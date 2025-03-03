Piyasalarda enflasyon ve Merkez Bankası haftası
Pazartesi günü açıklanacak şubat ayı enflasyon rakamları haftanın geri kalanı için de yönü belirleyecek. Kamu sağlık hizmetlerinde katılım payının düşürülmesiyle beklentiler yüzde 3’ün altına indi. Enflasyon rakamlarının beklentilerin oldukça altında gelmesi piyasalarda moralleri düzeltebilir. Bu haftaki PPK toplantısında ise 250 baz puanlık indirim bekleniyor.
Piyasalar kritik bir haftaya giriş yapıyor. Haftanın iki önemli gündem maddesi var. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) pazartesi günü şubat ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Ocak ayında yüzde 5.03 ile beklentilerin üzerinde gelen enflasyon rakamları, piyasa oyuncularının kafasını karıştırmıştı. Hatta faiz indirimlerine başlayan Merkez Bankası’nın frene basabileceğine yönelik görüşler duyulmaya başlanmıştı.
Şubat ayına yönelik enflasyon beklentileri de yüzde 4’ler civarındayken kamu sağlık hizmetlerinde hasta katılım payının düşürülmesi tahminleri aşağıya çekti. Kararın ardından ekonomistler, şubat ayı enflasyon tahminlerini yüzde 3 ve altına indirmeye başladı. Hasta katılım payı tutarı ocak ayında devlet ve üniversite hastanelerinde artırılmış, bu karar yıllık enflasyonda 0.5 puanın üzerinde yukarı etki yaratmıştı. Ekonomistler etkinin şubat ve martta da devam ederek toplam etkinin yıllık 1.5 puana yükseleceğini hesaplamışlardı.
Enflasyon beklentisi % 3’ün altında
AA Finans'ın 20 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre göre, şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2.97 oldu. Ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2.30 ile yüzde 3.40 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,97), bir önceki ay yüzde 42,12 olan yıllık enflasyonun yüzde 40'a ineceği öngörülüyor.
Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi şubat ayı itibarıyla yüzde 28.67 oldu. Şubat ayı enflasyon rakamları, haftanın bir diğer önemli gündem maddesi olan Merkez Bankası’nın Perşembe günü faiz kararı alacağı Para Politikası Kurulu toplantısı için de önemli. Enflasyonun tahminlere paralel gelmesi halinde faiz indirimi beklentileri güçlenecek. Genel beklenti Merkez Bankası’nın politika faizini 250 baz puan indirilerek yüzde 42.5 seviyesine düşüreceği yönünde. Ocak ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 47.50'den 45'e çekilmişti.
Haftanın seyri pazartesi belli olur
Enflasyon ve faiz kararının dışında, içerideki siyasi gelişmeler ve yurtdışında ise özellikle ABD Başkanı Trump merkezli haber akışı önemli. Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Beyaz Saray’da yaşadığı tartışma tüm dünyada gündemin ilk sırasına yerleşmişti. Trump’ın jeopolitik konulardaki adımlarının yanında gümrük tarifeleriyle ilgili açıklamaları piyasalarda dalgalanmalar yaratıyor.
Bu hafta Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararı küresel piyasaların diğer bir gündem maddesi. Yurtiçi piyasalar açısından haftanın ilk işlem günü önümüzdeki günler için yönü belirleyecek öneme sahip. Şubat ayı enflasyon rakamlarının beklentilerin oldukça altında gelmesi halinde özellikle borsa cephesinde tepki alımlarını kuvvetlendirebilir.
BIST 100 Endeksi, geçen haftayı 9 bin 658 puan ile önemli bir destek noktasının üzerinde kapattı. Endeksin 9 bin 600 puanın altına inmesi ve burada kalıcı olması halinde 9 bin 200 puandaki bir diğer destek noktası hedeflenebilir. Yukarıda ise 9 bin 900 puan seviyesi ilk direnç noktası. Bu seviyenin üzerine geçilmesi durumunda aylardır geçilemeyen 10 bin 200 puandaki direnç noktası öne çıkıyor. Borsada tam bir rahatlamadan bahsedebilmek için bu seviyenin aşılması şart. Aşılırsa 10 bin 700 puana doğru bir hareket görülebilir.
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