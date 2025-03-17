Borsada tamam mı devam mı haftası
Geçen hafta %3.16 yükselen Borsa İstanbul’da iki haftalık artış %15’e dayandı. Haftayı 10 bin 700 puan direncinin üzerinde tamamlayan endeksin bu seviyenin üzerinde kalması halinde temmuz ayında gördüğü tarihi zirvesini test edecek. Aksi halde 10 bin 200 puan desteğine kadar geri çekilme riski var.
Günlük yaşamda hava sıcaklıkları arttı, tam bir bahar havası yaşanıyor. Meteorolojiden gelen bilgilere göre, bu hafta hava sıcaklıkları hızla düşecek. Piyasalar tarafına da geçen hafta tam bir bahar havası hakimdi. Borsa İstanbul önceki hafta başlattığı yükseliş trendine devam etti ve haftayı yüzde 3.16 yükselişle tamamladı.
Böylece BIST 100 Endeksi’nde iki haftadır yaşanan değer artışı yüzde 14.70’e ulaştı. Aylardır 9 bin 600-10 bin 200 puan aralığına sıkışıp kalan endeks, direnç bölgelerini kırınca alımlar genele yayıldı. Bu hafta için yatırımcıların en çok merak ettiği soru, borsada yükselişin devam edip etmeyeceği yönünde.
Gündeme Trump yön veriyor
Geride bıraktığımız hafta, ekonomik gündem açısından fiyatlamaları doğrudan etkileyecek önemli bir gelişme olmadı. Genel olarak ABD merkezli haber akışı ön plana çıktı. ABD’de şubat ayı enflasyon rakamı aylık yüzde 0.2 ile beklentilerin altında kaldı.
Ekonomistlerin genel beklentisi enflasyon rakamının yüzde 0.3 açıklanacağı yönündeydi. ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği yüzde 25’lik gümrük vergisi uygulaması hayata geçirilirken Trump, Ukrayna-Rusya savaşının sonlandırılması için Rus Lider Putin ile görüştü.
Hem gümrük vergileri hem de beklentilerin altında gelen enflasyon rakamlarının etkisiyle altının ons fiyatı tarihinde ilk kez 3 bin doları gördü. Euro/dolar paritesinde yaşanan tırmanışın etkisiyle içeride euro kuru 40 TL’nin üzerine çıkarak rekor kırdı. Euro kurunda bu yıl yaşanan değer artışı yüzde 10’a yaklaştı.
Fed’in faiz kararı yakından izlenecek
Bu haftanın en önemli gündem maddesi ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Çarşamba günkü faiz kararı. Fed yetkililerinin yılın ikinci faiz kararını açıklayacağı bu toplantıda ekonomistler, faiz oranlarının yüzde 4.25 ile yüzde 4.5 arasında sabit tutulmasını bekliyor. Faiz indirimlerinin yılın ikinci yarısında başlayacağı ve ilk indiriminin haziran ayında yapılacağı görüşü hakim.
Geçen yıl faiz indirimlerine başlayan ve son faiz indirimini aralık ayında yapan Fed, Trump’ın başkanlık koltuğuna oturması ve gümrük vergilerinde artırıma gitmesi enflasyonun seyri konusunda belirsizlik yaratmış ve Fed faiz indirimlerinde frene basmıştı. İçeride ise ekonomik açıdan önemli bir veri akışı bu hafta yok. Siyasi gelişmeler bu hafta ekonominin önüne geçebileceğine yönelik bir beklenti var.
Borsada 10.700 puan seviyesi kritik
Tüm gelişmeler ışığında piyasalar arasında özellikle 10 bin 700 direncinin üzerinde kapanan BIST 100 Endeksi’nin nasıl bir seyir izleyeceği takip edilecek. Endeksin 10 bin 700 puanın üzerinde tutunması halinde yükselişini sürdürmesi bekleniyor. Bu durumda endeksin ilk hedefi temmuz ayında gördüğü 11 bin 252 puandaki tarihi zirvesi. Endeks her ne kadar tarihi zirvesinin yüzde 3.65 gerisinde olsa da çok sayıda hisse kendi zirvelerinin oldukça uzağında fiyatlanıyor.
Endeksin 10 bin 700 puan seviyesinde tutunamaması halinde 10 bin 200 puan desteğine kadar geri çekilme ihtimali var. Bilanço döneminin sona ermesinin ardından son günlerde hızlı yükseliş yaşanan hisselerden, bu yükselişe ayak uyduramayıp geride kalmış hisselere geçişlerin olabileceği de söyleniyor.
Yabancıların borsada alımları sürüyor
Geçen sene genelinde hisse senedi piyasasında 2.7 milyar dolarlık net satış yapan yabancı yatırımcılar, bu sene alıcı tarafına geçmiş durumda. Mart ayının ilk haftasında 216.3 milyon dolarlık net alış yapan yabancıların, yılbaşından bu yana yaptıkları net alış tutarı 438.7 milyon dolara ulaştı.
Yabancılar mart ayının ilk haftasında Devlet İç Borçlanma Senetleri’nde (DİBS) 159.3 milyon dolarlık satış yapsalar da bu yılki net alımlarının tutarı 2 milyar doların üzerinde. Yabancılar geçen yılın tamamında 16 milyar 87 milyon dolarlık DİBS alımı yapmıştı.
Şubat ayında yabancılar 125 milyon dolar ile en yüklü alımı Garanti Bankası hisselerinde gerçekleştirdi. İkinci en yüklü alım ise 88.8 milyon dolar ile Ereğli Demir Çelik hisselerinde yapıldı. Yabancıların en yüklü üçüncü alımı ise 88.3 milyon dolar ile İş Bankası C hisselerinde oldu.