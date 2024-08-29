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Borsa bu yılki tüm not kararları öncesi yükseldi

Ufuk KORCAN
Ufuk KORCAN PARANIN ROTASI [email protected]

Borsa İstanbul’da hisse senedi yatırım­cıları zor günlerden geçiyor. 18 Tem­muz’da 11 bin 252 puan ile tarihi zirve­sini gören BIST 100 Endeksi, son 1.5 ay­da yüzde 15 geri çekildi. Hisse bazında bakıldığında ise kayıplar çok daha yük­sek. Endeksin tarihi zirvesine giden sü­reçte çok sayıda hisse bu harekete ayak uyduramamıştı.

Fakat endekste son ya­şanan düşüş genele yayıldı ve yükseli­şe ayak uyduramayan hisselerin fiyatla­rı daha da aşağılara geldi. Mevduat gibi sabit getirili enstrümanlarda aylık yüz­de 4-5 seviyesindeki risksiz kazanç göz önüne alındığında hisse yatırımcısının kaybı aslında çok daha yüksek. Son yaşa­nan düşüşün nedenlerine bakılırsa yeni para girişinin olmaması en üst sırada yer alıyor. Yeni ekonomi yönetimi ile 2023 yılında tekrar borsaya geri dönmeye ça­lışan yabancı yatırımcılar, 2024 yılında net satıcı konumuna geçti ve geçen sene getirdikleri parayı çektiler.

Borsa bir türlü toparlanamıyor

Son 1.5 aylık dönemde Japonya mer­kezli yaşanan kısa vadeli sarsıntıdan tüm dünya borsaları hasarsız çıkmış durum­da. Yani küresel borsalar ‘Kara Pazarte­si’nin kayıplarını telafi edip sarsıntı ön­cesi seviyelerinin üzerine çıktı. Ancak aynı durum Borsa İstanbul için geçer­li değil. Küresel borsalarda yaşanan çal­kantıyla 9 bin 733 puana kadar inen BIST 100 Endeksi, önceki gün 9 bin 523 puanı gördü. Enflasyonla mücadele kapsamın­da ekonomide yaşanan yavaşlama, mev­duat faizlerinin cazip seviyelerde olması ve enflasyon muhasebesi sonrasında şir­ket bilançolarının beklentilerini karşıla­maması borsanın bir türlü yönünü yukarı çevirmesini engelliyor.

Not öncesi borsanın seyri

Borsada mevcut durum böyle olunca yatırımcıların kısa vadede tutunacak tek dalı, Fitch’in 6 Eylül’de Türkiye ile ilgi­li vereceği not kararı. Piyasalarda genel beklenti Fitch’in kredi notunu bir basa­mak artıracağı yönünde. Bu beklenti önü­müzdeki günlerde satın alınmak istenebi­lir.

Ama Fitch’in beklentilerin aksine not artışına gitmemesi, zaten zor günler ge­çiren borsa yatırımcısının yaşamak iste­meyeceği bir senaryo gibi duruyor. Kredi derecelendirme kuruluşlarının bu yılki not kararları öncesi ve sonrası borsanın seyrine bakarsak, karar öncesi hafta bor­sanın yukarı yönlü bir seyir izlediği görü­lüyor. Yılın ilk not kararı 12 Ocak’ta Mo­ody’s’den gelmişti. Moody’s, Türkiye’nin notunu değiştirmezken görünümü ‘dura­ğan’dan ‘pozitif’e yükseltmişti.

Bu karar öncesindeki hafta BIST 100 Endeksi yüzde 4.69 yükselmişti. Yılın ikinci not kararı 8 Mart tarihinde Fitch’den geldi. Türkiye’nin notunu 1 kademe artıran Fit­ch’in bu kararı öncesindeki hafta endeks yüzde 0.64 artarken 3 Mayıs’taki S&P ka­rarı öncesinde endeks yüzde 3.64 yük­seldi. Son olarak Moody’s 19 Temmuz’da Türkiye’nin notunu iki kademe birden ar­tırmıştı. Bu karar öncesindeki hafta borsa 0.83 değer kazanmıştı.

Karar sonrası kâr satışları geliyor

Kısa bu seneki tüm not kararları önce­sinde borsada alımların ağırlıkta olduğu dikkat çekiyor. Fitch’in 6 Eylül’deki ka­rarı sonrasında 1 Kasım’da S&P, Türkiye ile ilgili kararını açıklayacak ve kredi de­recelendirme kuruluşları bu yıl için göz­den geçirmelerini tamamlayacak. Not ka­rarlarını takip eden haftada borsanın per­formansına bakıldığında kâr satışlarının geldiği görülüyor. Fitch’in 8 Mart’taki not kararı sonrasındaki hafta endeks yüzde 3.57 geriledi. 19 Temmuz’daki Moody’s kararını takip eden haftada yine endeks geriledi ve yüzde 2.38 düştü. S&P’nin 3 Mayıs’taki not artışı kararı sonrasındaki hafta da endeks satışlarla karşılaştı.

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