 Borçlanarak “tasarruf” olur mu? (1)

Borçlanarak büyüyoruz…

Borçlanarak rezerv biriktirebiliyo­ruz!…

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Borçlanarak “9 gün tatil” yapabilliyoruz…

Borçlanarak “kurban” kesebiliyoruz…

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Borçlanarak “tasarruf” dahi yapabiliyo­ruz!

Borçlanarak “tasarruf” olur mu?

Onun da olabileceğini sanıyoruz!

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Üreteni tüketene, özeli kamuya, çalışa­nı çalışmayana, işçiyi memura, meslekliyi mesleksize özendirerek “hata” çoğaltıyo­ruz…

Üst üste yapılan hatalar ile de ödenecek bedeli/borçları büyütüyoruz…

Risk biriktiriyoruz…

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Bu alışkanlıklar/uygulamalarla…

Örneğin:

Son çeyrekte, yerleşik hane halklarının nihai tüketim harcamaları, geçen yılın ay­nı çeyreğine göre yüzde 7.3 oranında yük­seldi...

Ve bu, büyümeyi 4.1 puan etkiledi…

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Sonuçta:

Tüketim, büyümenin motoru olmaya de­vam etti…

Ve talebini düşürmesi için çaba gösteri­len çoğunluk, “Büyümüşüz”, “rezerv bi­riktirmişiz” diye sevinip, tüketimini ar­tırmaya/borçlanmaya yöneldi…

Şaka gibi!

VELHASIL

Sorunu talebe bağlıyoruz…

İsrafı, verimsizliği, arz artışı gerek­liliğini ikinci plana atıyoruz…

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Faizi yükselterek talebi kısacağımı­za; talebi kısarak sorunları düzeltece­ğimize inanıyoruz…

Oysa…

Üretenin de kredisini, can suyunu kesmiş oluyoruz…

“Üretimi artırarak borçları düşür­mek” sürdürülebilir ve tek yolken;

Ve üretim/verimlilik için her şeyi/ yolu denememiz gerekirken…

(Yarın, rezerv ve kredi kartı verileri ile yazıyı tamamlayacağım)