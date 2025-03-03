Piyasalarda enflasyon ve Merkez Bankası haftası

Pazartesi günü açıklanacak şubat ayı enflasyon rakamları haftanın geri kalanı için de yönü belirleyecek. Kamu sağlık hizmetlerinde katılım payının düşürülmesiyle beklentiler yüzde 3’ün altına indi. Enflasyon rakamlarının beklentilerin oldukça altında gelmesi piyasalarda moralleri düzeltebilir. Bu haftaki PPK toplantısında ise 250 baz puanlık indirim bekleniyor.

Piyasalar kritik bir haftaya giriş yapıyor. Haftanın iki önemli gündem madde­si var. Türkiye İstatistik Kuru­mu (TÜİK) pazartesi günü şu­bat ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Ocak ayında yüzde 5.03 ile beklentilerin üzerinde gelen enflasyon rakamları, pi­yasa oyuncularının kafasını ka­rıştırmıştı. Hatta faiz indirim­lerine başlayan Merkez Banka­sı’nın frene basabileceğine yönelik görüşler duyulmaya başlanmıştı.

Şu­bat ayına yönelik enflasyon beklenti­leri de yüzde 4’ler civarındayken ka­mu sağlık hizmetlerinde hasta katı­lım payının düşürülmesi tahminleri aşağıya çekti. Kararın ardından eko­nomistler, şubat ayı enflasyon tah­minlerini yüzde 3 ve altına indirme­ye başladı. Hasta katılım payı tutarı ocak ayında devlet ve üniversite has­tanelerinde artırılmış, bu karar yıl­lık enflasyonda 0.5 puanın üzerinde yukarı etki yaratmıştı. Ekonomist­ler etkinin şubat ve martta da devam ederek toplam etkinin yıllık 1.5 pu­ana yükseleceğini hesaplamışlardı.

Enflasyon beklentisi % 3’ün altında

AA Finans'ın 20 ekonomistin ka­tılımıyla gerçekleştirdiği ankete gö­re göre, şubat ayı enflasyon beklen­tilerinin ortalaması yüzde 2.97 oldu. Ekonomistlerin şubat ayı için enflas­yon beklentileri yüzde 2.30 ile yüzde 3.40 aralığında yer aldı. Ekonomist­lerin şubat ayı enflasyon beklentile­rinin ortalamasına göre (yüzde 2,97), bir önceki ay yüzde 42,12 olan yıllık enflasyonun yüzde 40'a ineceği ön­görülüyor.

Öte yandan, ekonomistle­rin 2025 sonu enflasyon beklentisi şubat ayı itibarıyla yüzde 28.67 oldu. Şubat ayı enflasyon rakamları, hafta­nın bir diğer önemli gündem maddesi olan Merkez Bankası’nın Perşembe günü faiz kararı alacağı Para Politi­kası Kurulu toplantısı için de önemli. Enflasyonun tahminlere paralel gel­mesi halinde faiz indirimi beklentile­ri güçlenecek. Genel beklenti Merkez Bankası’nın politika faizini 250 baz puan indirilerek yüzde 42.5 seviyesi­ne düşüreceği yönünde. Ocak ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 47.50'den 45'e çekilmişti.

Haftanın seyri pazartesi belli olur

Enflasyon ve faiz kararının dı­şında, içerideki siyasi gelişmeler ve yurtdışında ise özellikle ABD Başka­nı Trump merkezli haber akışı önem­li. Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Beyaz Saray’da yaşadığı tartışma tüm dünyada gündemin ilk sırasına yerleşmişti. Trump’ın jeo­politik konulardaki adımlarının ya­nında gümrük tarifeleriyle ilgili açık­lamaları piyasalarda dalgalanmalar yaratıyor.

Bu hafta Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararı küresel piya­saların diğer bir gündem maddesi. Yurtiçi piyasalar açısından haftanın ilk işlem günü önümüzdeki günler için yönü belirleyecek öneme sahip. Şubat ayı enflasyon rakamlarının beklentilerin oldukça altında gelme­si halinde özellikle borsa cephesin­de tepki alımlarını kuvvetlendirebi­lir.

BIST 100 Endeksi, geçen haftayı 9 bin 658 puan ile önemli bir destek noktasının üzerinde kapattı. Endek­sin 9 bin 600 puanın altına inmesi ve burada kalıcı olması halinde 9 bin 200 puandaki bir diğer destek nokta­sı hedeflenebilir. Yukarıda ise 9 bin 900 puan seviyesi ilk direnç noktası. Bu seviyenin üzerine geçilmesi du­rumunda aylardır geçilemeyen 10 bin 200 puandaki direnç noktası öne çıkıyor. Borsada tam bir rahatlama­dan bahsedebilmek için bu seviyenin aşılması şart. Aşılırsa 10 bin 700 pua­na doğru bir hareket görülebilir.

DÜNYA, 45 yaşında!

Tüm bu gelişmelerin dışında bu­gün DÜNYA çalışanları ve ekono­mi basını için önemli bir gün. Türki­ye’nin ilk ekonomi gazetesi DÜNYA bugün kuruluşunun 45. Yıldönümü­nü kutluyor. Ekonomi basınında bir ekol yaratan ve onlarca ekonomi ga­zetecisini sektöre kazandıran DÜN­YA, bugün yine aynı heyecanla ya­şanan teknolojik gelişmelere ayak uydurarak okuyucularına yol göster­meye devam ediyor. DÜNYA, 45 yıl­dır ekonomi ve finansal okuryazarlı­ğın gelişmesine katkı sağlıyor.