Borsada tamam mı devam mı haftası

Geçen hafta %3.16 yükselen Borsa İstanbul’da iki haftalık artış %15’e dayandı. Haftayı 10 bin 700 puan direncinin üzerinde tamamlayan endeksin bu seviyenin üzerinde kalması halinde temmuz ayında gördüğü tarihi zirvesini test edecek. Aksi halde 10 bin 200 puan desteğine kadar geri çekilme riski var.

Günlük yaşamda hava sı­caklıkları arttı, tam bir bahar havası yaşanıyor. Meteorolojiden gelen bilgilere göre, bu hafta hava sıcaklıkları hızla düşecek. Piyasalar tarafı­na da geçen hafta tam bir bahar havası hakimdi. Borsa İstanbul önceki hafta başlattığı yükseliş trendine devam etti ve haftayı yüzde 3.16 yükselişle tamamla­dı.

Böylece BIST 100 Endeksi’n­de iki haftadır yaşanan değer ar­tışı yüzde 14.70’e ulaştı. Aylardır 9 bin 600-10 bin 200 puan aralı­ğına sıkışıp kalan endeks, direnç bölgelerini kırınca alımlar gene­le yayıldı. Bu hafta için yatırım­cıların en çok merak ettiği soru, borsada yükselişin devam edip etmeyeceği yönünde.

Gündeme Trump yön veriyor

Geride bıraktığımız hafta, ekonomik gündem açısından fi­yatlamaları doğrudan etkileye­cek önemli bir gelişme olmadı. Genel olarak ABD merkezli ha­ber akışı ön plana çıktı. ABD’de şubat ayı enflasyon rakamı ay­lık yüzde 0.2 ile beklentilerin al­tında kaldı.

Ekonomistlerin ge­nel beklentisi enflasyon raka­mının yüzde 0.3 açıklanacağı yönündeydi. ABD Başkanı Do­nald Trump’ın çelik ve alümin­yum ithalatına getirdiği yüzde 25’lik gümrük vergisi uygula­ması hayata geçirilirken Trump, Ukrayna-Rusya savaşının son­landırılması için Rus Lider Pu­tin ile görüştü.

Hem gümrük ver­gileri hem de beklentilerin altın­da gelen enflasyon rakamlarının etkisiyle altının ons fiyatı tari­hinde ilk kez 3 bin doları gördü. Euro/dolar paritesinde yaşanan tırmanışın etkisiyle içeride euro kuru 40 TL’nin üzerine çıkarak rekor kırdı. Euro kurunda bu yıl yaşanan değer artışı yüzde 10’a yaklaştı.

Fed’in faiz kararı yakından izlenecek

Bu haftanın en önemli gündem maddesi ABD Merkez Banka­sı’nın (Fed) Çarşamba günkü fa­iz kararı. Fed yetkililerinin yılın ikinci faiz kararını açıklayacağı bu toplantıda ekonomistler, faiz oranlarının yüzde 4.25 ile yüz­de 4.5 arasında sabit tutulmasını bekliyor. Faiz indirimlerinin yı­lın ikinci yarısında başlayacağı ve ilk indiriminin haziran ayında yapılacağı görüşü hakim.

Geçen yıl faiz indirimlerine başlayan ve son faiz indirimini aralık ayın­da yapan Fed, Trump’ın başkan­lık koltuğuna oturması ve güm­rük vergilerinde artırıma gitme­si enflasyonun seyri konusunda belirsizlik yaratmış ve Fed faiz indirimlerinde frene basmış­tı. İçeride ise ekonomik açıdan önemli bir veri akışı bu hafta yok. Siyasi gelişmeler bu hafta eko­nominin önüne geçebileceğine yönelik bir beklenti var.

Borsada 10.700 puan seviyesi kritik

Tüm gelişmeler ışığında pi­yasalar arasında özellikle 10 bin 700 direncinin üzerinde kapa­nan BIST 100 Endeksi’nin nasıl bir seyir izleyeceği takip edile­cek. Endeksin 10 bin 700 pua­nın üzerinde tutunması halinde yükselişini sürdürmesi bekle­niyor. Bu durumda endeksin ilk hedefi temmuz ayında gördüğü 11 bin 252 puandaki tarihi zir­vesi. Endeks her ne kadar tari­hi zirvesinin yüzde 3.65 gerisin­de olsa da çok sayıda hisse ken­di zirvelerinin oldukça uzağında fiyatlanıyor.

Endeksin 10 bin 700 puan se­viyesinde tutunamaması ha­linde 10 bin 200 puan desteğine kadar geri çekilme ihtimali var. Bilanço döneminin sona ermesi­nin ardından son günlerde hızlı yükseliş yaşanan hisselerden, bu yükselişe ayak uyduramayıp ge­ride kalmış hisselere geçişlerin olabileceği de söyleniyor.

Yabancıların borsada alımları sürüyor

Geçen sene genelinde hisse senedi piyasasında 2.7 milyar dolarlık net satış yapan yabancı yatırımcılar, bu sene alıcı tarafına geçmiş durumda. Mart ayının ilk haftasında 216.3 milyon dolarlık net alış yapan yabancıların, yılbaşından bu yana yaptıkları net alış tutarı 438.7 milyon dolara ulaştı.

Yabancılar mart ayının ilk haftasında Devlet İç Borçlanma Senetleri’nde (DİBS) 159.3 milyon dolarlık satış yapsalar da bu yılki net alımlarının tutarı 2 milyar doların üzerinde. Yabancılar geçen yılın tamamında 16 milyar 87 milyon dolarlık DİBS alımı yapmıştı.

Şubat ayında yabancılar 125 milyon dolar ile en yüklü alımı Garanti Bankası hisselerinde gerçekleştirdi. İkinci en yüklü alım ise 88.8 milyon dolar ile Ereğli Demir Çelik hisselerinde yapıldı. Yabancıların en yüklü üçüncü alımı ise 88.3 milyon dolar ile İş Bankası C hisselerinde oldu.