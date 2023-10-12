Bolat: İş insanlarına Schengen serbestliğinde pozitif temas

Brüksel’de ikili temaslarda bulunan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, DÜNYA’ya konuştu: “İş insanlarımızın ürettiği ürünler Avrupa’ya gelirken, o ürünleri üreten iş insanlarımız vize engeline takılıyor. Görüştüğümüz muhataplarımızdan iş insanlarımız ile öğrencilere vize serbestliği istedik.”

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, ikili temaslarda bulunmak üzere Avrupa Birliği’nin başkenti Brüksel’e geldi.

AB üyesi olmayan, ancak Gümrük Birliği Anlaşması imzalayan tek ülkenin Türkiye olduğunu hatırlatan Bolat, “Gümrük Birliği’nin güncellenmesi gerekir.

Görüştüğümüz muhataplarımızdan iş insanlarımıza vize serbestliği istedik” dedi. Brüksel’de AB Komisyonu Başkan Yardımcı Valdis Dombrovskis, AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ve AB Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni ile ikili görüşmeler yapan Bolat, toplantı sonrası DÜNYA’ya konuştu.

Bolat, “AB üyesi olmayan, ancak Gümrük Birliği anlaşması imzalayan tek ülke biziz. 28 yıl önce imzalanan anlaşmanın güncellenmesi gerekir. İş insanlarımızın ürettiği ürünler Avrupa’ya gelirken, o ürünleri üreten iş insanlarımız vize engeline takılıyor. Ürünler fuarlara katılırken, iş insanlarımız o fuarlara katılamayabiliyor. Görüştüğümüz muhataplarımıza bu durumu anlatarak, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi sürecinde iş insanlarımıza vize serbestliği istedik” dedi.

Ticaret Bakanı Bolat, sadece iş insanları için değil, aynı zamanda öğrenciler ve bazı meslek grupları için de vize serbestliği istediklerini belirtti. Gümrük Birliği’nin küresel ekonominin gerçeklerine ve ortaklık ruhuna uygun bir şekilde güncellemesi gerektiğine dikkat çeken Bolat, “Mevcut açmazın ötesine geçmeliyiz.

Gümrük Birliği'ni güncelleme sürecinin başlatılmasındaki gecikmenin hem AB hem de Türk iş dünyası için fırsatların kaçırılmasına yol açtığına inanıyoruz” dedi. Gümrük Birliği güncellemesi konusunda ortaya çıkan sorunları aşma isteğini gözlemlediklerini belirten Bolat, “Gümrük Birliği içinde olduğumuz Avrupa Birliği ülkeleri ve AB yetkilileriyle karşılıklı olarak olumlu bir diyalog ve pozitif atmosfer süreci başladı.

Gördüğümüz tabloda bizim Türkiye ile AB arasındaki ekonomik ilişkileri ilerletme, derinleştirme, Gümrük Birliği'nde ortaya çıkan bazı sıkıntıları kaldırma ve Türkiye-AB diyaloğunu ve daha derin ilişkileri başlatma konusundaki samimi isteğimiz, AB yetkilileri nezdinde de karşılık buldu” diye konuştu.

“AB yetkilileri not aldılar”

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Brüksel’deki temaslarında, Türkiye ile AB ülkeleri arasında iş dünyasının karşılaştığı vize, taşımacılık kotaları ve gümrük işlemleri ile ilgili sıkıntılar konusunda görüşmelerde bulundu.

Görüşlerini ve çözüm isteklerini AB yetkililerine bildirdiklerini ve AB yetkililerinin bu konuları ve sorunları not ettiklerini ifade eden BakanBolat, “Bu konularda, Türkiye'nin haklı isteklerinin çözülmesi gerektiği konusunda son derece pozitif bir izlenim edindik” dedi.

Bolat şöyle devam etti: “Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri kapsamında, Gümrük Birliği içindeki sistemik ve ticari sorunlara çözüm bulunması, Türkiye-AB bütünleşmesinin daha ileriye taşınması ve Türkiye'nin yeşil ve sürdürülebilir bir ekonomiye geçişi için AB'nin mali yardımlarının artırılması konusundaki taleplerimizi içeren verimli bir görüşme gerçekleştirdik." "Hem Türkiye hem AB'nin Gümrük Birliği'nin işleyişinde karşılaştığı bazı sorunlarda ilerleme sağlamak ve yeşil ve dijital gündeme ilişkin iş birliğimizi derinleştirmek üzere ortak bir gündemin temellerini attık."

"Gümrük Birliği ile sağladığımız ekonomik entegrasyon sayesinde AB ile ikili ticaret hacmimiz, geçen yıl 196 milyar dolar ile tüm zamanların rekor seviyesine ulaştı. Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı AB ile ticari ve ekonomik iş birliğini karşılıklı adımlarla daha çok geliştirmek için ortak çalışmalarımız devam edecek."

"Bir yol haritası hazırlanıyor"

Bakan Ömer Bolat, Gümrük Birliği kapsamındaki ortaklığın, dijital ve yeşil dönüşümler tarafından yönlendirilen küresel ekonomik dönüşümün hızının gerisinde kaldığına dikkat çekti: “Hem Türkiye hem de AB bu alanlarda daha geniş kapsamlı serbest ticaret anlaşmaları (STA) imzalamakta."

Bolat, Gümrük Birliği'ndeki sistemik sorunları karşılıklı çıkar ruhu içinde ele almak, mevcut ticaret rejimini günün dijital çağında önem kazanan hizmetler ve e-ticaret gibi önemli alanları kapsayacak şekilde genişletmek, yeşil ve dijital dönüşüm stratejik hedeflerinin yanısıra ekonomik güvenlik ve stratejik özerkliğe de katkıda bulunacak daha güçlü bir birliktelik inşa etmek gerektiğini ifade etti.

AB yetkilileri ile yapıcı görüşmeler yaptıklarını vurgulayan Bolat, “AB Komisyon Başkan Yardımcısı ile vardığımız mutabakat doğrultusunda Ticaret Çalışma Grubu, Gümrük Birliği'nin işleyişi içinde ticaret sorunlarının uygun bir şekilde ele alınmasına yönelik bir yol haritası hazırlamak üzere teknik bir çalışma yürütmekte" diye konuştu.