen faiz indirim beklentileriyle sıkıntılı günler geçiren piyasalar, kritik eşik olarak değerlendirdiğimiz seviyelerden, önce güçlü teknoloji firma bilançoları (s&p500 firmalarından 397’si bilanço açıkladı ve bunların %76,8’I beklenti üzerinde geldi), ayrıca önce Alphabet’ten 90 milyar USD peşinden Apple’dan 110 milyar USD’lik açıklanan hisse geri alım programları ile piyasalar, orta vadeli desteklerinden tepki vermeye başladı.

Fed toplantısı ve yansımalar!

Çarşamba Fed toplantısı gerçekleşti. Faizler tarafında bir değişiklik yapılmadı. Sonrasında Powell’ın basın toplantısında bir faiz artışı ihtimali var mı sorusu sorulduğunu gözlemledik ki bu, piyasada beklentilerin nasıl savrulduğunun göstergesi oldu.

Powell bu noktada veri odaklı kalacak bir fed olsa da hala faiz indirimi tarafında kalmayı düşünen bir Fed’den bahsetti. Bu da piyasaların tedirginliğini hafifletirken, güvercin Powell olarak değerlendirmesine yol açtı. Sonuçta veri odaklı Fed’den bahsedildiği için son 4 aydır hep beklenti üstünde gelen Tarım Dışı İstihdam verisi, piyasaların ana gündemine oturdu.

Tarım Dışı İstihdam ve piyasa algısı!

Cuma günü açıklanan TDI verisi bu sefer 243 binlik artış beklentisinin altında 175 bin arttı. Piyasalar böylece rahat bir soluk alırken, tehlikeli sulardan uzaklaşmaya başladı. 27 aydır %4’ün altında seyrederek güçlü kalan işsizlik oranı da %3,8’den %3,9’a yükseldi.

Piyasa adına bir diğer önemli gösterge olan yıllık bazda saatlik ücretlerde de düşüş devam etti. Mart ayında yıllık bazda %4,1 artan saatlik ücretler nisan ayında %4 artması beklense de %3,9 açıklandı. Böylece üç kritik istihdam verisi de pozitif sinyal üretti. Özellikle ABD 10 yıllık tahvil için kritik seviye olarak hep vurguladığım %4,7 seviyesinden bu veriler sonrasında gelen alımlarla faiz %4,5 sınırına kadar geri çekilmesi piyasaları rahatlatan esas hikaye oldu. Bakalım makro veri destekli bu Teknik düzeltmede geri çekilme kalıcı olabilecek mi?

Hatta 10 yıllık tahvil faizi %4,35’lere kadar düşüşünü sürdürtebilecek mi? Bu gelişmelerden sonra Uzun zamandır moralleri bozuk olan piyasalar biraz umutlanmaya başladı. Aralık ayına kadar ötelenen Fedwatch faiz indirim beklentileri tekrar bir adım geri atarak eylülde %66,8 ihtimalle bir indirime işaret etmeye başladı. Son dönemde Asya piyasaları ön plana çıkmaktaydı bakalım ABD hisse senetleri piyasası tahtını geri alabilecek mi?

S&P Global Türkiye not kararı piyasaları yukarı taşımaya yetecek mi?

Bilindiği üzere piyasalarda bir klişe vardır “beklenti satın alınır gerçekler satılır” Peki bu seferde de böyle mi olacak, olursa da kalıcı bir düşüş mü olur yoksa sonrasında yeni zirveler mi gelir?

İsterseniz son not değerlendirmesi sonrası ne olmuştu inceleyelim, bugünü ön görmeye çalışalım. Fitch’in 8 Mart 2024 not değerlendirmesi sonrasında piyasa yukarı açılışla 9.337 puanı gördükten sonra 8.600’lere kadar gerilemişti. Ancak geldiğimiz noktaya bakarsak o satış sonrası görülen seviyenin neredeyse yüzde 20 yukarısındayız. Son dört düzeltme hareketimizin 5.500/7.500/8.500/9.500 gibi ara bölgelerde geldiğini gözlemliyoruz. Geldiğimiz seviyenin de benzer bir aralık olduğunu hatırlatmak isterim.

Yani 10.500/10.750 aralığından bir düzeltme hareketi gelirse çok şaşırmamak lazım. Ama gene de olası realizasyonların sınırlı kalması, sonrasında piyasa da beklentiler bozulmadığı sürece yukarı hareketin devamlılığını yılın geri kalanına yayılarak devam etmesi beklenmeli. Daha önümüzde satın alınacak TCMB Enflasyon raporu sunumu, Capital Intelligence not değerlendirme, haziran ayında Türkiye Gri listeden çıkış için gözden geçirme gibi çok hikayemiz var.